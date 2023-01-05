Tüm dünyada enfeksiyonlardan ölümün birinci nedeni olarak bilinen veremin şakası yok

Toplumda, ince hastalık olarak bilinen verem, hala tüm dünyada enfeksiyonlardan ölümün birinci nedeni olarak biliniyor. İstanbul Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, tüberküloz konusunda hala etkisi az, eski teknolojiye dayanan bir aşı olarak BCG kullanıldığını belirtiyor. Modern bir tüberküloz aşısı için gerekli kaynakların ayrılması ve bir an önce etkili bir tüberküloz aşısının insanlığın kullanımına verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: Şimdiye kadar ülke olarak veremle mücadelemizde Verem Savaşı Dispanserleri'nin rolü kilit önemde olmuştur. Bunun için, dispanserlerde çalışanlar için aynı konumdaki birinci basamak personeli ile eşit ekonomik koşullarının sağlanması gereklidir. İlaçlara dirençli tüberküloz hastaları için kullanılması gereken ilaçların tüm hastalara kesintisiz olarak sağlanması şarttır. Verem hasta sayısının azalması toplumun da bu konudaki duyarlılığının azalmasına yol açmaktadır. Topluma yönelik olarak veremin erken tanının önemini vurgulayan farkındalık çabalarının geliştirilmesine gerek vardır.
BADEM MUCİZESİ
Kısırlık, günümüzde çiftler arasında giderek yayılıyor. Dünya Sağlık Örgütü'nün açıkladığı rakamlara göre erkeklerde sperm sayısı 50 yıl öncesine oranla yüzde 50 azalıyor. Üroloji Uzmanı Op. Dr. Serdar Geyik, doğal yoldan hamilelik şansının son 50 yılda azaldığını belirtiyor. Erkeklerde görülen kısırlığı engellemek için sağlıklı beslenmeyi ve kesinlikle sigara içmemeyi öneriyor. "Özellikle çinko, selenyum, B-C-E vitamininden zengin gıdalar öneriyoruz. Et-süt ve deniz ürünleri, ceviz, fındık, yer fıstığı, badem, kabak çekirdeği, avokado, ıspanak beslenmeye eklenebilir" diyor.
PAPATYA ÇAYIYLA İYİ UYKULAR
Vücut fonksiyonlarını kontrol eden hormonlardan olan melatonin hormonunun eksikliğnde uyku problemleri ortaya çıkıyor. Dyt. Ceren Karahan, uyku kalitesini artıran besinleri sıralıyor:
Triptofan uykuyu tetikleyicidir bir maddedir. Süt ve süt ürünleri, kuruyemişler, yağlı tohumlar, muz ve balda bulunur.
Muz, iyi bir yatıştırıcıdır. Kasları gevşetir ve rahatlatır.
Kafein uykuyu olumsuz etkiler. Yatmadan 3-4 saat önce içilmemelidir.
Baharatlar, sindirime zarar verir. Uyku kalitesini düşürür.
Papatya ve melisa çayı sakinleştirir, uykuya geçişi kolaylaştırır.
ZEYTİNYAĞI ÇOK GÜZEL
Kış ayları cildimize de zarar veriyor. Bu aylarda ciltte görülen kuruluk, ilerlediğinde dermatit ve egzamaya dönüşüyor. Dermatoloji Uzmanı Dr. Hülya Sağlam, cildin ihtiyacı olan nemi karşılaması için her gün 2 litre su içilmesini tavsiye ediyor. "Cildinizin kurumaması için her su değdiğinde ellerinizi nemlendirin. Zeytinyağlı sabunlar kullanın" diyor.
BÖBREKLERE PORTAKAL
C vitamini deposu portakal, metabolizmayı hızlandırır. Kilo vermeye yardımcı olur. Sindirimi hızlandırır ve bağırsakları güçlendirir. Kan damarlarını temizler. Böbrek taşı riskini azaltır.
BAĞIRSAKLARA DOMATES
Likopen deposu domates, içerisinde bulunan antioksidanlar ise bağırsaklarda sağlıklı bakterilerin etkinliğini artırır. İspanya'daki araştırmaya göre özellikle pişmiş hali kabızlığı bitirir.