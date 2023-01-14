Tiroit kanseri ses verir: Daha çok kadınları tehdit ediyor! Bu belirtilere dikkat

Kanser, sağlığı tehdit ediyor. Tiroit kanseri ise tüm kanserlerin yüzde 3'ünü oluşturuyor. Yapılan araştırmalar, 2020'de 586 bin kişinin tiroit kanseri tanısı aldığını söylüyor. Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Ayşegül Kargı, kadınlarda erkeklerde daha sık görülen bu kanser türüyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor...
KELEBEK ŞEKLİNDE
Tiroit bezi, boynun ön kısmında yer alan bir iç salgı bezi olduğu biliniyor. Kelebek şeklinde olan bu organ, tiroit hormonu salgılıyor ve kana veriyor. Tiroit hormonları, kan basıncını, kalp hızını, vücut ısısını ve metabolizmayı düzenliyor. Tiroit kanseri, tiroit bezi dokularında kanserli hücrelerin oluşması sonucunda gelişiyor. Kesin nedeni bilinmese de; genetik mutasyonlar, yetersiz iyot alımı ve yüksek radyasyona maruz kalmak tiroit kanseri görülme sıklığını artırıyor.
DOĞRU TANI ŞART
Tanıda görüntüleme yöntemi olarak ultrason ve sintigrafik yöntemler kullanılıyor. Ultrasonda nodüler lezyonun sınırlarının düzensiz oluşu, mikrokalsifikasyon, hipoekoik görünüm, yaygın damarlanma tiroid kanseri olasılığını düşündürüyor. Biyopsi ile kanser teşhisi doğrulanıyor. Takiben vücuttaki yayılım tespit etmek amaçlı PET BT kullanılıyor.