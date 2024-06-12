Türkiye’nin yarısı tiroid

Yaşamsal öneme sahip tiroid bezlerinde salgılanan tiroid hormonunun salgılanmasında yaşanabilecek düzensizlik hayati tehlikeye varan yan etkileri ortaya çıkarıyor. En sık görülen hastalıklardan biri olan tiroid nodüllerine dikkat çeken Meme ve Endokrin Cerrahisi Uzmanı Dr. Murat Bulut Özkan, nodüllerin kontrolü ve takibinin düzenli olarak yapılması gerektiğinin önemine vurgu yaparak tiroid nodüllerinin taşıdığı en büyük riskin kanser olduğunun altını çiziyor. Tiroid hastalıkları ve tedavileriyle ilgili bilgiler veriyor:

AŞIRI TERLETİR

Tiroid nodüllerinde belirtiler, nodülün yerleşimine, boyutuna, hormon salgılama durumuna ve kanser olup olmamasına göre değişiyor. Genellikle hastalar boyunda şişlik şikâyeti ile başvururlar. Özellikle, büyük nodüller çevre organlara veya dokulara baskı yaparak belirti verebilir. Ses tellerine giden sinirlere yakın yerleşimli bir nodül ses kısıklığı, yemek borusuna yakın yerleşimli bir nodül yemek yerken takılma hissi, nefes borusuna komşu bir nodül nefes darlığı gibi belirtileri gösterebilir. Bazı nodüller hormon salgılayıp başka belirtileri ortaya çıkarabilmektedir. Bunlar; sinirlilik, sıcağa tahammülsüzlük, aşırı terleme, ellerde titreme, kilo kaybı, kadınlarda adet düzensizliği, ateş basması gibi belirtilerdir.



KANSERLİ NODÜLÜN TEDAVİSİ

Tiroid kanseri teşhisinde, öncelikle tiroid bezine yönelik yapılan ultrasonografi yöntemi önemlidir. Eğer tiroid nodülüne rastlanmışsa kanserli olup olmadığını anlamak için ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılır. Biyopsi sonucu uzmanlar tarafından değerlendirilir ve sonuç 'kanser veya kanser şüphesi' olarak gelirse tedavi olarak tiroid ameliyatı gündeme gelir. Ayrıca tiroid ve nefes borusu arasında kalan bölgedeki lenf bezlerinin de ameliyat sırasında çıkarılması, cerrahi tedavi sonrası takibi kolaylaştırmaktadır. Kanser veya kanser şüphesi olan bir nodül saptandığında hastaya mutlaka bu kanserin boyun lenf bezlerine yayılıp yayılmadığını araştırmak için ayrıntılı bir boyun ultrasonu yapılmalıdır. Ameliyatı tamamlanmış hastalarımız sonrasında, düzenli olarak 3-6 aylık periyotlarda kontrole gelmeleri gerekir.



İYOT YETERSİZ

İyot eksikliğine bağlı tiroid hastalıklarının önüne geçilebilmesi için anne karnından itibaren iyotlu tuz gereken ölçüde alınması gerekiyor. Dolayısıyla ülkemizde nodül görülme oranı iyot eksikliği olmayan bölgelere göre daha sıktır. Türkiye genelinde yapılan ultrason taramalarında neredeyse yetişkinlerin yarısında tiroid nodülü saptanmıştır. Tiroid nodüllerinin hem ülkemizde yaygınlığı hem de olası sonuçlarının ciddiyeti göz önüne alındığında bahsedilen belirtilerden birine sahip hastaların mutlaka bir hekime başvurmaları ve ayrıntılı şekilde değerlendirilmeleri gerekmektedir.