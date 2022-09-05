Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Sıcak hava ve nem kalp sağlığını olumsuz etkiliyor! | Sağlık haberleri

    Sıcak hava ve yüksek nem bunaltıyor. Kalp sağlığına zarar veriyor. Uzmanlar, bol su içilmesini, el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını öneriyor. İşte sizler için derlediğimiz 5 Eylül tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Çok ö’nem’li uyarı

    Eylülün gelmesine rağmen yaz sıcakları yakıp kavuruyor. Özellikle yüksek nem, herkesi bunaltıyor. Bu durum, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, kalp hastalıklarına karşı uyarıyor. "Aşırı sıcaklar, kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit ediyor. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor" diyor. Yaz sıcaklıklardan korunmak için günde en az 2-3 litre su içilmesini, soda, kola ve kahve gibi içeceklerden uzak durulmasını, klima yoksa sık sık el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını ve yüzün yıkanmasını öneriyor.



    BAK ŞU YUMURTAYA
    40'lı yaşlardan sonra katarakt ve sarı nokta hastalıkları sık görülür hale geliyor. Uzmanlar, bu hastalıklara karşı sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Keskin gözlere sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
    Karalahana: Kanserle mücadele eder. İçerdiği vitaminler sayesinde gözleri besler. Katarakta karşı korur.
    Brokoli: Görme kalitesini iyileştirir.
    Yumurta: Gözleri besler. Görme hasarlarını giderir. Katarakt riskini azaltır.
    Portakal: Retinayı güçlendirir. Katarakta karşı korur.

    DOĞAL GÜZEL
    Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. İçerdiği E vitamini ile doğal nemlendirici etkisi gösteren zeytinyağı, cilt hastalıklarını yok ediyor. Cilt döküntüleri, kızarıklık şikayetlerini azaltıyor. Egzama ve sedefin neden olduğu rahatsızlıkları önlüyor. Cildi nemlendiren ve kırışıklık oluşumunu engelleyen zeytinyağı, yaşlanmayı da yavaşlatıyor.

    BİBERİYEYLE SAÇLAR GÜÇLÜ
    Güzel kokulu biberiye, bolca antioksidan içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Sindirime iyi gelir.

    AĞRI KESİCİ YER FISTIĞI
    İngiliz Diyetisyen Azmina Govindji, yer fıstığının faydalarını sıraladı. Kan damarlarını temizleyen yer fıstığı, inme riskini azaltır. Cildi temizler ve siyah nokta oluşumunu engeller. Obezite riskini azaltır. Ağrıları keser.

    TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    CHP’nin HDP’ye bakanlık vaadi masada kriz çıkardı
    Haberler Sağlık Sıcak hava ve nem kalp sağlığını olumsuz etkiliyor! | Sağlık haberleri
        SON DAKİKA