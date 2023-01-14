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    Tiroit kanseri ses verir: Daha çok kadınları tehdit ediyor! Bu belirtilere dikkat

    Tiroit kanseri, daha çok kadınları tehdit ediyor. Nefes darlığı, öksürük ve ses kısıklığı gibi şikayetlere yol açıyor. Tedavisinde öncelikle cerrahi ardından hormon takviyesi uygulanıyor.

    Tiroit kanseri ses verir!

    Kanser, sağlığı tehdit ediyor. Tiroit kanseri ise tüm kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, 2020'de 586 bin kişinin tiroit kanseri tanısı aldığını söylüyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Kargı, kadınlarda erkeklerde daha sık görülen bu kanser türüyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...



    KELEBEK ŞEKLİNDE
    Tiroit bezi, boynun ön kısmında yer alan bir iç salgı bezi olduğu biliniyor. Kelebek şeklinde olan bu organ, tiroit hormonu salgılıyor ve kana veriyor. Tiroit hormonları, kan basıncını, kalp hızını, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. Tiroit kanseri, tiroit bezi dokularında kanserli hücrelerin oluşması sonucunda gelişiyor. Kesin nedeni bilinmese de; genetik mutasyonlar, yetersiz iyot alımı ve yüksek radyasyona maruz kalmak tiroit kanseri görülme sıklığını artırıyor.

    DOĞRU TANI ŞART
    Tanıda görüntüleme yöntemi olarak ultrason ve sintigrafik yöntemler kullanılıyor. Ultrasonda nodüler lezyonun sınırlarının düzensiz oluşu, mikrokalsifikasyon, hipoekoik görünüm, yaygın damarlanma tiroid kanseri olasılığını düşündürüyor. Biyopsi ile kanser teşhisi doğrulanıyor. Takiben vücuttaki yayılım tespit etmek amaçlı PET BT kullanılıyor.

        TEDAVİSİ HAKKINDA
        Tanı konulduktan sonra cerrahi tedavi uygulanıyor. Tiroit bezindeki kanserin durumuna göre bazen bezin bir kısmı bazen de tamamı ve etrafındaki lenf nodları ile birlikte çıkartılıyor. Cerrahinin ardından tekrar bir görüntüleme yapılıp tekrarlama riski yüksek olan hastalarda radyoaktif iyot tedavisi uygulanıyor. Tiroit bezinin alınması nedeni ile hormon kaybını telafi etmek için hastaya tiroit hormon tedavisi veriliyor.


        4 TÜRÜ BULUNUR
        Tiroit         kanserinin 4 türü bulunuyor:
        PAPİLLER TİROİT KANSERİ: Tiroit kanserlerinin yaklaşık yüzde 80'ni bu tür oluşturur. En sık nedeni çocukluk yaş grubunda radyasyona maruz kalmaktır. Sıklıkla lenf yolu ile yayılmaktadır.
        FOLİKÜLER TİROİT KANSERİ: Genellikle iyot alımının yetersiz olduğu bölgelerde görülür.
        MEDÜLLER TİROİT KANSERİ: Bir nöroendokrin tümör olup tiroidin parafolüküler hücrelerinden kaynaklanır. Yüzde 25 ailevi genetik geçişlidir.
        ANAPLASTİK TİROİT KANSERİ: Tüm tiroit kanserlerinin yüzde 1'ni oluşturur. Çok hızlı seyir gösterir, genellikle 60 yaş üzerinde görülür. En sık akciğer metastaz yapmaktadır.


        BU BELİRTİLER VARSA
        TİROİT bezinde ortaya çıkan şişlik
        BEZDE büyüme
        TİROİDİN şişmesine bağlı ses kısıklığı
        YUTMADA güçlük
        NEFES darlığı
        ÖKSÜRÜK

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        Haberler Sağlık Tiroit kanseri ses verir: Daha çok kadınları tehdit ediyor! Bu belirtilere dikkat
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