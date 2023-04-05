Tiroit saçları döker! Uzmanlar, tanı ve tedavi yöntemlerini açıklıyor

Boynun nefes borusu önünde bulunan kelebek şeklindeki organ olan tiroit, vücuttaki metabolizmayı kontrol ediyor. Adeta bir bilgisayar gibi çalışıyor. Bu nedenle tiroitlerde ortaya çıkan rahatsızlıklar tüm vücudu olumsuz etkiliyor. Genel Cerrahi Uzmanı Doç. Dr. Ünal Sabancı, tiroit hastalıklarının belirtilerine ve tedavi yöntemlerine değiniyor.
ŞİKAYETLERİ ÖNEMSEYİN
Tiroit hastalıkları, ülkemizde en sık görülen rahatsızlıkların başında geliyor. Hastalar genellikle boyunda kitle olması, kişinin kendisini yorgun ve halsiz hissetmesi, üşüme veya aşırı terleme, saç dökülmesi, diyet yapılmasına rağmen kilo verememe gibi şikayetlerle doktora başvuruyor. Kimi zaman ailede tiroit rahatsızlığının olması da, hastaların doktora başvurmasına yol açıyor. Doç. Dr. Sabancı, tiroit hastalığının tedavisi yöntemlerine özellikle de ameliyata değiniyor. Tiroit hastalıklarının tanısı için kanda tiroit hormonlarına bakılıyor. Kanda bulunan T4 ve TSH hormonları tanı koymaya yardımcı oluyor. Özellikle TSH değerlerinde bozulmanın görüldüğü durumlarda klinik bulgular ile birlikte hastalar değerlendiriliyor. Tiroit hastalığı tanısı konulan kişilerde ilaç tedavisine başlanıyor. Ancak bazı durumlarda cerrahi ameliyat gerekebiliyor. Klinik olarak yapılan evrelemede evre II guatrı olan genç ve orta yaşlı hastalar, bası semptomlarının görüldüğü ve tiroit bezinde çok sayıda nodülün bulunduğu hastalar ve kötü huylu kanser şüphesi olan hastalar cerrahi açısından değerlendiriliyor.
KİMLER İÇİN GEREKİR?
Ultrason incelemesinde tiroit bezlerinde nodül görülmesi ve şüphelenilmesi durumunda tiroit ince iğne aspirasyon biyopsisi (TİİAB) denilen işlem uygulanıyor. Bu sayede nodülün iyi huylu mu yoksa kötü huylu mu olduğu belirleniyor. Bu işlemle tiroit bezindeki nodülden örnek alınmakta ve laboratuvarda inceleniyor. Tiroit nodülleri genellikle iyi huylu olsa da yüzde 5 oranında kötü huylu olabilmekte ve bu durumda cerrahi tedavi gerekiyor. Cerrahi tedavide tiroit bezleri çıkarılıyor ve bunun sonucunda hastaların yaşam kalitesi artıyor.