Bilim insanları, aynı yaşta olan bireylerin sağlık durumlarının büyük farklılıklar gösterebildiğini ortaya koyarak "biyolojik yaş" kavramına dikkat çekiyor. Avrupa'da geliştirilen test, kandaki biyobelirteçleri analiz ederek yaşlanma hızını ölçüyor. Peki bu değerlendirmede hangi faktörler öne çıkıyor?
YENİ TEST, VÜCUDUNUZUN GERÇEK YAŞINI ORTAYA ÇIKARABİLİR
Yaş, sağlık durumunu değerlendirmek için en yaygın ölçütlerden biri olarak kabul edilse de, bilim insanlarına göre bu yaklaşım gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Uzmanlar, kronolojik yaşın tek başına vücudun gerçek durumunu açıklamakta yetersiz kaldığını vurguluyor.
KRONOLOJİK YAŞ HER ŞEYİ ANLATMIYOR
Bir kişinin fiziksel durumu sadece doğum tarihine bakılarak belirlenemiyor. Aynı yaş grubundaki bireyler arasında sağlık ve yaşlanma açısından ciddi farklar görülebiliyor. Bunun nedeni ise biyolojik yaşın yaşam tarzı, genetik yapı ve çevresel etkenler gibi birçok faktör tarafından şekillenmesi.
BİYOLOJİK YAŞ NASIL ÖLÇÜLÜR?
Bu soruya yanıt arayan uluslararası MARK-AGE konsorsiyumu, Avrupa genelinde geniş kapsamlı bir araştırma yürüttü. Çalışmada, erkekler ve kadınlar için yaşlanmayla ilişkili temel kan biyobelirteçleri incelendi.
Araştırmacılar, yaklaşık 3.300 kişinin verilerini analiz ederek her birey için yüzlerce biyolojik ölçümü değerlendirdi. Bu verilerden yola çıkarak, cinsiyete özgü 10 temel biyobelirteç belirlenerek bir "biyolojik yaş skoru" oluşturuldu.
TEK BİR BELİRTEÇ YETERLİ DEĞİL
Uzmanlara göre biyolojik yaşlanma son derece karmaşık bir süreç. Bu nedenle tek bir biyobelirteç, yaşlanmayı doğru şekilde ölçmek için yeterli olmuyor. Araştırmacılar, farklı belirteçlerin bir araya getirilmesiyle daha güvenilir sonuçlar elde edilebildiğini ifade ediyor.
Ayrıca erkekler ve kadınların yaşlanma süreçlerinin farklılık göstermesi, ölçüm yöntemlerinin cinsiyete göre uyarlanmasını gerektiriyor.
HERKES FARKLI YAŞLANIYOR
Araştırma sonuçları, aynı yıl doğan bireyler arasında bile biyolojik yaş açısından büyük farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Bu durum, yaşlanmanın kişiye özgü bir süreç olduğunu açıkça gösteriyor.
Bazı bireylerin biyolojik olarak kronolojik yaşlarından daha genç, bazılarının ise daha yaşlı olduğu belirlendi.
YAŞAM TARZI VE SAĞLIK FAKTÖRLERİ ETKİLİ
Çalışmada, belirli gruplar üzerinde yapılan karşılaştırmalar da dikkat çekici sonuçlar verdi. Genetik bir durum olan trizomi 21'e sahip bireylerde biyolojik yaşın daha hızlı arttığı gözlemlendi.
Öte yandan, 50 yaş üstü ve hormon replasman tedavisi alan kadınların biyolojik olarak daha genç göründüğü tespit edildi. Sigara kullanan kadınlarda ise biyolojik yaş farkının sigara kullanım süresiyle birlikte arttığı belirlendi.
YENİ NESİL KORUYUCU TIBBIN KAPISI ARALANIYOR
Araştırma, biyolojik yaş ile doğrudan ilişkili bazı önemli sağlık göstergelerini de ortaya koydu. D vitamini seviyeleri, "iyi kolesterol" olarak bilinen HDL ve bağışıklık sistemi hücreleri bu göstergeler arasında yer alıyor.
Bilim insanlarına göre bu tür biyobelirteçler, yalnızca mevcut sağlık durumunu değerlendirmekle kalmayıp, gelecekte ortaya çıkabilecek hastalık risklerini de öngörmede önemli rol oynayabilir.
Uzmanlar, biyolojik yaşın doğru şekilde ölçülmesinin, kişiye özel koruyucu tıp uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.
(Scitech Daily, Takvim Foto Arşiv)