Hamilelikte yaz sıcaklarına dikkat: Uzmanından anne adaylarına uyarı
Yaz, anne adaylarının hayatını daha çok etkiliyor. Dr. Elif Erol, "Öğle saatlerinde dışarı çıkmayın. Bolca su için" diyor.
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- Hamilelikte artan sıvı ihtiyacı ve dolaşım değişiklikleri nedeniyle yaz aylarında su tüketimine dikkat edilmesi gerekiyor.
- Yolculuk sırasında hareketsiz kalmamak ve düzenli yürüyüşler yapmak dolaşım problemlerini önleyebiliyor.
- 11.00 ile 16.00 saatleri arasında dışarı çıkmaktan kaçınmak, güneş çarpması riskini azaltıyor.
- Gebelik maskesi olarak bilinen cilt lekelerine karşı yüksek koruma faktörlü güneş koruyucu kullanmak öneriliyor.
- Sıcak havalarda ayak ve bacaklardaki şişlikleri önlemek için uzun süre ayakta kalmaktan kaçınılmalı.
Hamilelikte vücudun çalışma düzeni değiştiği için sıcak hava ve nem anne adaylarını normalden daha fazla etkileyebiliyor. Artan sıvı ihtiyacı, dolaşım sistemindeki değişiklikler ve yükselen vücut ısısı nedeniyle hamilelik döneminde bazı konulara özellikle dikkat etmek gerekiyor. Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Dr. Elif Erol, sağlıklı ve konforlu bir yaz hamileliği için alınması gereken önlemleri anlatıyor. Önemli önerilerde bulunuyor:
SU İÇMEK İÇİN SUSAMAYI BEKLEMEYİN: Hamilelikte su ihtiyacı kan hacmi ve metabolik gereksinimler nedeniyle zaten artıyor. Yaz sıcaklarıyla birlikte vücut daha fazla terlediği için sıvı kaybı daha da yükseliyor. Gün içinde düzenli aralıklarla bol su tüketmek; baş ağrısı, halsizlik, çarpıntı ve tansiyon düşüklüğü gibi şikâyetlerin önlenmesine yardımcı olur.
BU SAATLERDE DIŞARI ÇIKMAKTAN KAÇININ: Yazın güneş ışınları yeryüzüne en yoğun 11.00 ile 16.00 saatleri arasında ulaşıyor. Bu saatlerde uzun süre dışarıda kalmak anne adaylarında; tansiyon düşüklüğü, baş dönmesi, halsizlik, çarpıntı hissi ve güneş çarpması riskini artırabiliyor.
Dolayısıyla hamilelik döneminde bu saatler arasında dışarı çıkmaktan kaçının.
GEBELİK MASKESİNE KARŞI ÖNLEM ALIN: Özellikle yüz bölgesinde "gebelik maskesi" olarak bilinen koyu renkli lekeler ortaya çıkabiliyor.
Bu lekeler bazı kadınlarda doğum sonrasında da kalıcı olabiliyor. Güneşe çıkmadan 30 dakika önce yüksek koruma faktörlü, tercihen mineral filtreli güneş koruyucular kullanmak, şapka takmak ve uzun süre doğrudan güneş altında kalmaktan kaçınmak önem taşıyor.
AYAK VE BACAKLARDAKİ ŞİŞLİKLERI ÖNEMSEYİN: Sıcak havanın etkisiyle damarlar genişliyor ve günün ilerleyen saatlerinde ayaklar ile bacaklarda oluşan şişlik daha belirgin hale gelebiliyor. Uzun süre ayakta kalmamak, fırsat buldukça ayakları yukarı kaldırarak dinlendirmek ve kısa yürüyüşler yaparak dolaşımı desteklemek şikâyetleri azaltabiliyor.
YOLCULUKLARDA HAREKETSİZ KALMAYIN: Tatil planlarıyla birlikte araba ve uçak yolculukları da artıyor. Uzun süre hareketsiz kalmak dolaşım problemlerini artırabiliyor. Bu nedenle yolculuk sırasında belirli aralıklarla yürümek, ayak bileği egzersizleri yapmak ve yeterli sıvı almak son derece önem taşıyor.