Kansızlığın en önemli 10 belirtisi: Sürekli üşüyor ve çabuk yoruluyorsanız dikkat!
Demir eksikliği, kansızlığa yol açıyor. Hayatı olumsuz etkiliyor. Tedavi edilmediği taktirde başka hastalıkları tetikliyor. Uzmanlar uyarıyor: Saç dökülmesi, unutkanlık, uykusuzluk yaşıyorsanız kansız olabilirsiniz.
- Anemi, hemoglobin değerinin erkeklerde 13, kadınlarda 12 gram/desilitre altına düşmesi durumunda teşhis ediliyor.
- Kansızlık toplumun yaklaşık yüzde 20-25'ini etkileyen bir hastalık olup en çok çocukları, erişkin kadınları ve gebeleri etkiliyor.
- İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yardımcı, aneminin belirtileri arasında cilt renginde solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, saç dökülmesi ve unutkanlık olduğunu belirtiyor.
- Demir eksikliği, mide-bağırsak kanaması, şiddetli adet durumu, lösemi ve kanser türleri anemiye yol açan başlıca nedenler arasında yer alıyor.
- Et, yeşil sebze, üzüm, pekmez, fındık, fıstık, baklagiller ve süt ürünleri kan yapıcı gıdalar olarak öneriliyor.
Anemi yani kansızlık insan sağlığını tehdit ediyor. Tedavi edilmediği taktirde başka sorunlara yol açıyor. Bu nedenle erken tespiti büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yardımcı, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:
Oksijen dokulara alyuvarlar tarafından taşınır. Alyuvarların az olması durumuna anemi yani kansızlık denir. Aslında sorun alyuvarların içinde olan hemoglobin denilen bir proteinin eksikliğidir. Bu proteinin yapısında demir olduğu için kanımızın rengi kırmızıdır. Hemoglobin değeri erkeklerde 13, kadınlarda 12 gram/desilitre altında olursa o kişide anemi vardır.
Kansızlık toplumun yaklaşık yüzde 20-25'ini etkileyen bir hastalıktır. En çok çocukları, daha sonra erişkin yaştaki kadınları ve gebe olanları etkiler.
Demir eksikliği devam ederse mutlaka kansızlığa yol açar. Ancak demirin eksildiği ilk zamanlar kan değerleri düşmeyebilir ve bu erken dönemde demir eksikliği gözden kaçabilir. Başta belirttiğimiz hemoglobin değerlerinin altına düşmediği sürece kansızlık tanısı konulmaz. Demir eksikliği adı verilebilir. Burada beslenme veya demir takviyeleri ile eksiklik giderilebilir.
En önemli belirtileri; cilt renginde solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı ve efor toleransının azalması, saç dökülmesi, tırnaklarda zayıflık, dudak kenarlarında çatlaklar, unutkanlık, uykusuzluk, sinirlilik hali ve anormal şeyleri yeme (toprak ya da buz yeme) isteğidir.
Kansızlığa yol açan başlıca hastalıklar da vardır.
Mide, bağırsak kanaması veya şiddetli adet durumu gibi dışarıya kan kaybedilen durumlar da anemiye yol açarlar. Lösemi, lenfoma ve diğer kanser türleri ile oluşan kansızlıklar da vardır. Bunların oluş mekanizmaları daha karmaşıktır ama kansızlıklar içinde daha küçük bir grubu oluştururlar.
KAN YAPICI GIDALAR
Uzman Doç. Dr. Bülent Yardımcı, kansızlık ve beslenme arasındaki bağın önemli olduğunu belirtip şu gıdaları öneriyor:
Özellikle demir ve B vitaminlerinin eksikliğine bağlı anemilerde beslenme düzenlenmesi çok önemli. Demir; et yeşil sebze, üzüm, pekmez, fındık fıstık gibi besinlerde bulunur. Et, süt yumurta gibi gıdalarda B12; baklagiller ve yeşil sebzelerde ise folat (folik asit) daha çoktur. Tüm kansızlıklar yalnızca beslenmeyle düzeltilemez. İleri anemiler ve özel tedavi gerektiren anemi türlerinde doktor tarafından verilen, eksik olan vitamin ve elementleri içeren ilaçlar kullanılır. Diğer kansızlığa neden olan kanama, hücrelerin erimesi gibi nedenler için de doktora başvurmak gerekiyor.
