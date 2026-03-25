Araştırmaya göre, günde 7.000 adım tip 2 diyabeti %14, demansı %38, depresyonu %22 ve düşme riskini %28 azaltıyor. GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA 160 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, günlük adım sayısının çeşitli hastalıklarla ilişkisi değerlendirildi. Bulgulara göre, günde 7.000 adım atan bireylerde: -Kanserden ölüm riski %37 -Tip 2 diyabet riski %14 -Demans riski %38 -Depresyon riski %22 -Düşme riski %28 oranında daha düşük bulundu. -Ayrıca, kalp-damar hastalıkları riski %25, genel ölüm riski ise %47 daha az olarak tespit edildi.

Uzmanlara göre her 1.000 ek adım fayda sağlıyor, 4.000 adım bile riski azaltıyor. HER EK ADIMIN KATKISI VAR Uzmanlar, sadece yüksek hedeflere ulaşmanın değil, küçük artışların da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Günde atılan her 1.000 ek adımın sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor. Hatta 4.000 adımın bile hareketsiz yaşam tarzına kıyasla riskleri azaltabildiği vurgulanıyor.

Sağlık otoriteleri, haftada 150 dakika egzersiz ve bisiklet ile yüzmenin de faydalı olduğunu belirtiyor. 10.000 ADIM ŞART DEĞİL Araştırmanın yazarları, halihazırda 10.000 adım atan kişilerin bu alışkanlıklarını sürdürmesi gerektiğini, ancak daha az aktif bireyler için 7.000 adımın oldukça iyi bir başlangıç olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, 5.000–7.000 adım aralığı bile sağlık açısından anlamlı faydalar sağlayabilir.

EGZERSİZ SADECE ADIM SAYISINDAN İBARET DEĞİL Uzmanlar, fiziksel aktivitenin yalnızca yürüyüşle sınırlı olmadığını da hatırlatıyor. Bisiklet sürme, yüzme veya kürek çekme gibi aktiviteler adım sayısına yansımayabilir ancak sağlık açısından aynı derecede faydalı olabilir.