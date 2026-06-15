Hamilelikte yaz sıcaklarına dikkat: Uzmanından anne adaylarına uyarı

Hızlı Özet Göster Hızlı Özet Göster Hamilelikte artan sıvı ihtiyacı ve dolaşım değişiklikleri nedeniyle yaz aylarında su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.

Yolculuk sırasında hareketsiz kalmamak ve düzenli yürüyüşler yapmak dolaşım problemlerini önleyebiliyor.

11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltıyor.

Gebelik maskesi olarak bilinen cilt lekelerine karşı yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmak öneriliyor.

Sıcak havalarda ayak ve bacaklardaki şişlikleri önlemek için uzun süre ayakta kalmaktan kaçınılmalı.

Hamilelikte vücudun çalışma düzeni değiştiği için sıcak hava ve nem anne adaylarını normalden daha fazla etkileyebiliyor. Artan sıvı ihtiyacı, dolaşım sistemindeki değişiklikler ve yükselen vücut ısısı nedeniyle hamilelik döneminde bazı konulara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Erol, sağlıklı ve konforlu bir yaz hamileliği için alınması gereken önlemleri anlatıyor. Önemli önerilerde bulunuyor:

Hamilelikte artan sıvı ihtiyacı ve dolaşım değişiklikleri nedeniyle yaz aylarında su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)



SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN: Hamilelikte su ihtiyacı kan hacmi ve metabolik gereksinimler nedeniyle zaten artıyor. Yaz sıcaklarıyla birlikte vücut daha fazla terlediği için sıvı kaybı daha da yükseliyor. Gün içinde düzenli aralıklarla bol su tüketmek; baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü gibi şikâyetlerin önlenmesine yardımcı olur.