Tehlike ile burun buruna: Burun açıcı spreylere dikkat!

Burun tıkanıklığı, ülkemizde her 5 kişiden birinde günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor. Tedavi edilmediğinde önemli hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Doç. Dr. Serap Önder, burun tıkanıklığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:
BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLER
Kısa süreli burun tıkanıklığı bile yaşam kalitesini bozabilir, uyku sorunlarına yol açabilir. Uyku kalitesinin bozulması da gündüz ders yorgunluğu, ders başarısında düşme ve dikkat dağınıklığına neden olabilir.
Uzun süreli burun tıkanıklığı ise büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilerken, işitme problemlerine, ağzın açık uyunmasına neden olduğundan dolayı horlama, diş ve çene gelişiminde bozukluğa,ayrıca sağlıklı nefes alma gerçekleşmeyeceğinden kalp başta olmak üzere ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir.
ALTTA YATAN NEDEN ÖNEMLİ
Burun tıkanıklığında önce deniz suları ile burun yıkaması yapılabilir ancak bir haftadan uzun süren burun tıkanıklığında mutlaka doktora başvurulmalıdır. Eğer sorun geniz eti büyüklüğü veya geniz eti iltihabı, polip, konka gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa cerrahi tedavi ile sorun ortadan kaldırılabilir.