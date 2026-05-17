Türkiye’nin hipertansiyon raporu: 15 yaş üzeri risk grubunda! 5 hayati uyarıya dikkat

Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon sıklığı yüzde 18,3'e yükseldi! Sağlık Bakanlığı verilerine göre hastaların yüzde 59'unda kan basıncı kontrol altına alınamıyor. Uzmanlardan kalbi, böbreği ve beyni korumak için 5 hayati uyarı geldi: Aşırı tuz tüketimine dikkat!

Türkiye'nin hipertansiyon raporu: 15 yaş üzeri risk grubunda! 5 hayati uyarıya dikkat
  • Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 18,3 olarak belirlendi.
  • 2023 yılı verilerine göre hipertansiyon hastalarında tedaviyle kan basıncının kontrol altında tutulma oranı yüzde 41 seviyesinde kaldı.
  • Sağlık Bakanlığı, antihipertansif ilaçların düzenli kullanımının kan basıncını dengeleyip kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığını bildirdi.
  • Hastalık Yönetimi Platformu kapsamında aile hekimleri hipertansiyon, diyabet, obezite ve kalp hastalıkları açısından vatandaşların risk durumlarını değerlendiriyor.
  • Uzmanlar günlük tuz tüketiminin 5 gramı aşmasının böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkileyip kronik böbrek hastalığı riskini artırdığını belirtti.

Hipertansiyonun dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer aldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 18,3 olarak belirlendi. Uzmanlar, erken tanı ve düzenli takip sayesinde hastalığın kontrol altına alınabileceğine dikkat çekiyor.

Yüksek tansiyonun kalp, damar, böbrek ve beyin sağlığını doğrudan etkileyen kronik hastalıklar arasında bulunduğu belirtilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yapılıyor.

Türkiye'de hipertansiyon görülme sıklığı 15 yaş üstü nüfusta yüzde 18,3 olarak belirlendi.

TEDAVİYLE KONTROL ORANI YÜZDE 41'DE KALDI

2023 yılında yapılan araştırmalara göre hipertansiyon hastalarında tedaviyle kan basıncının kontrol altında tutulma oranı yaklaşık yüzde 41 seviyesinde kaldı.

Uzmanlar, hipertansiyon riskini artıran başlıca faktörleri şöyle sıralıyor:

  • Hareketsiz yaşam tarzı
  • Sağlıksız beslenme
  • Aşırı tuz tüketimi
  • Tütün kullanımı
  • Alkol tüketimi

Özellikle modern yaşam alışkanlıklarının hastalığın görülme sıklığını artırdığı ifade ediliyor.

Sağlık Bakanlığı, vatandaşlara düzenli tansiyon ölçümü yaptırmaları çağrısında bulundu.

İLAÇLARIN DÜZENLİ KULLANIMI HAYATİ ÖNEM TAŞIYOR

Sağlık Bakanlığı, yüksek tansiyon tedavisinde kullanılan antihipertansif ilaçların düzenli kullanımının büyük önem taşıdığına dikkat çekti.

Hekim kontrolünde sürdürülen tedavinin:

  • Kan basıncını dengelediği
  • Hastalığın ilerlemesini yavaşlattığı
  • Kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı
  • Ciddi komplikasyonların önüne geçtiği

belirtildi.

Uzmanlar ilaç kullanımının aksatılmasının ciddi sağlık sorunlarına yol açabileceği uyarısında bulunuyor.

HASTALIK TAKİBİ AİLE HEKİMLİKLERİNDE YAPILIYOR

Bakanlık tarafından uygulanan Hastalık Yönetimi Platformu kapsamında aile hekimleri kronik hastalıkların takibini sürdürüyor.

Sistem kapsamında vatandaşların:

  • Hipertansiyon
  • Diyabet
  • Obezite
  • Kalp hastalıkları

açısından risk durumları değerlendiriliyor. Gerekli durumlarda yönlendirme ve düzenli takip süreçleri yürütülüyor.

Ayrıca kalp damar hastalığı, kronik böbrek hastalığı ve inme tanısı bulunan bireylerin de periyodik olarak izlendiği belirtildi.

Düzenli ilaç kullanımının ciddi kalp ve damar hastalıkları riskini azalttığı vurgulanıyor.

AŞIRI TUZ TÜKETİMİ BÖBREKLERİ DE ETKİLİYOR

Uzmanlar, hipertansiyonun en önemli nedenlerinden birinin aşırı tuz tüketimi olduğuna dikkat çekiyor. Günlük tuz tüketiminin 5 gramı aşmasının böbreklerin çalışma yükünü artırdığı belirtiliyor.

Fazla tuz tüketiminin:

  • Böbrek fonksiyonlarını olumsuz etkilediği
  • Kronik böbrek hastalığı riskini artırdığı
  • Kan basıncını yükselttiği

ifade ediliyor.

Bu nedenle işlenmiş gıdaların sınırlandırılması ve yemeklerde ilave tuz kullanımının azaltılması öneriliyor.

SAĞLIKLI YAŞAM ÇAĞRISI

Sağlık Bakanlığı, hipertansiyonun önlenmesi ve kontrol altında tutulabilmesi için vatandaşlara düzenli tansiyon ölçümü yaptırmaları çağrısında bulundu.

Uzmanların önerileri arasında şu başlıklar öne çıkıyor:

  • Dengeli beslenme
  • Tuz tüketimini azaltma
  • Düzenli fiziksel aktivite
  • Sigara ve alkolden uzak durma
  • Tedaviyi aksatmama

Ayrıca yaşa ve sağlık durumuna uygun tarama programları için aile hekimlerine başvurulmasının erken tanı açısından kritik önem taşıdığı belirtiliyor.

Ezgi Polat
Ezgi Polat Takvim.com.tr Sağlık

