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Kalp dostu barbunya! İşte faydaları...

Barbunya, kalp sağlığını korur. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde özellikle damarlardaki iltihaplanmayı sıfıra indirir. İşte sizler için derlediğimiz 28 Şubat tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 28 Şubat 2024 Güncelleme 28 Şubat 2024, 07:02
Kalp dostu barbunya! İşte faydaları...

Barbunya, kalp sağlığını korur. İçerdiği doymamış yağ asitleri sayesinde özellikle damarlardaki iltihaplanmayı sıfıra indirir. İnme yaşanma oranını azaltır. Bağırsağı çalıştırır.



BAL GİBİ ŞİFA
Zengin bir doğal şeker kaynağı olan bal, ilaç etkisi yapar. Kanseri önler. Vücuttaki mikropları öldürür. Enerji verir. Kansızlığı önler. Kabızlığı giderir.



ÖKSÜRÜĞE EBEGÜMECİ
Ebegümeci, göğsü yumuşatır. Öksürük keser. Mide bulantısı ve kusmayı önler. Ateşi düşürüp vücuda rahatlık verir. Boğaz ve bademcik iltihaplarını giderir. Diş eti sorunlarını çözer.

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