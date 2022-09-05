Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Sabır ve gayret

Ben çok şişmanım. Kilo vermek için çeşitli şeyler yapıyorum. Doktor bir hap verdi. Eczacı "bu şeker hapı" dedi. Ben de şeker yoktu ancak anlayamadım. İlaçlar karışmış olabilir mi?

Anladığım kadarı ile kaygılı, aceleci, perhiz yapmayan birisin. Kilo vermeyi istemene rağmen yemek yemeyi seviyorsun gibi geldi bana. Tahminen o ilaç Metformin içeren bir ilaç. Obezite de doktor kararı ile ve kesinlikle diyet yapmak şartı ile kullanılabilen bir ilaç. Diyetsiz ve doğru dozda kullanılmadığı durumlarda kan şeker düşüklüğü meydana getirebilir. Buna bağlı olarak kişi kilo alabilir. Kilo vermenin sihirli ilacı yoktur. Perhiz, kaygı kontrolü, egzersiz, altta yatan başka hastalıkların tedavisi, alışkanlıkların düzenlenmesi gibi sabır ve gayret gerektiren bir süreç var.