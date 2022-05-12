Dr. Nafiz Karagözoğlu değerlendirdi: Evliliği bile bitirir





TANSİYON İLAÇLARINA DİKKAT

64 yaşındayım. Şimdiden ayak bileğimde şişme oluyor. Doktor bir şey söylemedi. Kalbimde sıkıntı yok. Hastalığım ne olabilir? Tansiyon sebep olur mu?

Ayak bileği en sık ödemin biriktiği yerdir. Alerjiler, fazla tuzlu yemeye bağlı vücutta sıvı fazlalığı, protein yapım azalması veya kaybına neden olan hastalıklar, kalp yetmezliği, uzun süre ayakta durma, varis veya dolaşım bozukluğu durumlarında ilk muayene bulgusu olarak karşımıza çıkabilir. Yüksek tansiyon hastalığında da bu olabilir. Ayaklarını yukarı kaldırarak istirahat et. Akşamları tuzlu su içinde 5-10 dakika tutman rahatlatıcı olacaktır. Ayrıca düzenli kullandığın tansiyon ilacın varsa onu bana ilet. Bazı ilaçlar ayağını şişirebilir.