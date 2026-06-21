Yaşlıların B12 Vitaminine Daha Yakından Dikkat Etmesinin Nedenleri

BELİRTİLER YAŞLILIĞA BAĞLANABİLİYOR B12 eksikliğinin belirtileri genellikle yavaş gelişiyor. Bu nedenle birçok kişi yaşadığı sorunları normal yaşlanma sürecinin bir parçası sanabiliyor. En sık görülen belirtiler arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, el ve ayaklarda uyuşma, denge problemleri ve hafıza sorunları yer alıyor. Bazı kişiler ise "beyin sisi" olarak tanımlanan dikkat ve odaklanma güçlüğünden şikayet ediyor. Uzmanlar, bu belirtilerin yalnızca B12 eksikliğine özgü olmadığını ancak uzun süre devam eden şikayetlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.

YORGUNLUĞUN SEBEBİ SADECE KANSIZLIK OLMAYABİLİR Doktorlar uzun yıllardır B12 eksikliğine bağlı yorgunluğu kansızlıkla ilişkilendiriyor. Yeterli B12 bulunmadığında kemik iliği sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretmekte zorlanıyor ve vücuda taşınan oksijen miktarı azalabiliyor. Ancak yeni çalışmalar, yorgunluğun arkasında farklı mekanizmaların da bulunabileceğini ortaya koyuyor. B12 vitamini, hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin çalışmasında görev alan iki önemli enzimden biri için gerekli kabul ediliyor. YENİ ARAŞTIRMALAR ENERJİ ÜRETİMİNE İŞARET EDİYOR 2026 yılında yayımlanan bir araştırmada, düşük B12 seviyelerinin kas hücrelerinde mitokondri DNA'sını etkileyebildiği ve enerji üretimini azaltabildiği gözlemlendi. Buna ek olarak yaşlı dişi fareler üzerinde yapılan başka bir çalışmada B12 takviyesinin mitokondri sayısı ve yapısı gibi bazı göstergelerde iyileşme sağladığı bildirildi. Araştırmacılar, bu sonuçların B12 eksikliği bulunan bazı kişilerin kansızlık ortaya çıkmadan önce bile neden yorgunluk hissettiğini açıklayabileceğini düşünüyor.