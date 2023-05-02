Türkiye'de karaciğer kanserinde artış! Bu hastalık çocukları bile tehdit ediyor

Hareketsizlik ve yanlış beslenme, en çok da karaciğere zarar veriyor. Öyle ki günümüzde sık görülen karaciğer yağlanması hastalığı artık çocukları bile tehdit ediyor. Prof. Dr. Levent Doğanay, Türkiye'de karaciğer kanserinde görülen artışa dikkat çekiyor.
SARARMAYA DİKKAT
Bu durumda kötü beslenme tarzının ve tedavi edilmeyen karaciğer yağlanmasının etkisine değiniyor. "Karaciğer kanseri; gözlerde sararma, halsizlik, yorgunluk onun dışında sağ kadran ağrısı, sağ yan ağrısı şeklinde bulgularla gelebiliyor. Karında şişlik, karında su birikmiş, sıvı birikmesi şikayetleri olabiliyor. Maalesef bunlar olmaya başladığı zaman aslında önemli derecede karaciğer hasarı oluşmuş oluyor.
EGZERSİZ YAPIN
Çocuk hastalardaki kötü beslenme ve hareketsizliğe bağlı olarak yağlanma oranlarının çok yükseldiğini, çocukluk yaşta karaciğer sirozlarının görünmeye başladığını, çocuk gastroentoloji uzmanları arkadaşlarımızın verilerinden gördük" bilgisini veriyor. Daha az besin tüketip daha fazla hareket etmenin insan sağlığı açısından gerekli olduğunu belirten Doğanay, Türk kahvesinin yağlanmadan koruyucu etkisi olduğunu söylüyor.
GÖZÜNÜZ GÖBEKTE OLSUN
İlerleyen yaş, göz sağlığını da olumsuz etkiliyor. Doç. Dr. Yusuf Durlu, 50'li yaşlardan sonra rutin göz kontrollerinin aksatılmaması gerektiğini belirtiyor. Göz tansiyonu, katarakt, retina ve sarı nokta hastalıkları gibi birçok göz hastalığının erken dönemde belirti vermeden ilerlediğine dikkat çekiyor.
Özellikle hipertansiyon, sigara kullanımı, yetersiz ve dengesiz beslenme, şişmanlık ile güneş ışığının da sarı nokta hastalığına neden olduğunu belirtiyor. "Sarı nokta hastalığının tanısı damlalı göz dibi muayenesi ve OCT veya optik koherens tomografi yöntemiyle konur. Göz içine iğne tedavileri sonrası hastaların görme oranı artıyor" diyor.
KARABUĞDAY MUCİZESİ
Greçka olarak bilinen bir bitkinin tohumları olan karabuğday, genellikle kurak ve serin iklimlerde yetişiyor. Mineral bakımından çok zengin olan karabuğday; magnezyum, demir ve fosfat içeriyor.
Yapısında glüten olmadığından Çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Yalnızca yüzde 2 oranında yağ içeren karabuğday, uzun süre tok tutuyor ve kabızlık sorunu yaşayanlara yardım ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor: t Kolesterolü dengeler. t Damarlara esneklik ve güç kazandırır. t Glüten içermediği için bağırsak dostu bir besindir. t Yüksek tansiyon, kansızlık ve kalp hastaları için çok faydalıdır. t Kolon ve meme kanseri riskini azaltır. t Cildi ve saçları güçlendirir.
HASTALIKLARA KIZILCIK
Kırmızı rengiyle önce göze ardından damağa hitap eden kızılcık, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını bitiriyor. Vücudu enfeksiyonlardan tamamen temizliyor. Prostat kanseri riskini azaltan kızılcığın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:
-Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.
-Felce karşı korur.
-Meme, kolon ve prostat kanserine karşı koruma sağlar. Kanserli hücreleri küçültür.
-Diş çürüklerini önler.
-Nefes açar.
MİDE DOSTU YER FISTIĞI
Yer fıstığı, kolon kanseri riskini azaltır. Sinir sistemini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Mide kanserine karşı koruma sağlar.
EGZAMAYA KURU KAYISI
Kayısı, kansızlığı bitirir. Kırmızı kan hücrelerini artırır. Egzama şikayetlerini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesini engeller.