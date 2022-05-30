Türkiye'nin ilk karantina ve pandemi hastanesinde Covid-19 alanları kapatıldı

Bu süreçte hastanemizden 1 sağlık çalışanı arkadaşımızı kaybettik maalesef. 2 senelik süreçte toplamda yatırarak izlediğimiz hasta sayısı 11 bin oldu. Bunların 2 bin 970'i yoğun bakım ünitelerimizde izlendi. Hasta yaş aralığı da gerçekten çok farklıydı. Burada annesi Covid-19 olup da sağlıkla taburcu ettiğimiz bebeklerimiz de oldu. En yaşlı hastamız ise 98 yaşındaki hastamız oldu. Fakat bu 98 yaşında olan hastamızı maalesef kaybettik. En küçük yaşta kaybettiğimiz hastamız ise 1 yaşındaydı. Şu an için serviste izlediğimiz hiçbir Covid-19 hastası kalmadı. Son koronavirüs hastamızı da 4 gün önce iyi bir şekilde taburcu ettik ve orada da hiçbir hastamız kalmadı" dedi.

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