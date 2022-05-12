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    Tiroit bezinin işlevini bitirmesiyle ortaya çıkan Haşimato sinsi sinsi ilerleyerek bedeni bitiriyor

    Tiroit bezinin işlevini yitirmesiyle ortaya çıkan Haşimato, kadınlarda 5-10 kat daha fazla görülüyor. Sinsi ilerleyen hastalık, halsizlik, üşüme veya unutkanlıkla belirti veriyor.

    Haşimato tiroidi bitiriyor bedeni

    Uzun süren, hatta giderek artan halsizlik, üşüme veya unutkanlık gibi şikayetlerin altından genellikle Haşimato tiroidi çıkıyor. Kadınlarda erkeklere oranla 5-10 kat daha fazla görülen bu hastalık genetik yatkınlık gösteriyor. Yrd. Doç. Dr. M. Genco Erdem, hastalıkla ilgili şu bilgileri veriyor:



    DİLDE BÜYÜME OLUYOR
    Haşimato'nun erken döneminde tiroit bezinde hafif büyüme yani guatr vardır; daha sonra tiroit bezi devam eden hasar nedeniyle yıllar içinde küçülerek adeta yok olur. Sonuçta 'hipotiroidi' ortaya çıkar. Tiroit hormonlarının eksildiği durum olan hipotirodide hareketler-konuşma yavaşlar, yüzde, ellerde ve ayaklarda ödem, dilde büyüme olur, cilt kurur, kalp hızı yavaşlar, küçük tansiyon yükselir, hasta depresif ruh haline girer, hafıza ve düşünsel fonksiyonlar geriler. Haşimato, hipotiroidiye neden olduğundan önemlidir.



    YEDİKLERİNİZE DİKKAT EDİN
    Haşimato tiroidinde öncelikle rafine şekerden, karbonhidrattan uzak durun. Margarin gibi yağlar yerine zeytinyağı kullanın. Haftada 2 kez balık tüketin. Selenyum, magnezyum ve çinko eksikliğiniz varsa gidermeye çalışın. Selenyum antioksidan bir mineral olarak tiroit bezini ve vücudu hasarlardan korur. Ay çekirdeği, hinditavuk eti, yumurta, mantar, esmer pirinç, soğansarımsak, tahıllar selenyum zenginidir. Hayvansal protein kaynaklarından düzenli tüketin ve yağsız olanlarını tercih edin. Su tüketimi önemli. Brokoli, lahana, turp, Brüksel lahanası gibi tiroit bezinin çalışmasını azaltan guatrojenik besinleri tüketmemeye çalışın. Çaykahveyi azaltın. Taze sebze-meyve yiyin. Az ve sık beslenin.



        TEDAVİ VAR İYİLEŞME YOK
        Haşimato tiroidi tanısı alanlar bunun ömür boyu süren bir hastalık olduğunu bilmeli. Tedavi altında istisnai vakalar hariç hastalık sonlanmaz. Yapılacak tedavi, tiroit yetersizliği (hipotiroidi) gelişmişse vücuda dışarıdan tiroit hormonu vermektir. Sevindirici olan ise bu tedavi ile tiroit hormonu yetersizliğinin vücuttaki negatif etkileri ortadan kaldırılır.



        Yrd. Doç. Dr. M. Genco Erdem

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        Haberler Sağlık Tiroit bezinin işlevini bitirmesiyle ortaya çıkan Haşimato sinsi sinsi ilerleyerek bedeni bitiriyor
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