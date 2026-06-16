Türk cerrah İngiltere'de tarih yazdı: Prof. Dr. Oktar Asoğlu canlı yayında robotik kanser ameliyatı yaptı

Prof. Dr. Oktar Asoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)

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Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık

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Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Öztürk;i" dedi.