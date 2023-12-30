Tansiyonda ilaçsız dönem: Hastalara umut ışığı oluyor!

Yüksek tansiyon, bulanık ya da çift görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, burun kanamaları ve kalp ağrısıyla belirti veriyor. Tedavi edilmeze ölüme götürüyor.
Yüksek tansiyon, bulanık ya da çift görme, bacaklarda şişlik, nefes darlığı, halsizlik, yorgunluk, isteksizlik, burun kanamaları ve kalp ağrısıyla belirti veriyor. Tedavi edilmeze ölüme götürüyor.
Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Renal denervasyon" adı verilen tedavi yönteminin geliştirildiğini ve bunun yüksek tansiyonla mücadelede devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi olduğunu bildiriyor. Yazıcıoğlu, "İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar için umut ışığı olan bu yöntem, tansiyon kontrolünde yeni bir sayfa açıyor. Tansiyon kontrolünde kritik role sahip böbreklerdeki sinirler, etkisiz hale getirilerek tansiyon düşürülüyor. Lokal anestezi altında minik kesilerle yapılan bir işlem bu" diyor.
Huzeyfe ATICI
IHLAMUR ÖKSÜRÜĞÜ DURDUR
Çiçekleri ve yaprakları demlenerek hazırlanan ıhlamurun faydaları saymakla bitmiyor. Beslenme ve Diyet Bölümü'nden Uz. Dyt. Betül Merd, yararlarını anlatıyor:
Kuru öksürüğe iyi gelir.
Kaygıyı azaltır. Kan basıncını düşürür.
Migren ile yutma güçlüğünü bitirir.
Karaciğer ve safra kesesi bozuklukları ile ishal tedavisinde kullanılır.
ÜLSERE KARNABAHAR
Karnabahar, bağışıklığı güçlendirerek hastalıklardan korur. Kemikleri güçlendirir. Gözleri besler. Yaraların iyileşmesini sağlar.
SİNDİRİME KUŞKONMAZ
Kuşkonmaz, tok tutarak zayıflamaya yardımcı olur. Sindirimi düzenler. Romatizma ağrılarını azaltır. İltihap oluşumunu engeller.