Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Tehlike ile burun buruna: Burun açıcı spreylere dikkat!

    Burun tıkanıklığı, alerjiden enfeksiyona, kemik eğriliğinden sinüzite dek birçok nedenden kaynaklanabiliyor. Hayat kalitesini düşürüyor. Uzmanlar, “Gelişigüzel burun açıcı sprey kullanmayın” diyor.

    Tehlike ile burun buruna

    Burun tıkanıklığı, ülkemizde her 5 kişiden birinde günlük yaşantıyı olumsuz etkiliyor. Tedavi edilmediğinde önemli hastalıklara davetiye çıkarabiliyor. Doç. Dr. Serap Önder, burun tıkanıklığı hakkında bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

    BÜYÜMEYİ OLUMSUZ ETKİLER
    Kısa süreli burun tıkanıklığı bile yaşam kalitesini bozabilir, uyku sorunlarına yol açabilir. Uyku kalitesinin bozulması da gündüz ders yorgunluğu, ders başarısında düşme ve dikkat dağınıklığına neden olabilir.

    Uzun süreli burun tıkanıklığı ise büyüme ve gelişmeyi olumsuz etkilerken, işitme problemlerine, ağzın açık uyunmasına neden olduğundan dolayı horlama, diş ve çene gelişiminde bozukluğa,ayrıca sağlıklı nefes alma gerçekleşmeyeceğinden kalp başta olmak üzere ciddi hastalıklara zemin hazırlayabilir.

    ALTTA YATAN NEDEN ÖNEMLİ
    Burun tıkanıklığında önce deniz suları ile burun yıkaması yapılabilir ancak bir haftadan uzun süren burun tıkanıklığında mutlaka doktora başvurulmalıdır. Eğer sorun geniz eti büyüklüğü veya geniz eti iltihabı, polip, konka gibi sorunlardan kaynaklanıyorsa cerrahi tedavi ile sorun ortadan kaldırılabilir.

        Alerjiye bağlı burun tıkanıklıklarında kişi çeşitli ilaçlarla ve alerjenlerden uzak kalarak sorun azaltılabilmektedir. Üst solunum yolu enfeksiyonlarında beş gün içerisinde geçerken kimi zaman antibiyotik gerekebilir. Altta yatan tıbbi bir sorun olmadığı tespit edildiğinde okyanus suları doğal içeriklerinden dolayı uzun süreli kullanılabilir.

        EN SIK YAPILAN 6 YANLIŞ
        Burun tıkanıklığını normal karşılayıp doktora başvurmamak. Kontrolsüzce 5 günden fazla burun açıcı sprey kullanmak. Ağzı açık uyuma ve horlamayı normal sanmak. Her iltihaplı burun akıntısında antibiyotik kullanmak. Doktorun önerisine rağmen kortizon içeren spreylerden çekinerek kullanmamak. Alerjen etkenleri tespit etmeyip, bu alerjenlerden uzaklaşmamak.

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        • Paylaş
        • Tweet
        • Paylaş
        • Sitene Ekle
        •  
        Hastane yolu açılışa hazırlanıyor
        Haberler Sağlık Tehlike ile burun buruna: Burun açıcı spreylere dikkat!
            loading
            SON DAKİKA