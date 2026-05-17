Türkiye’nin hipertansiyon raporu: 15 yaş üzeri risk grubunda! 5 hayati uyarıya dikkat

Hipertansiyonun dünya genelinde olduğu gibi Türkiye'de de en önemli halk sağlığı sorunları arasında yer aldığı bildirildi. Sağlık Bakanlığı'nın paylaştığı verilere göre Türkiye'de 15 yaş ve üzeri nüfusta hipertansiyon görülme sıklığı yüzde 18,3 olarak belirlendi. Uzmanlar, erken tanı ve düzenli takip sayesinde hastalığın kontrol altına alınabileceğine dikkat çekiyor.

Yüksek tansiyonun kalp, damar, böbrek ve beyin sağlığını doğrudan etkileyen kronik hastalıklar arasında bulunduğu belirtilirken, sağlıklı yaşam alışkanlıklarının önemine vurgu yapılıyor.