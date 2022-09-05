Sıcak hava ve nem kalp sağlığını olumsuz etkiliyor! | Sağlık haberleri

Eylülün gelmesine rağmen yaz sıcakları yakıp kavuruyor. Özellikle yüksek nem, herkesi bunaltıyor. Bu durum, sağlık sorunlarını da beraberinde getiriyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Muhammet Kandaz, kalp hastalıklarına karşı uyarıyor. "Aşırı sıcaklar, kalp damar hastalarının sağlıklarını ciddi derecede tehdit ediyor. Çünkü sıcaklar ve nemden dolayı, vücutta aşırı terleme yaşanıyor. Terlemeden kaynaklı sıvı kaybının yerine vücuda yeterli sıvı konulmaz ve yaşam alışkanlıklarına dikkat edilmezse kan akışkan özelliğini yitirerek koyulaşmaya başlıyor" diyor. Yaz sıcaklıklardan korunmak için günde en az 2-3 litre su içilmesini, soda, kola ve kahve gibi içeceklerden uzak durulmasını, klima yoksa sık sık el bilekleri ve ensenin ıslatılmasını ve yüzün yıkanmasını öneriyor.
BAK ŞU YUMURTAYA
40'lı yaşlardan sonra katarakt ve sarı nokta hastalıkları sık görülür hale geliyor. Uzmanlar, bu hastalıklara karşı sağlıklı beslenmenin önemine dikkat çekiyor. Keskin gözlere sahip olmak için tüketilmesi gereken besinleri sıralıyor:
Karalahana: Kanserle mücadele eder. İçerdiği vitaminler sayesinde gözleri besler. Katarakta karşı korur.
Brokoli: Görme kalitesini iyileştirir.
Yumurta: Gözleri besler. Görme hasarlarını giderir. Katarakt riskini azaltır.
Portakal: Retinayı güçlendirir. Katarakta karşı korur.
DOĞAL GÜZEL
Sağlıklı ve parlak bir cilde sahip olmak için kozmetiğe para harcamak gerekmiyor. İçerdiği E vitamini ile doğal nemlendirici etkisi gösteren zeytinyağı, cilt hastalıklarını yok ediyor. Cilt döküntüleri, kızarıklık şikayetlerini azaltıyor. Egzama ve sedefin neden olduğu rahatsızlıkları önlüyor. Cildi nemlendiren ve kırışıklık oluşumunu engelleyen zeytinyağı, yaşlanmayı da yavaşlatıyor.
BİBERİYEYLE SAÇLAR GÜÇLÜ
Güzel kokulu biberiye, bolca antioksidan içerir. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Saçların sağlıklı uzamasına yardımcı oluyor. Hafızayı güçlendirir. Alzheimer'la savaşır. Sindirime iyi gelir.
AĞRI KESİCİ YER FISTIĞI
İngiliz Diyetisyen Azmina Govindji, yer fıstığının faydalarını sıraladı. Kan damarlarını temizleyen yer fıstığı, inme riskini azaltır. Cildi temizler ve siyah nokta oluşumunu engeller. Obezite riskini azaltır. Ağrıları keser.