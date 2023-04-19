Uzmanından kritik uyarı: Bayrama hafif başlayın!

Ramazan Bayramı, yarın başlıyor. Uzman Diyetisyen İrem Akpolat, Ramazan ayında aç ve susuzluğa alışan midenin daha da küçüldüğü ve bu sebepten ötürü mideye Ramazan sonrası fazla yüklenilmemesi gerektiğini söylüyor. Bayramı sağlıklı geçirmenin püf noktalarını anlatıyor: Güne protein değeri yüksek yumurta, peynir, zeytin, tam buğday ve çavdar ekmeğinden oluşan hafif bir kahvaltıyla başlayın. Küçük porsiyonlar tüketin. Böylece kan şekeri düzeni bozulmaz. Aynı zamanda iştah kontrolü sağlamış oluruz.
HAREKETE GEÇ SKOLYOZA SET ÇEK
Skolyoz, omurgadaki eğriliklerle kendini gösteriyor. Belde ağrı, solunum kapasitesinde güçlük, kas esnekliklerinde azalma gibi belirtiler verebiliyor. Fizyoterapist Nurettin Alhan, özellikle masa başında sıkı çalışanlar için önerilerde bulunuyor: Masa başı çalışma düzenimizden kaynaklı hareketler azalıyor. Bu durumlarda yarım saatte bir kalkmak, hareket etmek faydalı olur. Onun dışında günlük yaşamına insanların düzenli sporu eklemesi gerekir. Eğer kişi duruşundan kaynaklı bir omurga problemi ile karşı karşıya kaldığının farkına varırsa spor yapar. Uzun süreli belirli bir pozisyonda durmaz. Böylece daha koruyucu bir durumla yaşamını idame ettirir.
ÇİLEK STRESİ BİTİRİR
C vitamini deposu çilek, kanı temizler. Sakinleştirerek stresi azaltır. Diş etlerini güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Romatizma ve karaciğer rahatsızlıklarına iyi gelir.