Tüm dünyada enfeksiyonlardan ölümün birinci nedeni olarak bilinen veremin şakası yok

PAPATYA ÇAYIYLA İYİ UYKULAR

Vücut fonksiyonlarını kontrol eden hormonlardan olan melatonin hormonunun eksikliğnde uyku problemleri ortaya çıkıyor. Dyt. Ceren Karahan, uyku kalitesini artıran besinleri sıralıyor:

Triptofan uykuyu tetikleyicidir bir maddedir. Süt ve süt ürünleri, kuruyemişler, yağlı tohumlar, muz ve balda bulunur.

Muz, iyi bir yatıştırıcıdır. Kasları gevşetir ve rahatlatır.

Kafein uykuyu olumsuz etkiler. Yatmadan 3-4 saat önce içilmemelidir.

Baharatlar, sindirime zarar verir. Uyku kalitesini düşürür.

Papatya ve melisa çayı sakinleştirir, uykuya geçişi kolaylaştırır.



ZEYTİNYAĞI ÇOK GÜZEL

Kış ayları cildimize de zarar veriyor. Bu aylarda ciltte görülen kuruluk, ilerlediğinde dermatit ve egzamaya dönüşüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, cildin ihtiyacı olan nemi karşılaması için her gün 2 litre su içilmesini tavsiye ediyor. "Cildinizin kurumaması için her su değdiğinde ellerinizi nemlendirin. Zeytinyağlı sabunlar kullanın" diyor.



BÖBREKLERE PORTAKAL

C vitamini deposu portakal, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları güçlendirir. Kan damarlarını temizler. Böbrek taşı riskini azaltır.



BAĞIRSAKLARA DOMATES

Likopen deposu domates, içerisinde bulunan antioksidanlar ise bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin etkinliğini artırır. İspanya'daki araştırmaya göre özellikle pişmiş hali kabızlığı bitirir.

