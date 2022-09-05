Toplumda el ve ayaklardaki titremeyle bilinen Parkinson uykuları kaçırıyor





İHMALE GELMEZ

Bunlar eller ve ayaklardaki titreme, kol ve bacaklardaki katılık, hareketlerin yavaşlaması ve denge ve koordinasyonun bozulması olarak adlandırılıyor. Diğer semptomlar arasında ağrı, unutkanlık, yorgunluk, uyku bozuklukları, depresif yakınmalar ve kabızlık ortaya çıkıyor. Bu yakınmaların hepsi, her hastada görülmüyor. Parkinson hastalığına yakalanma riski, yaşla birlikte artış gösteriyor. Erkeklerde kadınlara oranla daha fazla görülüyor. Ailesinde Parkinson olanlar daha çok risk içeriyor.