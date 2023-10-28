Tiroit kalbi çarpıyor! Uzman Dr. Deniz Şimşek’ten önemli uyarılar: Hormonlara bakılsın...

Kilo verememe, halsizlik, depresyon ve aşırı uyku... Tüm bu sağlık sorunlarının ortak noktasında, boynumuzdaki 25-40 gram ağırlığında olan ve kelebek görünümlü tiroit bezi bulunuyor. Bu bezden salgılanan hormonlar, nefes alış verişinden kalp hızına, merkezi sinir sisteminden kas gücüne, vücut ısısı ve kolesterol seviyelerine kadar birçok hayati fonksiyonu düzenliyor. İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Deniz Şimşek, tiroit hastalıkları hakkında önemli uyarılarda bulunuyor.

İYOT EKSIKLİĞİ VARSA Tiroit bezi saçımızın telinden ayak tırnağımızın ucuna kadar vücudumuzdaki tüm fonksiyonları düzenliyor. Vücut metabolizmasını ayarlayan T3 ve T4 hormonlarını salgılıyor. Ancak iyot olmadan bu iki hormon üretilemiyor. Tiroit hormonlarının üretilebilmesi için mutlaka vücuda yeterli ölçüde iyot alınması gerekiyor.

HORMONLARA BAKILSIN

İyot eksikliği; iyotsuz tuz kullanımı, kullanılan bazı ilaçlar ya da emilimi etkileyen minerallerin vücudumuza daha fazla girmesi gibi nedenlerle oluşuyor. İyot eksikliği giderilince tiroit fonksiyonları normale dönüyor.Kanda tiroit hormonu düzeyinin yükselmesi 'hipertiroidi' olarak tanımlanıyor. TSH hormonu düşük olmasına karşın T3 ve T4 üretimi yüksek oluyor. Bu durumun da çarpıntı, aşırı terleme, uykusuzluk, kilo kaybı, ellerde titreme ve sinirlilik şikâyetler görülüyor. Tiroit hormonunun yükselmesinde, genellikle 2 neden bulunuyor. Ya hormon salgılayan bir tiroit nodülü ya da halk arasında zehirli guatr olarak bilinen Graves hastalığı görülüyor.

İLAÇLARI DÜZENLİ KULLANIN

Hashimoto hastalarında iyot eksikliğini gidermek için iyot ve antiTPO saldırılarını önlemek için selenyum minerali takviyesi yapılıyor. Ayrıca gluten ve süt ürünleri tüketiminin de bir süre sınırlanması gerekiyor. Ancak tiroit bezinin artık çalışamadığı durumda dışarıdan hormon takviyesi almak gerekiyor. Bu ilacın sabah aç karnına alınması, hormon seviyelerinizi düzenli takip ettirilmesi önem taşıyor.