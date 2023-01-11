Toplumda ‘gizli şeker’ olarak bilinen insülin direnci uykuları kaçırır





KAN TAHLİLİ GEREKİR

İnsülin direnci, yemekten sonra acıkma, uyku hali, sık tatlı yeme isteği, gece uykudan uyanıp bir şeyler tüketilmesi gibi şikayetlere yol açıyor. Bu belirtilerin görülmesi halinde kan tahlili ile insülin direncinin olup olmadığı tespit ediliyor. Dyt. Kültekin, "İnsülin direnci açlık kan şekeri ile açlık insülin seviyelerinin çarpıldıktan sonra 405'e bölünmesi ile hesaplanır. Ortaya HOMA-IR yani insülin direnci değeri çıkar. Çıkan sonuç 2.5 ve üzeri ise insülin direnci vardır" diyor.



KİMLER RİSK ALTINDA?

Ailesinde şeker hastalığı olan kişiler

İdeal kilosunun üzerinde olan bireyler

Göbek bölgesinde yağlanma olanlar

Gün boyu hareketsiz olan kişiler...



İŞTE ÖNERİLER...

DYT. Kültekin, insülin direnciyle mücadelede beslenme önerilerini sıralıyor: :

Glisemik indeksi düşük olan kurubaklagil, fındık, elma, posalı meyve ve sebze, bulgur, tam tahıl tüketin.

Günde 3 ana 3 ara öğün yapın.

İşlenmiş gıdalardan uzak durun.

Aşırı yağ ve yağlı yiyeceklerin tüketiminden kaçının.

Sebze ve meyve tüketin.

Ara öğünlerde süt, ayran, kefir gibi protein kaynakları ile ceviz, badem, fındık tercih edin.

Pirinç pilavı yerine bulgur pilavı tercih edin.

İnsülin direnci olanların besinleri glisemik indeksine dikkat ederek tüketmesi gerekiyor. Glisemik indeks, besinlerin kan şekerini yükseltme etkisi olarak biliniyor. Glisemik indeksi yüksek olan besinler kan şekerini hızlı yükseltiyor.

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