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Türk cerrah İngiltere'de tarih yazdı: Prof. Dr. Oktar Asoğlu canlı yayında robotik kanser ameliyatı yaptı

Prof. Dr. Oktar Asoğlu, Antalya'dan İngiltere'ye bağlandı. Robotik cerrahi ile İngiliz hastaya canlı ameliyat yaptı...

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Giriş Tarihi:
Türk cerrah İngiltere'de tarih yazdı: Prof. Dr. Oktar Asoğlu canlı yayında robotik kanser ameliyatı yaptı
Uluslararası alanda kanser hastalıkları ve robotik kanser cerrahi çalışmalarıyla tanınan Prof. Dr. Oktar Asoğlu, büyük bir başarıya imza attı.
İngiltere'de düzenlenen 10'uncu Portsmouth Kolorektal Kongresi'nde Türk tıp dünyasını gururlandırdı.

Kongrede eşzamanlı canlı ameliyatlar yapıldı. Prof. Oktar Asoğlu da eş zamanlı olarak Queen Alexandra Hastanesi'ne bağlandı. "Robotik intersfinkterik rezeksiyon" tekniğini uyguladı. Asoğlu, dünya çapında binlerce meslektaşının canlı izlediği ameliyatta Türk tıbbını başarıyla temsil etti. Yaklaşık 2,5 saat süren ve başarıyla sonuçlanan operasyonun ardından farklı ülkelerden cerrahların övgüsünü alan Asoğlu, bu gelişmenin hem kendi kariyeri hem de Türk cerrahisi adına önemli bir adım olduğunu söyledi.
Prof. Dr. Oktar Asoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)Prof. Dr. Oktar Asoğlu (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve DHA'dan alınmıştır.)
SAĞLIK ÜSSÜ

Hastanesi Koordinatör Başhekimi Prof. Dr. Levent Öztürk, Türkiye'nin en büyük sağlık komplekslerinden biri olan Bilkent Şehir Hastanesi hakkında önemli bilgiler verdi. Prof. Dr. Öztürk; Bilkent Şehir Hastanesi'nin yalnızca Ankara'nın değil, Türkiye'nin ileri sağlık merkezi ve uzman hekim yetiştiren önemli bir eğitim üssü haline geldiğini belirtti. Günde 800 ameliyat gerçekleştirilen hastanede 2 bin 500 asistan hekimin görev yaptığını ve yılda 10 bin stajyerin eğitim süreçlerine katıldığını belirtti. "Burası Türkiye'nin kalbi" dedi.
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Türk cerrah İngiltere'de tarih yazdı: Prof. Dr. Oktar Asoğlu canlı yayında robotik kanser ameliyatı yaptı-3 Türk cerrah İngiltere'de tarih yazdı: Prof. Dr. Oktar Asoğlu canlı yayında robotik kanser ameliyatı yaptı-4 Türk cerrah İngiltere'de tarih yazdı: Prof. Dr. Oktar Asoğlu canlı yayında robotik kanser ameliyatı yaptı-5
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