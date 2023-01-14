Tiroit kanseri ses verir: Daha çok kadınları tehdit ediyor! Bu belirtilere dikkat

TEDAVİSİ HAKKINDA

Tanı konulduktan sonra cerrahi tedavi uygulanıyor. Tiroit bezindeki kanserin durumuna göre bazen bezin bir kısmı bazen de tamamı ve etrafındaki lenf nodları ile birlikte çıkartılıyor. Cerrahinin ardından tekrar bir görüntüleme yapılıp tekrarlama riski yüksek olan hastalarda radyoaktif iyot tedavisi uygulanıyor. Tiroit bezinin alınması nedeni ile hormon kaybını telafi etmek için hastaya tiroit hormon tedavisi veriliyor.



4 TÜRÜ BULUNUR

Tiroit kanserinin 4 türü bulunuyor:

PAPİLLER TİROİT KANSERİ: Tiroit kanserlerinin yaklaşık yüzde 80'ni bu tür oluşturur. En sık nedeni çocukluk yaş grubunda radyasyona maruz kalmaktır. Sıklıkla lenf yolu ile yayılmaktadır.

FOLİKÜLER TİROİT KANSERİ: Genellikle iyot alımının yetersiz olduğu bölgelerde görülür.

MEDÜLLER TİROİT KANSERİ: Bir nöroendokrin tümör olup tiroidin parafolüküler hücrelerinden kaynaklanır. Yüzde 25 ailevi genetik geçişlidir.

ANAPLASTİK TİROİT KANSERİ: Tüm tiroit kanserlerinin yüzde 1'ni oluşturur. Çok hızlı seyir gösterir, genellikle 60 yaş üzerinde görülür. En sık akciğer metastaz yapmaktadır.