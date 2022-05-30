Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Covid-19 alanları kapatıldı

Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Covid-19'un yayıldığı Çin'den 1 Şubat 2020 tarihinde tahliye edilen 40 Türk vatandaşının karantinaya alınmasıyla birlikte Türkiye'nin ilk karantina ve ardından pandemi hastanesi oldu.
Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde geçen 2 yıllık süreçte Covid-19 servis ve yoğun bakımlarında toplam 11 bin hasta tedavi gördü. Bunlardan 2 bin 970'inin takibi yoğun bakımlarda yapıldı. Hastanede pandemi ile mücadele eden sağlık çalışanlarından 1 doktor, hastalığa yakalanarak yaşamını yitirdi. Aşının etkisiyle birlikte virüsün gücünün kırılmasıyla vaka sayıları 1000'in altına düşerken, Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinin Covid-19 yoğun bakım ve servislerinde pandemi alanları da kapatıldı.
"COVID-19 HASTAMIZ KALMADI"
Başhekim Prof. Dr. Rahmi Kılıç, 2 yıl önce ilk defa Vuhan'dan gelenlerin karantinaya alındığı hastane olduklarını hatırlatarak, "Daha sonra bu süreç İran'dan gelen yolcularla devam etti. Bunları hastanemizde karantinaya aldık. Burada kaldılar ve ondan sonra ülkemizde pandemi hastaneleri büyüdü ve gelişti.