Sıcak havalarda bu gıdalara aman dikkat! Az pişmiş et ürünleri, kabuklu deniz mahsulleri... Uzmanı uyardı: Zehirlenmelere yol açıyor

İŞTE KORUNMA YOLLARI

Mikrop ve zehire bulaşmış yiyecek ve suları tüketmek ishal oluşumuna neden olur. Sokak satıcılarından alınan gıdalar, pişmemiş ve kabuğu soyulmamış sebze ve meyveler, çiğ veya az pişmiş et ürünleri, kabuklu deniz mahsulleri en riskli gıdalardır.

Tüketilen yiyecekler hijyen açısından mutlaka kontrol edilmelidir. Oda sıcaklığında servis edilen pişmiş, sos ve mayonezle tatlandırılmış yiyecekler, mahalli sütler her zaman risklidir. Özellikle musluk suyu ve buza dikkat edilmelidir. Bazı lokantalar çeşme suyunu şişeleyip servis yaparlar. Bu sık görülen ve turist ishaline yol açan bir durumdur. Ellerin yemek öncesi ve tuvalet sonrası mutlaka yıkanması da yararlı önlemlerden biridir.

SIK SEYAHAT EDİYORSANIZ...

Turist ishali en sık rastlanan seyahat hastalığıdır. Yurtdışına tatile gidenlerin yaklaşık yüzde 50'sinde ortaya çıkmaktadır. Genellikle seyahatin ilk haftasında görülmekle birlikte herhangi bir zamanda ortaya çıkabilir, seyahat sonrası da görülebilir.

Genç erişkin ve küçük çocuklar en riskli gruplardır. Altta yatan başka hastalıkları bulunanlar ve ilaç kullananlarda da risk yüksektir. Genellikle karın ağrısı, karında kramplar, 24 saat içinde 3-4 kez sulu ve şekilsiz dışkılama sık belirtilerdir. Yüksek ateş ve kanlı ishal olması genellikle beklenmez, kusma nadir olarak görülür.