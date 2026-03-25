Araştırmacılar, yaklaşık 3.300 kişinin verilerini analiz ederek her birey için yüzlerce biyolojik ölçümü değerlendirdi. Bu verilerden yola çıkarak, cinsiyete özgü 10 temel biyobelirteç belirlenerek bir "biyolojik yaş skoru" oluşturuldu.

Bu soruya yanıt arayan uluslararası MARK-AGE konsorsiyumu, Avrupa genelinde geniş kapsamlı bir araştırma yürüttü. Çalışmada, erkekler ve kadınlar için yaşlanmayla ilişkili temel kan biyobelirteçleri incelendi.

Kadın ve erkekler farklı yaşlandığı için ölçümler cinsiyete göre yapılır.

TEK BİR BELİRTEÇ YETERLİ DEĞİL

Uzmanlara göre biyolojik yaşlanma son derece karmaşık bir süreç. Bu nedenle tek bir biyobelirteç, yaşlanmayı doğru şekilde ölçmek için yeterli olmuyor. Araştırmacılar, farklı belirteçlerin bir araya getirilmesiyle daha güvenilir sonuçlar elde edilebildiğini ifade ediyor.

Ayrıca erkekler ve kadınların yaşlanma süreçlerinin farklılık göstermesi, ölçüm yöntemlerinin cinsiyete göre uyarlanmasını gerektiriyor.