Tüm dünyada enfeksiyonlardan ölümün birinci nedeni olarak bilinen veremin şakası yok

Toplumda, ince hastalık olarak bilinen verem, hala tüm dünyada enfeksiyonlardan ölümün birinci nedeni olarak biliniyor. İstanbul Verem Savaşı Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Zeki Kılıçaslan, tüberküloz konusunda hala etkisi az, eski teknolojiye dayanan bir aşı olarak BCG kullanıldığını belirtiyor. Modern bir tüberküloz aşısı için gerekli kaynakların ayrılması ve bir an önce etkili bir tüberküloz aşısının insanlığın kullanımına verilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Şöyle devam ediyor: Şimdiye kadar ülke olarak veremle mücadelemizde Verem Savaşı Dispanserleri'nin rolü kilit önemde olmuştur. Bunun için, dispanserlerde çalışanlar için aynı konumdaki birinci basamak personeli ile eşit ekonomik koşullarının sağlanması gereklidir. İlaçlara dirençli tüberküloz hastaları için kullanılması gereken ilaçların tüm hastalara kesintisiz olarak sağlanması şarttır. Verem hasta sayısının azalması toplumun da bu konudaki duyarlılığının azalmasına yol açmaktadır. Topluma yönelik olarak veremin erken tanının önemini vurgulayan farkındalık çabalarının geliştirilmesine gerek vardır.