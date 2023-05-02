Türkiye'de karaciğer kanserinde artış! Bu hastalık çocukları bile tehdit ediyor





KARABUĞDAY MUCİZESİ

Greçka olarak bilinen bir bitkinin tohumları olan karabuğday, genellikle kurak ve serin iklimlerde yetişiyor. Mineral bakımından çok zengin olan karabuğday; magnezyum, demir ve fosfat içeriyor.

Yapısında glüten olmadığından Çölyak hastaları da rahatlıkla tüketebiliyor. Yalnızca yüzde 2 oranında yağ içeren karabuğday, uzun süre tok tutuyor ve kabızlık sorunu yaşayanlara yardım ediyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor: t Kolesterolü dengeler. t Damarlara esneklik ve güç kazandırır. t Glüten içermediği için bağırsak dostu bir besindir. t Yüksek tansiyon, kansızlık ve kalp hastaları için çok faydalıdır. t Kolon ve meme kanseri riskini azaltır. t Cildi ve saçları güçlendirir.



HASTALIKLARA KIZILCIK

Kırmızı rengiyle önce göze ardından damağa hitap eden kızılcık, vücudun ihtiyacı olan tüm vitamin ve mineralleri içeriyor. İdrar yolu enfeksiyonlarını bitiriyor. Vücudu enfeksiyonlardan tamamen temizliyor. Prostat kanseri riskini azaltan kızılcığın diğer faydaları şöyle sıralanıyor:

-Kalp ve damar hastalıklarına yakalanma riskini azaltır.



-Felce karşı korur.



-Meme, kolon ve prostat kanserine karşı koruma sağlar. Kanserli hücreleri küçültür.



-Diş çürüklerini önler.

-Nefes açar.



MİDE DOSTU YER FISTIĞI

Yer fıstığı, kolon kanseri riskini azaltır. Sinir sistemini güçlendirir ve Alzheimer'dan korur. Mide kanserine karşı koruma sağlar.



EGZAMAYA KURU KAYISI

Kayısı, kansızlığı bitirir. Kırmızı kan hücrelerini artırır. Egzama şikayetlerini azaltır. Kan şekerinin aniden yükselmesini engeller.