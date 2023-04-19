Uzmanından kritik uyarı: Bayrama hafif başlayın!





HAREKETE GEÇ SKOLYOZA SET ÇEK

Skolyoz, omurgadaki eğriliklerle kendini gösteriyor. Belde ağrı, solunum kapasitesinde güçlük, kas esnekliklerinde azalma gibi belirtiler verebiliyor. Fizyoterapist Nurettin Alhan, özellikle masa başında sıkı çalışanlar için önerilerde bulunuyor: Masa başı çalışma düzenimizden kaynaklı hareketler azalıyor. Bu durumlarda yarım saatte bir kalkmak, hareket etmek faydalı olur. Onun dışında günlük yaşamına insanların düzenli sporu eklemesi gerekir. Eğer kişi duruşundan kaynaklı bir omurga problemi ile karşı karşıya kaldığının farkına varırsa spor yapar. Uzun süreli belirli bir pozisyonda durmaz. Böylece daha koruyucu bir durumla yaşamını idame ettirir.