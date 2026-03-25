İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) her gün 10 dakikalık tempolu yürüyüş öneriyor. Araştırmalar, bu daha ulaşılabilir hedefin kalp sağlığını desteklediğini, alzheimer ve depresyon riskini azalttığını ve hatta kanser kaynaklı ölümlerde %37'ye varan düşüşle ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.
GÜNDE 7.000 ADIM SAĞLIK İÇİN YETERLİ OLABİLİR
Araştırmalar, sağlıklı bir yaşam için uzun süredir önerilen 10.000 adım hedefinin aslında gerekli olmayabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre, günde 7.000 adım atmak bile önemli sağlık faydaları sağlayabiliyor.
DAHA ULAŞILABİLİR BİR HEDEF
Birçok kişi için 10.000 adım hedefi zorlayıcı olabiliyor. Ancak yeni bulgular, daha düşük bir hedefin de etkili olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, günde 7.000 adımın hem daha ulaşılabilir olduğunu hem de ciddi sağlık risklerini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor.
GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA
160 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, günlük adım sayısının çeşitli hastalıklarla ilişkisi değerlendirildi. Bulgulara göre, günde 7.000 adım atan bireylerde:
-Kanserden ölüm riski %37
-Tip 2 diyabet riski %14
-Demans riski %38
-Depresyon riski %22
-Düşme riski %28 oranında daha düşük bulundu.
-Ayrıca, kalp-damar hastalıkları riski %25, genel ölüm riski ise %47 daha az olarak tespit edildi.
HER EK ADIMIN KATKISI VAR
Uzmanlar, sadece yüksek hedeflere ulaşmanın değil, küçük artışların da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Günde atılan her 1.000 ek adımın sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor. Hatta 4.000 adımın bile hareketsiz yaşam tarzına kıyasla riskleri azaltabildiği vurgulanıyor.
10.000 ADIM ŞART DEĞİL
Araştırmanın yazarları, halihazırda 10.000 adım atan kişilerin bu alışkanlıklarını sürdürmesi gerektiğini, ancak daha az aktif bireyler için 7.000 adımın oldukça iyi bir başlangıç olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, 5.000–7.000 adım aralığı bile sağlık açısından anlamlı faydalar sağlayabilir.
EGZERSİZ SADECE ADIM SAYISINDAN İBARET DEĞİL
Uzmanlar, fiziksel aktivitenin yalnızca yürüyüşle sınırlı olmadığını da hatırlatıyor. Bisiklet sürme, yüzme veya kürek çekme gibi aktiviteler adım sayısına yansımayabilir ancak sağlık açısından aynı derecede faydalı olabilir.
GÜNLÜK HAYATA KÜÇÜK HAREKETLER EKLEYİN
Sağlık otoriteleri, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Bunun için günlük yaşamda küçük değişiklikler yeterli olabilir:
-Telefonla konuşurken yürümek
-Öğle arasında kısa yürüyüşler yapmak
-Gün içine "hareket molaları"eklemek
Uzmanlara göre, düzenli yürüyüş hem kalp sağlığını korumanın hem de genel yaşam kalitesini artırmanın en kolay yollarından biri.