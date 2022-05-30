Tüp bebekte baları oranını arttırmanın yolu doğru beslenemeden geçiyor





FAZLA KARPUZ ŞEKERİ YÜKSELTİR

Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı sağlığı tehdit ediyor. Böbrek, kalp ve karaciğer gibi hayati organları tehdit eden bu hastalıkta dengeli meyve tüketimi de büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle bu hastalar için "İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz meyve yoktur" uyarısında bulunuyor. Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin sakıncalı olduğunu belirten Dyt. Örnek şöyle devam ediyor: "Ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2.5 saat sonra meyve yenmelidir. Porsiyonların tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerekir" diyor.