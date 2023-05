Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Başkan Yardımcısı Şebnem Akman Balta: Türkiye bir cennet ve bu cenneti tanıtmayı misyon edindim

İş dünyasında zirveye ulaşma yolculuğunuz özellikle gençler açısından ilham verici. Bir yemek sırasında aldığınız teklifle turizm sektörüne adım attığınız doğru mu?

Şebnem Akman Balta: 2002 yılında Londra'da dil eğitimi aldım. Londra dönüşü bir yemek sırasında aldığım teklifle de turizm dünyasına girdim.

Bunun gibi yaşadığınız tesadüfler hayatınızı nasıl şekillendirdi?

Şebnem Akman Balta: Tesadüfler her insanın hayatına dokunur ve değiştirebilir. Bu değişim olumlu da olabilir, olumsuz da. Önemli olan karşılaştığınız durumlarda sizin vereceğiniz kararlar. Sağlıklı karar vermek için de mutlaka her şeyin artı ve eksilerini düşünmek gerekir.

SPA ESKİDEN GELİR KAYNAĞI OLARAK GÖRÜLMÜYORDU

Wellness son yıllarda hayatımıza giren bir kavram. Sizin bu alana ilgi duyup ilerlemeniz nasıl oldu?

Şebnem Akman Balta: Wellness, hayatıma yaklaşık 18 yıl önce girdi. Wellness ve SPA sektörünün kıymetini aslında Avrupalı ve Amerikalılar bizden çok önce öğrenmişlerdi. Amerika'da 1990'lı yıllarda popülaritesini kazandı. Ülkemizde otellerde 5 yıldız alabilmek için havuz ve SPA, gym alanları olmak zorundaydı. Eskiden gelir kaynağı olarak görülmeyen SPA, şimdi ön büro departmanı veya F&B departmanı gibi gelir getiren bir alan. Ayrıca insanlara fayda sağlıyor. Ben, bana sağladığı birçok faydayı yaşadığım için "sağlıklı yaşam trendi" diyebilirim.

Hizmet kapsamınızda neler var?

Şebnem Akman Balta: Sanita Spa&Wellness olarak geleneksel Türk hamamını şehrin modernize haliyle ritüelleştirdik ve özel bakımlar çıkardık. Tüm dünya masajları, fizyoterapi, diyetisyen, cilt bakımı, vücut bakımı, aquapeel gibi özel uygulamalar yapıyoruz.

Hangi destinasyonlarda hizmet veriyorsunuz?

Şebnem Akman Balta: İstanbul'da seçkin lokasyonlarda; Çırağan Palace Kempinski, Vakko Hotel ve Kemer Country Club'da hizmet veriyoruz. Antalya'da Kempinski the Dome, Robinson Club Pamfilya, Robinson Club Nobilis ve Robinson Club Çamyuva'da misafirlerimizi ağırlıyoruz. Muğla'da Robinson Club Sarıgerme, Sirene Luxury Hotel, Radisson Collection Hotel Aspat Bodrum ve Sianji Wellbeing'deyiz. Ankara'da Bilkent Otel ve Almanya-Köln'de 5 yıldızlı üst segment noktalardayız. Kıbrıs'taki Sun Valley Otel'de yeni bir şubemizin açılışı olacak. Toplamda 17 şubemiz var.

ZOR OLANI BULUNDUĞUN KONUMU KORUMAK

Hırslı biri misiniz?

Şebnem Akman Balta: Bazen hırslıyımdır ama daha çok azimliyim ve disiplin benim için ikinci adımdır. Alışkanlıklarımı sürdürmeyi ve düzeni çok severim.

Başarının peşinde mi koşuyorsunuz, yalnızca işi severek yapmak başarı için yeterli mi yoksa?

Şebnem Akman Balta: İşimi sevdiğim için zaten başarının da benim yanımda olduğunu bilirim. En iyi olmak, her gün aynı standartları koruyarak ve her misafire aynı hizmeti sunarak mümkün olur. Bulunduğun konumu koruyarak daha üstüne çıkmak en önemli ve zor olan kısımdır. Marka olmak ve bilinir olmak ancak böyle sağlanır. SPA ve wellness sektöründe dünya zincirleri ile aynı denetimlerden geçiyoruz, denetimlerde de oldukça başarılı puanlar alıyoruz. Tüm denetimler haberimiz olmadan yapılıyor. Biz kurum olarak sistemi çalıştırıyoruz ve eğitime çok önem veriyoruz. "Güven iyidir ama kontrol daha iyidir" diye bilinen ünlü Alman atasözü de hayatımıza ve kurumumuza yerleştirdiğimiz bir politikadır. Ayrıca oryantasyonlarımızda; "En zayıf halkanız kadar güçlüsünüz" diyerek ekipte zayıf halka bırakmamaya özen gösteririz. İşte bu nedenle zaten başarıyla birlikte anılıyoruz.

'KEŞKE' DEMEK BİZİ AŞAĞI DOĞRU ÇEKER

Geleceğe yönelik amacınız, hedefiniz ne?

Şebnem Akman Balta: Dünyada güzel izler bırakmak istiyorum. Her insanın bu dünyaya gelişinin bir sebebi var. Ben de başarılı işlere imza atmak isteyen bir iş kadını, mutlu personelleri ile mutlu misafirleri olan bir turizm elçisi ve mutlu çocuklar yetiştiren bir anne olarak dünyaya geldim. Türkiye bir cennet ve bu cenneti tanıtmayı, kültürünü anlatmayı kendime misyon edindim.

Geçmişe dönüp baktığınızda; "İyi ki" ya da "Keşke" dediğiniz neler var?

Şebnem Akman Balta: Keşke diyebileceğim bir şey yok. Çünkü keşke demek bizi aşağı doğru çeker. Kazanımlarımın avantajlarına daha büyük nasıl değer katarım, ona bakarım. İş dünyasında ihtiyaçlar ve misafirlerimizin beklentisi doğrultusunda düzenlemeler yaparak hizmet kalitemizi artırmak üzerine odaklı çalışırım. Personellerimizle, ki ben onlara "yol arkadaşlarım" derim, Sanitas SPA veya Medulux Health şirketlerimizdeki yol arkadaşlarımla "loyality" yani bağlılık üzerine aidiyet duygusuna odaklanırım.

