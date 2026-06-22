Kadınlarda 4 kat daha fazla görülüyor: Erken evrede belirti vermeyen tiroit kanserinde ilk sinyal boyundaki ağrısız şişlik
Tiroit kanseri, kadınlarda yaklaşık 4 kat fazla görülüyor. Genelde erken evrede belirti vermiyor. Prof. Dr. İldem Deveci, "Boyundaki ağrısız şişlik ilk sinyali olabilir" diyor.
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- Tiroit kanserleri dünyada en hızlı artış gösteren kanser türleri arasında yer alıyor ve kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 4 kat daha fazla görülüyor.
- Dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin, Türkiye'de ise yıllık ortalama 30 bin yeni tiroit kanseri vakası tanı alıyor.
- Tiroit kanserlerinin en sık görüldüğü yaş aralığı 20-60 olup, erken evrede genellikle belirti vermiyor.
- Ailesinde tiroit hastalığı olanlar, baş-boyun bölgesine radyoterapi almış kişiler ve 35 yaş üstü kadınlar rutin muayene olmalıdır.
- Erken evrede yakalanan tiroit kanserlerinde cerrahi tedavi ile sağ kalım oranları oldukça yüksek, ek tedavilere çoğunlukla ihtiyaç duyulmuyor.
Tiroit bezi, boynun ön kısmında yer alan ve vücudun metabolizma hızını düzenleyen hormonların üretiminden sorumlu oluyor. Hormonal etkenler, baş-boyun bölgesine uygulanan radyoterapi öyküsü, çevresel radyasyon maruziyeti ya da genetik yatkınlık nedeniyle tiroit bezi hücrelerinde kontrolsüz çoğalmalar oluşabiliyor. Tiroit kanserlerinin dünyada en hızlı artış gösteren kanser türleri Tiroit kanseri, kadınlarda yaklaşık 4 kat fazla görülüyor. Genelde erken evrede belirti vermiyor. Prof. Dr. İldem Deveci, "Boyundaki ağrısız şişlik ilk sinyali olabilir" diyor.
Boyundaki ağrısız şişliğe dikkat arasında yer aldığına dikkat çeken Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
İldem Deveci, tiroit kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
Boyundaki ağrısız şişliğe dikkat arasında yer aldığına dikkat çeken Kulak, Burun ve Boğaz Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr.
İldem Deveci, tiroit kanseriyle ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
ERKEN MÜDAHALE
Dünya genelinde her yıl yaklaşık 600 bin yeni tiroit kanseri vakası tanı alırken, Türkiye'de bu sayı yıllık ortalama 30 bine ulaşmaktadır.
Ancak bu artışın önemli nedenlerinden biri, rutin muayene ve check-up uygulamalarının yaygınlaşmasıdır. Tiroit kanserleri en sık 20-60 yaş aralığında görülüyor.
Kadınlarda erkeklere göre yaklaşık 4 kat daha fazla rastlanıyor. Bunun en önemli sebebi üreme çağındaki kadınlarda östrojen hormonunun tiroit dokusu üzerindeki etkileridir. Kanser büyüdükçe en sık boyundaki orta hatta ele gelen ya da gözle görülebilen şişlikler oluşturmaktadır. Bu şişlikler çoğu zaman ağrısız ve sert yapıdadır. Kanser büyüdükçe çevre dokuları da etkileyerek ses kısıklığı, yutma güçlüğü ve boğaz ağrısına neden olabilir. Lenf nodlarına da metastaz yaparak boyun yan taraflarında da şişlik oluşturabilir.
AİLEDE VARSA DİKKAT EDİN
Ailesinde tiroit hastalığı ve otoimmün hastalığı olanların, daha önce baş veya boyun bölgesine ışın tedavisi almış olanların, hamilelerin, iyot eksikliği sık rastlanan bölgelerde yaşayanların ve 35 yaş üstü kadınların rutin muayene olması son derece önemlidir. Tanı süreci çoğu zaman muayene sırasında tiroit nodülü veya boyun lenf bezlerinde şüpheli bulguların saptanmasıyla başlıyor. Şüpheli nodüllerde ultrason eşliğinde ince iğne aspirasyon biyopsisi yapılarak alınan örnekler patolojik olarak değerlendirilir ve kesin tanıya ulaşılır.
BEZİN TÜMÜ ALINMAYABİLİR
Erken evrede yakalanan ve tedavi edilen vakalarda sağ kalım oranları oldukça yüksektir. Erken evrede yakalandığında kanser için tiroit bezinin tümü alınmadan sadece kanserli tarafın alındığı kısmi cerrahilerin de yapılması mümkün olabilmektedir. Erken evre vakalarda ameliyat sonrası kemoterapi ve radyo aktif iyot tedavisi olarak bilinen atom tedavisi gibi ek tedavilere de çoğunlukla ihtiyaç olmamaktadır. Tiroit kanserlerinde temel tedavi yöntemini cerrahi oluşturuyor.
Dilek Demir Takvim.com.tr Sağlık