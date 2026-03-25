Yaşam tarzı biyolojik yaşı belirliyor: Bu test gerçek yaşı ortaya çıkardı

Yaşam tarzı, genetik ve çevresel etkenlerin belirlediği biyolojik yaşın, kronolojik yaştan daha doğru bir sağlık göstergesi olduğu ortaya kondu. Uluslararası MARK-AGE’in geliştirdiği bu test, kandaki belirteçlere bakarak vücudun gerçek yaşını ölçüyor ve kişiye özel sağlık değerlendirmeleri yapılmasını sağlıyor.

  • Avrupa'da MARK-AGE konsorsiyumu tarafından geliştirilen yeni test, kandaki biyobelirteçleri analiz ederek biyolojik yaşı ölçüyor.
  • Yaklaşık 3.300 kişinin verilerinin analiz edildiği araştırmada, cinsiyete özgü 10 temel biyobelirteç belirlenerek biyolojik yaş skoru oluşturuldu.
  • Aynı yaşta olan bireyler arasında yaşam tarzı, genetik yapı ve çevresel etkenler nedeniyle biyolojik yaş açısından büyük farklılıklar tespit edildi.
  • Hormon replasman tedavisi alan 50 yaş üstü kadınların biyolojik olarak daha genç göründüğü, sigara kullanan kadınlarda ise biyolojik yaşın arttığı belirlendi.
  • D vitamini seviyeleri, HDL kolesterol ve bağışıklık sistemi hücreleri gibi biyobelirteçlerin gelecekteki hastalık risklerini öngörmede rol oynayabileceği ifade edildi.

Bilim insanları, aynı yaşta olan bireylerin sağlık durumlarının büyük farklılıklar gösterebildiğini ortaya koyarak "biyolojik yaş" kavramına dikkat çekiyor. Avrupa'da geliştirilen test, kandaki biyobelirteçleri analiz ederek yaşlanma hızını ölçüyor. Peki bu değerlendirmede hangi faktörler öne çıkıyor?

Kandaki biyobelirteçleri analiz ederek biyolojik yaşınız ortaya çıkıyor.

YENİ TEST, VÜCUDUNUZUN GERÇEK YAŞINI ORTAYA ÇIKARABİLİR

Yaş, sağlık durumunu değerlendirmek için en yaygın ölçütlerden biri olarak kabul edilse de, bilim insanlarına göre bu yaklaşım gerçeği tam olarak yansıtmıyor. Uzmanlar, kronolojik yaşın tek başına vücudun gerçek durumunu açıklamakta yetersiz kaldığını vurguluyor.

Biyolojik yaş, yaşam tarzı ve genetik gibi faktörlere göre değişir.

KRONOLOJİK YAŞ HER ŞEYİ ANLATMIYOR

Bir kişinin fiziksel durumu sadece doğum tarihine bakılarak belirlenemiyor. Aynı yaş grubundaki bireyler arasında sağlık ve yaşlanma açısından ciddi farklar görülebiliyor. Bunun nedeni ise biyolojik yaşın yaşam tarzı, genetik yapı ve çevresel etkenler gibi birçok faktör tarafından şekillenmesi.

3.300 kişi üzerinde yapılan analizle, cinsiyete özgü 10 biyobelirteçten biyolojik yaş skoru oluşturuldu.

BİYOLOJİK YAŞ NASIL ÖLÇÜLÜR?

Bu soruya yanıt arayan uluslararası MARK-AGE konsorsiyumu, Avrupa genelinde geniş kapsamlı bir araştırma yürüttü. Çalışmada, erkekler ve kadınlar için yaşlanmayla ilişkili temel kan biyobelirteçleri incelendi.

Araştırmacılar, yaklaşık 3.300 kişinin verilerini analiz ederek her birey için yüzlerce biyolojik ölçümü değerlendirdi. Bu verilerden yola çıkarak, cinsiyete özgü 10 temel biyobelirteç belirlenerek bir "biyolojik yaş skoru" oluşturuldu.

Kadın ve erkekler farklı yaşlandığı için ölçümler cinsiyete göre yapılır.

TEK BİR BELİRTEÇ YETERLİ DEĞİL

Uzmanlara göre biyolojik yaşlanma son derece karmaşık bir süreç. Bu nedenle tek bir biyobelirteç, yaşlanmayı doğru şekilde ölçmek için yeterli olmuyor. Araştırmacılar, farklı belirteçlerin bir araya getirilmesiyle daha güvenilir sonuçlar elde edilebildiğini ifade ediyor.

Ayrıca erkekler ve kadınların yaşlanma süreçlerinin farklılık göstermesi, ölçüm yöntemlerinin cinsiyete göre uyarlanmasını gerektiriyor.

Aynı yaştaki kişiler bile farklı hızda yaşlanır bazıları daha genç, bazıları daha yaşlıdır.

HERKES FARKLI YAŞLANIYOR

Araştırma sonuçları, aynı yıl doğan bireyler arasında bile biyolojik yaş açısından büyük farklılıklar olduğunu ortaya koydu. Bu durum, yaşlanmanın kişiye özgü bir süreç olduğunu açıkça gösteriyor.

Bazı bireylerin biyolojik olarak kronolojik yaşlarından daha genç, bazılarının ise daha yaşlı olduğu belirlendi.

Hormon tedavisi alan kadınlar daha genç görünürken, sigara kullananlarda biyolojik yaş daha hızlı artar.

YAŞAM TARZI VE SAĞLIK FAKTÖRLERİ ETKİLİ

Çalışmada, belirli gruplar üzerinde yapılan karşılaştırmalar da dikkat çekici sonuçlar verdi. Genetik bir durum olan trizomi 21'e sahip bireylerde biyolojik yaşın daha hızlı arttığı gözlemlendi.

Öte yandan, 50 yaş üstü ve hormon replasman tedavisi alan kadınların biyolojik olarak daha genç göründüğü tespit edildi. Sigara kullanan kadınlarda ise biyolojik yaş farkının sigara kullanım süresiyle birlikte arttığı belirlendi.

Biyolojik yaşla ilişkili D vitamini, HDL ve bağışıklık göstergeleri, hem mevcut sağlığı hem de hastalık risklerini belirlemede önemli rol oynar.

YENİ NESİL KORUYUCU TIBBIN KAPISI ARALANIYOR

Araştırma, biyolojik yaş ile doğrudan ilişkili bazı önemli sağlık göstergelerini de ortaya koydu. D vitamini seviyeleri, "iyi kolesterol" olarak bilinen HDL ve bağışıklık sistemi hücreleri bu göstergeler arasında yer alıyor.

Bilim insanlarına göre bu tür biyobelirteçler, yalnızca mevcut sağlık durumunu değerlendirmekle kalmayıp, gelecekte ortaya çıkabilecek hastalık risklerini de öngörmede önemli rol oynayabilir.

Uzmanlar, biyolojik yaşın doğru şekilde ölçülmesinin, kişiye özel koruyucu tıp uygulamalarının geliştirilmesine katkı sağlayacağını belirtiyor.

(Scitech Daily, Takvim Foto Arşiv)

