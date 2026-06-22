Kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor: Erken evrede belirti vermeyen tiroit kanserinde ilk sinyal boyundaki ağrısız şişlik

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin, Türkiye'de ise yıllık ortalama 30 bin yeni tiroit kanseri vakası tanı alıyor.

Tiroit kanserleri dünyada en hızlı artış gösteren kanser türleri arasında yer alıyor ve kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 4 kat daha fazla görülüyor.

Tiroit bezi, boynun ön kısmında yer alan ve vücudun metabolizma hızını düzenleyen hormonların üretiminden sorumlu oluyor. Hormonal etkenler, baş-boyun bölgesine uygulanan radyoterapi öyküsü, çevresel radyasyon maruziyeti ya da genetik yatkınlık nedeniyle tiroit bezi hücrelerinde kontrolsüz çoğalmalar oluşabiliyor. Tiroit kanserlerinin dünyada en hızlı artış gösteren kanser türleri Tiroit kanseri, kadınlarda yaklaşık 4 kat fazla görülüyor. Genelde erken evrede belirti vermiyor. Prof. Dr. İldem Deveci, "Boyundaki ağrısız şişlik ilk sinyali olabilir" diyor.

Boyundaki ağrısız şişliğe dikkat arasında yer aldığına dikkat çeken Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.

İldem Deveci, tiroit kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

Tiroit kanserleri dünyada en hızlı artış gösteren kanser türleri arasında yer alıyor ve kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 4 kat daha fazla görülüyor. (Fotoğraflar Takvim Foto Arşiv ve AA'dan alınmıştır.)

Dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin, Türkiye'de ise yıllık ortalama 30 bin yeni tiroit kanseri vakası tanı alıyor.

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Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık

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Ailesinde tiroit hastalığı ve otoimmün hastalığı olanların, daha önce baş veya boyun bölgesine ışın tedavisi almış olanların, hamilelerin, iyot eksikliği sık rastlanan bölgelerde yaşayanların ve 35 yaş üstü kadınların rutin muayene olması son derece önemlidir. Tanı süreci çoğu zaman muayene sırasında tiroit nodülü veya boyun lenf bezlerinde şüpheli bulguların saptanmasıyla başlıyor. Şüpheli nodüllerde ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak alınan örnekler patolojik olarak değerlendirilir ve kesin tanıya ulaşılır.Erken evrede yakalanan ve tedavi edilen vakalarda sağ kalım oranları oldukça yüksektir. Erken evrede yakalandığında kanser için tiroit bezinin tümü alınmadan sadece kanserli tarafın alındığı kısmi cerrahilerin de yapılması mümkün olabilmektedir. Erken evre vakalarda ameliyat sonrası kemoterapi ve radyo aktif iyot tedavisi olarak bilinen atom tedavisi gibi ek tedavilere de çoğunlukla ihtiyaç olmamaktadır. Tiroit kanserlerinde temel tedavi yöntemini cerrahi oluşturuyor.