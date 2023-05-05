Tiroit sinir yapar

, vücutta adeta bilgisayar gibi çalışıyor. Tiroit bezinin hormonları salgılamasında yaşanan düzensizlik ise sağlık sorunlarını beraberinde getiriyor. Dr. Öğr. Üyesi Nihat Polat, tiroit bezinin vücudun enerji düzeyini kontrol ettiğini belirtiyor. Tiroit, beyni aktif tutuyor, tırnak ve saçların sağlıklı olmasını sağlıyor. Vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. Bu nedenle bu organın sağlıklı olması, tüm vücut için kritik önem taşıyor. Polat, bilinmesi gerekenleri TAKVİM'e açıklıyor.Gırtlak ve köprücük kemiği arasına yerleşmiş, soluk borusuna dolanmış olarak duran kelebek şeklindeki salgı bezi olan tiroit bezi, vücudun sigortası oluyor. Dr. Nihat Polat, "Bu salgı bezi metabolizmayı ve vücut ısısını düzenler, bedendeki enerji kaynaklarının kontrolüne yardımcı olur, vücudumuzdaki bütün sistemlerle birlikte çalışır, beyni daima aktif tutar, bağırsakları hareket halinde tutar, regl döngüsünün düzenli olmasını sağlar, tırnak ve saçların sağlıklı olmasını sağlar" bilgisini veriyor. Tiroit bezinin yetersiz salgılanmasına hipotiroidi, normalden fazla hormon salgılanması hipertiroidi, bezin iltihaplanmasına da tiroidit adı veriliyor.Hipertiroidi: Tiroidin normalden fazla hormon salgılamasıdır. Çarpıntı, aşırı iştah ve yemek yemeye rağmen kilo kaybına neden olur. Hipotiroidi: Tiroit bezi salgısının gerekenden az üretilmesi ve salgılanmasıdır. Kişinin hareketlerinde ağırlık, halsizlik ve çabuk yorulmayla belirti verir. Tiroidit: Tiroit bezinin iltihaplanmasına tiroiditi denir. Ateş, üşüme ve çarpıntı ile başlar. Tiroit bezi büyür, sıcaktır. Hasta başını arkaya atamaz. Yemek yemede zorluk ve lenf bezlerinde şişlik olabilir.TİROİT, uyku düzeninin bozulması, unutkanlık, saç dökülmesi ve cilt kuruluğuna yol açıyor. Ani kilo alımı ve kilo kaybı tiroide işaret ediyor. Tanı alan hastaların, biyopsi sonucuna göre ilaç tedavisi mi yoksa cerrahi mi uygulanacağına karar veriliyor., magnezyum, sodyum ve potasyum içeren maden suyu, sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Kalp ve damar sağlığından sindirim sistemine kadar pek çok yaşamsal organı güçlendiriyor. Uzmanlar, sağlık sorunları olmayanların doktorlarına da danışarak günde bir bardak maden suyu içilmesini öneriyor. Maden suyunun faydalarını şöyle sıralıyor:Vücuttaki ödemin atılmasını kolaylaştırır.Beyin hücrelerini güçlendirir. Hafızayı korur.Kemikleri besler.Selülitleri engeller.Marsden NHS, Imperial College ve Londra Kanser Araştırmaları Enstitüsü'ndeki uzmanlar, kanseri bitirecek bir yapay zeka algoritması geliştirdi. Bu sayede hücrelerdeki anormal gelişimlerin kanser olup olmadığı hızla tespit edildi. Dr. Benjamin Hunter, "Gelecekte, yüksek riskli hastaları belirleyerek ve onları daha erken müdahaleye hızlı bir şekilde yönlendirerek, erken teşhisi kolaylaştıracağını, potansiyel olarak kanser tedavisini daha başarılı hâle getireceğini umuyoruz" dedi.gönülleri çalanahududu, antioksidanetkisi sayesindekanserlesavaşır. Kolon,prostat ve memekanseri riskiniazaltır. Hafızayıgüçlendirir.süsleyendereotu, sindirimsisteminihızlandırır.Hazımsızlığı bitirir.Uykusuzluğualan dereotu,kemikleri güçlendirir.süsleyenroka, vücutdirencini artırır.Bağışıklık sisteminigüçlendirir.Gözleri ve dişleribesleyen roka,katarakt riskiniazaltır.içeriği sayesinde kefir, sindirim sistemini düzenler. Damar sertliğini önler. Bağışıklığı güçlendirir. Gözleri besler.