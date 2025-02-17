Travmatik olaylar ve stres, kalp krizi riskini 21 kat artırıyor!

Travmatik olaylar, stres ve uyku bozuklukları, kalp ve damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Dilek Cahide Haznedar Kırcı önemli bir yakınını kaybedenlerde kalp krizi geçirme riskinin 21 kat fazla olduğuna dikkat çekiyor.

"Stres hormonunun artması ve buna bağlı olarak sempatik sinir sisteminin aktive olması ile kan basıncı, kalp atım hızı ve kan şekeri seviyesi yükselir" bilgisini veriyor. Kalp krizi ile kırık kalp sendromunun genellikle birbirine karıştırıldığını belirtiyor. Sözlerine şöyle devam ediyor: Kırık kalp sendromunda belirtiler ailede bir ölümden hemen sonra başlar. Bu tablo yaşamı tehdit edici olabilir. Yine de sıklıkla kalpte kalıcı bir hasar bırakmaz.