Uzmanı uyardı: Kalp ve damar hastalıkları toplum sağlığını tehdit ediyor!

Kalp ve damar hastalıkları, toplum sağlığını tehdit ediyor. Bunların başında, aritmi olarak adlandırılan ritim bozukluğu geliyor. Düzenli kalp atımının bozulmasıyla ortaya çıkan bu durum, nabız düşmesi (bradikardi) ya da nabız yükselmesi (taşikardi) şeklinde olabiliyor. Prof. Dr. Sabri Demircan, ilerleyen süreçte ciddi kalp hastalıklarına yol açtığını belirtiyor. Önemli bilgiler paylaşıyor.





HALSİZLİK HATTA BAYILMA

Hastaların çoğu çarpıntı şikayetiyle doktora başvuruyor. Çarpıntı kişinin kalp atışlarını hissetmesi olarak tanımlanmakta olup, kalp yavaş, kuvvetli, hızlı veya düzensiz olabiliyor. Hareketten bağımsız hasta istirahatteyken birden başlayabiliyor ve birden bitebiliyor.

Ritim bozukluğunun türü ve ciddiyetine göre tansiyon düşüklüğü, halsizlik, yorgunluk hatta bayılmalara kadar giden şikayetler de görülebiliyor. Aritmi tanısı için önce detaylı bir muayene yapılıyor ve laboratuvar testlerinden yardım alınıyor. EKG, Ekokardiyografi ve 24 saat süren Ritim Holter takibi ile ritim bozukluğu tanısı konuluyor. Tedavi bu verilere göre şekilleniyor.