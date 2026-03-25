CANLI YAYIN
Geri

Günde 7 bin adım formülü: Kanser riskini %37 azaltıyor

Bilim insanlarının son araştırmalarına göre, sağlıklı bir yaşam için uzun süredir önerilen 10.000 adım hedefi zorunlu olmayabilir. The Guardian’nın haberine göre günde yaklaşık 7.000 adım atmak bile fayda sağlayabiliyor.

Giriş Tarihi:
Günde 7 bin adım formülü: Kanser riskini %37 azaltıyor
ai haber özet Hızlı Özet Göster
  • İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi günde 10 dakikalık tempolu yürüyüş öneriyor ve araştırmalar günde 7.000 adımın sağlık için yeterli olabileceğini gösteriyor.
  • 160 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada günde 7.000 adım atmanın kanserden ölüm riskini %37, kalp-damar hastalıkları riskini %25 ve genel ölüm riskini %47 azalttığı tespit edildi.
  • Araştırmaya göre günde 7.000 adım atmanın tip 2 diyabet riskini %14, demans riskini %38, depresyon riskini %22 ve düşme riskini %28 oranında düşürdüğü belirlendi.
  • Uzmanlar günde atılan her 1.000 ek adımın sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğunu ve 4.000 adımın bile hareketsiz yaşam tarzına kıyasla riskleri azaltabildiğini belirtiyor.
  • Sağlık otoriteleri yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını ve bisiklet sürme, yüzme gibi aktivitelerin de yürüyüş kadar faydalı olabileceğini ifade ediyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi (NHS) her gün 10 dakikalık tempolu yürüyüş öneriyor. Araştırmalar, bu daha ulaşılabilir hedefin kalp sağlığını desteklediğini, alzheimer ve depresyon riskini azalttığını ve hatta kanser kaynaklı ölümlerde %37'ye varan düşüşle ilişkilendirildiğini ortaya koyuyor.

İngiliz Ulusal Sağlık Sistemi günde 10 dakikalık tempolu yürüyüş öneriyor ve araştırmalar günde 7.000 adımın sağlık için yeterli olabileceğini gösteriyor.

GÜNDE 7.000 ADIM SAĞLIK İÇİN YETERLİ OLABİLİR

Araştırmalar, sağlıklı bir yaşam için uzun süredir önerilen 10.000 adım hedefinin aslında gerekli olmayabileceğini ortaya koyuyor. Bilim insanlarına göre, günde 7.000 adım atmak bile önemli sağlık faydaları sağlayabiliyor.

160 binden fazla kişiyle yapılan çalışmada, günde 7.000 adımın kanserden ölümü %37, kalp riskini %25 ve genel ölümü %47 azalttığı bulundu.

DAHA ULAŞILABİLİR BİR HEDEF

Birçok kişi için 10.000 adım hedefi zorlayıcı olabiliyor. Ancak yeni bulgular, daha düşük bir hedefin de etkili olabileceğini gösteriyor. Araştırmacılar, günde 7.000 adımın hem daha ulaşılabilir olduğunu hem de ciddi sağlık risklerini azaltmada önemli rol oynadığını belirtiyor.

Araştırmaya göre, günde 7.000 adım tip 2 diyabeti %14, demansı %38, depresyonu %22 ve düşme riskini %28 azaltıyor.

GENİŞ KAPSAMLI ARAŞTIRMA

160 binden fazla yetişkinin verilerinin incelendiği çalışmada, günlük adım sayısının çeşitli hastalıklarla ilişkisi değerlendirildi. Bulgulara göre, günde 7.000 adım atan bireylerde:

-Kanserden ölüm riski %37

-Tip 2 diyabet riski %14

-Demans riski %38

-Depresyon riski %22

-Düşme riski %28 oranında daha düşük bulundu.

-Ayrıca, kalp-damar hastalıkları riski %25, genel ölüm riski ise %47 daha az olarak tespit edildi.

Uzmanlara göre her 1.000 ek adım fayda sağlıyor, 4.000 adım bile riski azaltıyor.

HER EK ADIMIN KATKISI VAR

Uzmanlar, sadece yüksek hedeflere ulaşmanın değil, küçük artışların da önemli olduğuna dikkat çekiyor. Günde atılan her 1.000 ek adımın sağlık üzerinde olumlu etkisi olduğu belirtiliyor. Hatta 4.000 adımın bile hareketsiz yaşam tarzına kıyasla riskleri azaltabildiği vurgulanıyor.

Sağlık otoriteleri, haftada 150 dakika egzersiz ve bisiklet ile yüzmenin de faydalı olduğunu belirtiyor.

10.000 ADIM ŞART DEĞİL

Araştırmanın yazarları, halihazırda 10.000 adım atan kişilerin bu alışkanlıklarını sürdürmesi gerektiğini, ancak daha az aktif bireyler için 7.000 adımın oldukça iyi bir başlangıç olduğunu ifade ediyor. Uzmanlara göre, 5.000–7.000 adım aralığı bile sağlık açısından anlamlı faydalar sağlayabilir.

Günde 7 bin adım formülü: Kanser riskini %37 azaltıyor-7

EGZERSİZ SADECE ADIM SAYISINDAN İBARET DEĞİL

Uzmanlar, fiziksel aktivitenin yalnızca yürüyüşle sınırlı olmadığını da hatırlatıyor. Bisiklet sürme, yüzme veya kürek çekme gibi aktiviteler adım sayısına yansımayabilir ancak sağlık açısından aynı derecede faydalı olabilir.

Günde 7 bin adım formülü: Kanser riskini %37 azaltıyor-8

GÜNLÜK HAYATA KÜÇÜK HAREKETLER EKLEYİN

Sağlık otoriteleri, yetişkinlerin haftada en az 150 dakika orta yoğunlukta fiziksel aktivite yapmasını öneriyor. Bunun için günlük yaşamda küçük değişiklikler yeterli olabilir:

-Telefonla konuşurken yürümek

-Öğle arasında kısa yürüyüşler yapmak

-Gün içine "hareket molaları"eklemek

Uzmanlara göre, düzenli yürüyüş hem kalp sağlığını korumanın hem de genel yaşam kalitesini artırmanın en kolay yollarından biri.

Günün Manşetleri

Tüm Manşetler