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Gözler ömrün aynasıdır! Gözlerinizden ne kadar yaşayacağınızı öğrenebilirsiniz

British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan yeni bir çalışma, retinanın biyolojik yaşı ile kişinin ölüm riski arasında güçlü bir bağlantı olduğunu ortaya koydu. 47 bin kişi üzerinde yapılan araştırma, retinası biyolojik yaşından daha yaşlı görünen bireylerin önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm olasılığının daha yüksek olduğunu gösterdi. Uzmanlar, retinanın biyolojik yaşını tahmin etmek için yapay zeka teknolojilerini kullanarak, yaşlanmanın biyolojik belirtilerini gözlerimizden okuyabileceklerini belirtti.

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Giriş Tarihi 05 Temmuz 2024, 08:36 Güncelleme 05 Temmuz 2024, 08:36
Gözler ömrün aynasıdır! Gözlerinizden ne kadar yaşayacağınızı öğrenebilirsiniz

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British Journal of Ophthalmology'nin son araştırması, gözlerimizin yaşam süremiz hakkında önemli bilgiler verdiğini ortaya koydu. Retinanın biyolojik yaşı ile kişinin kronolojik yaşı karşılaştırıldı ve dikkat çekici sonuçlar elde edildi. Araştırmaya göre, retinası biyolojik yaşından daha yaşlı olan bireylerin ölüm riski daha yüksek. Bu çalışma, gözlerimizin sadece ruhumuzun aynası değil, aynı zamanda ömrümüzün de bir göstergesi olduğunu kanıtlıyor.

ARAŞTIRMAYLA KANITLANDI

British Journal of Ophthalmology tarafından yayınlanan yeni bir araştırma, gözlerin insan ömrüne dair önemli ipuçları verdiğini ortaya çıkardı. Bu çalışmada, retinanın biyolojik yaşı ile kişinin kronolojik yaşı karşılaştırıldı ve ortaya ilginç sonuçlar çıktı.

RETİNASI YAŞLI OLANLAR 10 YIL İÇİNDE ÖLÜYOR

Araştırma, toplamda 47 bin kişi üzerinde gerçekleştirildi. Retinası biyolojik yaşından daha yaşlı görünen bireylerin, önümüzdeki 10 yıl içinde ölüm olasılığının daha yüksek olduğu belirlendi. Retinanın biyolojik yaşı, kalp rahatsızlıkları veya kanser riski gibi ölüm riskleriyle ilişkilendirildi.

RETİNA YAŞLANDIKÇA VÜCUT DA YAŞLANIYOR

Çalışmada, yüksek tansiyon, vücut kitle indeksi, yaşam tarzı farklılıkları ve etnik köken gibi faktörler de dikkate alındı. Bilim insanları, 40-69 yaş aralığındaki her bir yıllık artış için, ölüm riskinde %2'lik bir artış gözlemledi.

Retina yaşını doğru şekilde tahmin etmek için derin öğrenme adında bir yapay zeka kullanıldı ve sağlık durumu iyi olan katılımcıların sağ gözünden alınan 19.200 fundus görüntüsüyle tarama modeli doğrulandı. Tahmini retina yaşı ile gerçek yaş arasında genel olarak üç buçuk yıl içinde doğru bir ilişki olduğu gözlemlendi.

Araştırma sonuçlarına göre, retinaları gerçek yaşından daha yaşlı olan bireyler "hızlı yaşlananlar" kategorisinde yer aldı. Çalışmanın %28'i beş yıllık bir farka, %4,5'i ise 10 yıldan fazla retina farkına sahipti. Araştırmacılar, retinal yaş farkı ile ölüm riski arasında güçlü bir orantı olduğunu ve retinanın biyolojik yaşının yaşlanmanın potansiyel bir biyolojik belirteci olduğunu kabul ediyorlar.

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