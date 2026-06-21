Yaşlıların B12 Vitaminine Daha Yakından Dikkat Etmesinin Nedenleri
Sadece kansızlığı önlemekle kalmıyor, hücrelerin enerji merkezini de yönetiyor. Bilim insanlarının yeni keşiflerine göre; geçmeyen yorgunluğun ve "beyin sisi" probleminin arkasında hücresel düzeyde yaşanan B12 eksikliği yatıyor olabilir. İşte risk grupları ve bilinmesi gerekenler.
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- Yeni araştırmalar B12 vitamininin kansızlığı önlemenin yanı sıra hücrelerin enerji üretiminde de önemli rol oynadığını gösteriyor.
- B12 eksikliği özellikle yaşlılar, veganlar, vejetaryenler ve emilim sorunu yaşayan kişilerde sık görülüyor.
- B12 eksikliğinin belirtileri arasında yorgunluk, unutkanlık, denge kaybı, el ve ayaklarda uyuşma yer alıyor.
- 2026 yılında yayımlanan bir araştırmada düşük B12 seviyelerinin kas hücrelerinde mitokondri DNA'sını etkileyebildiği ve enerji üretimini azaltabildiği gözlemlendi.
- B12 seviyesi normal olan kişilerde enjeksiyonların enerji veya performansı artırdığına dair güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.
Uzmanlar, özellikle ileri yaştaki kişilerde sık görülen B12 vitamini eksikliğinin yorgunluk, unutkanlık ve denge kaybı gibi belirtilerle ortaya çıkabildiğini belirtiyor. SciTechDaily'nin haberine göre, yeni araştırmalar B12 vitamininin yalnızca kansızlığı önlemekle kalmayıp hücrelerin enerji üretiminde de önemli rol oynayabileceğini gösteriyor.
BİR ASIRDIR ARAŞTIRILIYOR
Vitamin B12'nin sağlık üzerindeki etkileri yaklaşık 100 yıldır bilim insanlarının gündeminde yer alıyor. 1926 yılında George Minot ve William Murphy, karaciğer ağırlıklı beslenmenin o dönem ölümcül kabul edilen pernisiyöz anemiyi tedavi edebildiğini ortaya koymuştu.
Bu keşif, daha sonra karaciğerdeki etken maddenin B12 vitamini olduğunun anlaşılmasını sağladı. Bilim insanları böylece kırmızı kan hücrelerinin oluşumunda kritik rol oynayan vitamini tanımlamayı başardı.
B12 EKSİKLİĞİ KİMLERDE DAHA SIK GÖRÜLÜYOR?
Aradan geçen onlarca yıla rağmen B12 eksikliği halen yaygın sağlık sorunlarından biri olmaya devam ediyor. Özellikle yaşlı bireyler, veganlar, vejetaryenler ve emilim sorunu yaşayan kişiler risk grubunda bulunuyor.
Vitamin B12 doğal olarak çoğunlukla hayvansal gıdalarda yer alıyor. Et, balık, yumurta ve süt ürünleri başlıca kaynaklar arasında bulunuyor. Bu nedenle hayvansal ürün tüketmeyen kişilerde eksiklik riski artabiliyor.
İleri yaşlarda ise sorun yalnızca beslenme olmayabiliyor. Mide asidinin azalması veya B12 emilimi için gerekli bazı mide hücrelerinin zarar görmesi vitaminin vücut tarafından kullanılmasını zorlaştırabiliyor.
- İleri yaş grupları
- Veganlar ve vejetaryenler
- Mide emilim sorunu yaşayanlar
- Diyabet veya reflü ilacı kullananlar
- Kilo verme ameliyatı geçirenler
BELİRTİLER YAŞLILIĞA BAĞLANABİLİYOR
B12 eksikliğinin belirtileri genellikle yavaş gelişiyor. Bu nedenle birçok kişi yaşadığı sorunları normal yaşlanma sürecinin bir parçası sanabiliyor.
En sık görülen belirtiler arasında sürekli yorgunluk, halsizlik, nefes darlığı, el ve ayaklarda uyuşma, denge problemleri ve hafıza sorunları yer alıyor. Bazı kişiler ise "beyin sisi" olarak tanımlanan dikkat ve odaklanma güçlüğünden şikayet ediyor.
Uzmanlar, bu belirtilerin yalnızca B12 eksikliğine özgü olmadığını ancak uzun süre devam eden şikayetlerin mutlaka değerlendirilmesi gerektiğini vurguluyor.
YORGUNLUĞUN SEBEBİ SADECE KANSIZLIK OLMAYABİLİR
Doktorlar uzun yıllardır B12 eksikliğine bağlı yorgunluğu kansızlıkla ilişkilendiriyor. Yeterli B12 bulunmadığında kemik iliği sağlıklı kırmızı kan hücreleri üretmekte zorlanıyor ve vücuda taşınan oksijen miktarı azalabiliyor.
Ancak yeni çalışmalar, yorgunluğun arkasında farklı mekanizmaların da bulunabileceğini ortaya koyuyor. B12 vitamini, hücrelerin enerji üretim merkezleri olan mitokondrilerin çalışmasında görev alan iki önemli enzimden biri için gerekli kabul ediliyor.
YENİ ARAŞTIRMALAR ENERJİ ÜRETİMİNE İŞARET EDİYOR
2026 yılında yayımlanan bir araştırmada, düşük B12 seviyelerinin kas hücrelerinde mitokondri DNA'sını etkileyebildiği ve enerji üretimini azaltabildiği gözlemlendi.
Buna ek olarak yaşlı dişi fareler üzerinde yapılan başka bir çalışmada B12 takviyesinin mitokondri sayısı ve yapısı gibi bazı göstergelerde iyileşme sağladığı bildirildi.
Araştırmacılar, bu sonuçların B12 eksikliği bulunan bazı kişilerin kansızlık ortaya çıkmadan önce bile neden yorgunluk hissettiğini açıklayabileceğini düşünüyor.
B12 İĞNELERİ HERKES İÇİN ÇÖZÜM DEĞİL
Son yıllarda enerji artırıcı yöntem olarak sunulan B12 enjeksiyonları hakkında da önemli bir uyarı yapılıyor. Uzmanlara göre B12 eksikliği teşhisi konulan kişilerde enjeksiyonlar etkili bir tedavi yöntemi olabilir.
Ancak B12 seviyesi normal olan kişilerde bu iğnelerin enerji, kilo kaybı veya fiziksel performansı artırdığına dair güçlü bilimsel kanıt bulunmuyor.
Bu nedenle sürekli yorgunluk yaşayan kişiler için ilk adımın takviye almak yerine sorunun kaynağını belirlemek olduğu belirtiliyor.
Bilim insanları, vücudun çok küçük miktarlarda ihtiyaç duyduğu B12 vitamininin eksikliği durumunda etkilerinin son derece ciddi olabileceğini vurguluyor. Yeni araştırmalar ise bu vitaminin yalnızca kansızlığı önlemekten daha fazlasını yaptığını ve yaşlanan hücrelerin enerji üretiminde de rol oynayabileceğini gösteriyor.
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