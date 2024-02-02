Tedavi edilmezse görme kaybına yol açıyor! İşte kataraktla ilgili bilinmesi gerekenler...

Bulanık ve sisli görüyorsanız, renkler parlaklığını kaybediyor ve sararıyorsa, okurken daha fazla ışığa ihtiyaç duyuyorsanız, gözünüzün önüne perde inmiş gibi hissediyorsanız, dikkat... Tüm bunlar katarakt hastalığına işaret edebiliyor. Kataraktın tedavi edilebilir körlük sebeplerinin en başında geldiğine dikkat çeken Göz Hastalıkları Uzmanı Dr. Nezih Özdemir, kataraktla ilgili bilinmesi gerekenleri anlatıyor:

40 YAŞTAN SONRA DÜZENLİ TAKİP Katarakt , gözümüzdeki saydam merceğin bulanıklaşması ve içinde oluşan çeşitli lekelenmelerle birlikte saydamlığını yitirmesiyle oluşan bir göz hastalığı olarak tanımlanıyor. Tedavi edilmezse görme kaybına yol açıyor. Yaşla birlikte rastlanma sıklığı artan ve 55-60 yaş civarındaki kişilerde gözün merceğinde başlayan hafif bir matlaşma ve sertleşme ile kendini gösteriyor. 60 yaşlarında yüzde 15-20; 65 yaşından sonra yüzde 30-40; 75 yaş üstünde ise yüzde 50 oranında görülüyor. Hastalığı erken fark etmek için 40 yaşından sonra düzenli olarak göz doktoruna giderek muayene olunmalı.





15-20 DAKİKA SÜRÜYOR

Katarakt ameliyatında anestezi verilmiyor, bunun yerine gözler damla ile hafif şekilde uyuşturuluyor. İşlem her göz için yaklaşık 15-20 dakika gibi kısa bir sürede tamamlanıyor. Göze korneadan 2-3 mm çapında bir kanal yoluyla erişiyoruz. Fakoemülsifikasyon tekniği ile bulanıklaşan mercek, ultrasonik titreşimler ile parçalanarak, göz içinde eritilerek yok edilir. Katarakt alındıktan sonra monofokal yani tek odaklı mercekler veya akıllı mercekler göz içine yerleştirilir.

ORTA MESAFEDE NET GÖRÜŞ SAĞLIYOR

Uzun zamandan beri katarakt ameliyatlarında "Akıllı Lens" olarak da adlandırılan trifokal, yani üç odaklı ve EDOF 2 lensler kullanılabiliyor. EDOF lensler uzak ve ara yakın görmeyi sağlıyor. Hem kataraktı olan hem de yakını görme sorunu yaşayan kişilere uygulanan bu yeni nesil üç odaklı akıllı lensler sayesinde hasta tek bir mercekle yakını, ara mesafeyi ve uzağı gözlüksüz olarak görebiliyor.