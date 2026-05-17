4 haftada hücresel gençlik! Bilim insanlarından yaşlanmayı tersine çeviren diyet
Yaşlanmayı durdurmak ve hücreleri yenilemek için asla geç değil. Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma beslenme düzeninde yapılacak değişikliklerin biyolojik yaş üzerinde sadece 4 haftada mucizevi bir etki yarattığını kanıtladı. Sydney Üniversitesi bilim insanlarının 20 farklı biyobelirteç üzerinden incelediği ve yaşlanma göstergelerini gerileten o özel beslenme modelinin detayları haberimizde.
- Sydney Üniversitesi'nde 65-75 yaş arası bireylerle yapılan araştırmada, beslenme düzeninin biyolojik yaş üzerindeki etkileri dört hafta boyunca incelendi.
- Araştırmada tansiyon, insülin seviyesi, kolesterol ve C-reaktif protein dahil 20 farklı biyobelirteç kullanılarak biyolojik yaş ölçüldü.
- Karbonhidrat ağırlıklı omnivor diyet ve yarı vejetaryen beslenme programlarında biyolojik yaş göstergelerinde anlamlı düşüş tespit edildi.
- Araştırmacı Caitlin Andrews, ileri yaşlarda yapılan beslenme değişikliklerinin yaşlanmayla ilişkili biyobelirteçleri olumlu yönde etkileyebileceğini belirtti.
- Uzmanlar, kesin sonuçlar için daha uzun süreli takip çalışmalarının gerekli olduğunu vurguladı.
Yaş almak kaçınılmaz. Ancak uzmanlara göre herkes aynı hızda yaşlanmıyor. Hücrelerin ne kadar hızlı yıprandığı; genetik kadar beslenme düzeniyle de doğrudan bağlantılı.
Avustralya'da yapılan yeni bir araştırma, özellikle ileri yaşlarda uygulanan bazı beslenme modellerinin biyolojik yaşı düşürebileceğini ortaya koydu. Araştırmada özellikle bitki ağırlıklı ve karbonhidrat dengesi yüksek diyetlerin öne çıktığı görüldü.
65 YAŞ ÜSTÜ KATILIMCILAR 4 FARKLI DİYETE AYRILDI
Sydney Üniversitesi araştırmacıları, 65 ila 75 yaş arasındaki gönüllüler üzerinde dört haftalık kontrollü bir çalışma yürüttü.
Katılımcılar dört farklı beslenme grubuna ayrıldı:
- Yüksek yağlı omnivor diyet
- Yüksek karbonhidratlı omnivor diyet
- Bitki ağırlıklı yüksek yağlı diyet
- Bitki ağırlıklı yüksek karbonhidratlı diyet
Araştırma boyunca tüm öğünler uzmanlar tarafından hazırlandı. Böylece katılımcıların tam olarak ne tükettiği kontrol altında tutuldu.
EN GÜÇLÜ SONUÇ KARBONHİDRAT DENGELİ BESLENMEDE GÖRÜLDÜ
Araştırmanın en dikkat çeken sonucu, yüksek karbonhidrat içeren omnivor beslenme grubunda ortaya çıktı.
Bu gruptaki katılımcılarda:
- İltihap seviyelerinde düşüş
- Kan değerlerinde iyileşme
- Metabolik göstergelerde toparlanma
- Biyolojik yaş hesaplamasında gerileme
tespit edildi.
Bitki bazlı protein ağırlıklı beslenen gruplarda da benzer sonuçlar gözlendi. Özellikle sebze, tahıl ve bitkisel protein ağırlıklı menülerin yaşlanma göstergeleri üzerinde olumlu etkiler oluşturduğu belirtildi.
ARAŞTIRMADA NASIL BİR BESLENME ÖNE ÇIKTI?
Çalışmada olumlu sonuç veren beslenme düzenlerinin ortak özellikleri şöyle sıralandı:
- Bitkisel protein tüketiminin artırılması
- Dengeli karbonhidrat alımı
- Aşırı yağ tüketiminden kaçınılması
- İşlenmiş gıdaların azaltılması
- Lif oranı yüksek beslenme
- Sebze ve tahıl ağırlıklı öğünler
Araştırmacılar, özellikle klasik yüksek yağlı beslenme modelinin biyolojik yaş üzerinde belirgin bir iyileşme sağlamadığını vurguladı.
"İLERİ YAŞTA DEĞİŞİM İÇİN GEÇ DEĞİL"
Araştırmanın başyazarı Caitlin Andrews, sonuçların yaş ilerledikten sonra bile beslenme değişikliğinin etkili olabileceğini gösterdiğini söyledi.
Andrews açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Belirli diyetlerin yaşam süresini kesin olarak uzattığını söylemek için henüz erken. Ancak ileri yaşta yapılan beslenme değişikliklerinin yaşlanma göstergelerini hızla iyileştirebileceğine dair güçlü işaretler görüyoruz."
UZMANLAR DAHA UZUN ARAŞTIRMALAR İSTİYOR
Bilim insanları, dört haftalık verilerin umut verici olduğunu ancak uzun vadeli etkilerin anlaşılması için daha kapsamlı araştırmalara ihtiyaç duyulduğunu belirtiyor.
Yine de çalışma, yaşlanma sürecini yalnızca genetik faktörlerin değil, günlük beslenme alışkanlıklarının da ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteren dikkat çekici araştırmalar arasında yerini aldı.