İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yardımcı, aneminin belirtileri arasında cilt renginde solukluk, halsizlik, çabuk yorulma, çarpıntı, saç dökülmesi ve unutkanlık olduğunu belirtiyor.

Demir eksikliği, mide-bağırsak kanaması, şiddetli adet durumu, lösemi ve kanser türleri anemiye yol açan başlıca nedenler arasında yer alıyor.

Et, yeşil sebze, üzüm, pekmez, fındık, fıstık, baklagiller ve süt ürünleri kan yapıcı gıdalar olarak öneriliyor.





Oksijen dokulara alyuvarlar tarafından taşınır. Alyuvarların az olması durumuna anemi yani kansızlık denir. Aslında sorun alyuvarların içinde olan hemoglobin denilen bir proteinin eksikliğidir. Bu proteinin yapısında demir olduğu için kanımızın rengi kırmızıdır. Hemoglobin değeri erkeklerde 13, kadınlarda 12 gram/desilitre altında olursa o kişide anemi vardır. Anemi yani kansızlık insan sağlığını tehdit ediyor. Tedavi edilmediği taktirde başka sorunlara yol açıyor. Bu nedenle erken tespiti büyük önem taşıyor. İç Hastalıkları Uzmanı Doç. Dr. Bülent Yardımcı, konuyla ilgili şu bilgileri veriyor:Oksijen dokulara alyuvarlar tarafından taşınır. Alyuvarların az olması durumuna anemi yani kansızlık denir. Aslında sorun alyuvarların içinde olan hemoglobin denilen bir proteinin eksikliğidir. Bu proteinin yapısında demir olduğu için kanımızın rengi kırmızıdır. Hemoglobin değeri erkeklerde 13, kadınlarda 12 gram/desilitre altında olursa o kişide anemi vardır.

Demir eksikliği devam ederse mutlaka kansızlığa yol açar. Ancak demirin eksildiği ilk zamanlar kan değerleri düşmeyebilir ve bu erken dönemde demir eksikliği gözden kaçabilir. Başta belirttiğimiz hemoglobin değerlerinin altına düşmediği sürece kansızlık tanısı konulmaz. Demir eksikliği adı verilebilir. Burada beslenme veya demir takviyeleri ile eksiklik giderilebilir.