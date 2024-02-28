Türkiye’de 7 milyon kişi hastalığa sahip! Uzmanından nadir hastalıklarla ilgili önemli bilgiler

Kistik fibrozis, albinizm ve SMA hastalığı gibi yenidoğan bebeklerde taranan, son zamanlarda bazılarının adını daha sık duyduğumuz nadir hastalıklar, tüm dünyada yaklaşık 7 bin hastalığı kapsıyor ve bu hastalıklar 300 milyon kişiyi etkiliyor.

Nadir hastalık, 2 bin kişiden 1'inde veya daha az görülen hastalıkların tümünü içinde barındıran bir şemsiye terim olarak kullanılıyor. Yani bu hastalıkların bazıları 2 bin kişiden 1'inde görülse de bazı nadir hastalıklara milyonda 1 rastlanıyor. Bu hastalıkların içinde; nadir olanlar, ultra-nadir olanlar, hatta nano-nadir olan hastalıklar var. Hal böyle olunca adı "nadir" olsa da nüfusun yüzde 6 ila 8'ini etkiliyor. Çocuk Genetik Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Yasemin Alanay, nadir hastalıklarla ilgili önemli bilgiler veriyor: