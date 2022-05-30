Tüp bebekte baları oranını arttırmanın yolu doğru beslenemeden geçiyor

Tüp bebek tedavisi, doğal yollarla gebe kalamayan çiftlere umut oluyor. Bu sayede her yıl milyonlarca çift, çocuk sahibi oluyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Prof. Dr. Yücel Karaman, sağlıklı ve doğal beslenme, düzenli ilaç kullanımı gibi faktörlerin tedavi şansını yükselttiğine vurgu yapıyor.
2- 7 GÜN BEKLENMELİ
"Tüp bebek planlamasında cinsel ilişki yaşamanın herhangi bir sınırlanması bulunmuyor. Ancak tedavi sırasında gebelik şansının artması için çiftlerden belirli bir süre cinsel perhiz yapmalarını öneriyoruz. Çünkü tüp bebek tedavisinde babanın sperm kalitesinin artması, başarı için önem taşıyor ve genellikle yumurta toplama gününde 2-7 gün arasında cinsel perhiz süresi, hareketli ve normal şekilli spermin seçilmesi için uygun oluyor. Anne adayına verilen ilaçlar yumurtaları etkilediği için bu süreçte yumurta büyümesi ve toplama işleminin başarılı bir şekilde sonuçlanması için cinsel ilişkiye ara verilmesini öneriyoruz" diyor.
FAZLA KARPUZ ŞEKERİ YÜKSELTİR
Diyabet, yani toplumda bilinen adıyla şeker hastalığı sağlığı tehdit ediyor. Böbrek, kalp ve karaciğer gibi hayati organları tehdit eden bu hastalıkta dengeli meyve tüketimi de büyük önem taşıyor. Beslenme ve Diyet Uzmanı Tuba Örnek, özellikle bu hastalar için "İstediğimiz kadar yiyebileceğimiz meyve yoktur" uyarısında bulunuyor. Glisemik indeksi yüksek, yani kan şekeri değerlerini hızlı değiştirebilen üzüm, incir, muz, kavun, karpuz ve kuru meyvelerin tüketiminin sakıncalı olduğunu belirten Dyt. Örnek şöyle devam ediyor: "Ara öğünlerde tüketilen meyveler kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olur. Ana öğünden 2.5 saat sonra meyve yenmelidir. Porsiyonların tarafından kişinin gereksinimine ve kan şekeri seyrine göre belirlenmesi gerekir" diyor.