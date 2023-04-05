Tiroit saçları döker! Uzmanlar, tanı ve tedavi yöntemlerini açıklıyor





ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN

Tiroit hastalıkları, ülkemizde en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Hastalar genellikle boyunda kitle olması, kişinin kendisini yorgun ve halsiz hissetmesi, üşüme veya aşırı terleme, saç dökülmesi, diyet yapılmasına rağmen kilo verememe gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Kimi zaman ailede tiroit rahatsızlığının olması da, hastaların doktora başvurmasına yol açıyor. Doç. Dr. Sabancı, tiroit hastalığının tedavisi yöntemlerine özellikle de ameliyata değiniyor. Tiroit hastalıklarının tanısı için kanda tiroit hormonlarına bakılıyor. Kanda bulunan T4 ve TSH hormonları tanı koymaya yardımcı oluyor. Özellikle TSH değerlerinde bozulmanın görüldüğü durumlarda klinik bulgular ile birlikte hastalar değerlendiriliyor. Tiroit hastalığı tanısı konulan kişilerde ilaç tedavisine başlanıyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi ameliyat gerekebiliyor. Klinik olarak yapılan evrelemede evre II guatrı olan genç ve orta yaşlı hastalar, bası semptomlarının görüldüğü ve tiroit bezinde çok sayıda nodülün bulunduğu hastalar ve kötü huylu kanser şüphesi olan hastalar cerrahi açısından değerlendiriliyor.