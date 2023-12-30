Tansiyonda ilaçsız dönem: Hastalara umut ışığı oluyor!

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Mehmet Vefik Yazıcıoğlu, "Renal denervasyon" adı verilen tedavi yönteminin geliştirildiğini ve bunun yüksek tansiyonla mücadelede devrim niteliğinde bir tedavi yöntemi olduğunu bildiriyor. Yazıcıoğlu, "İlaç tedavisine yanıt vermeyen hastalar için umut ışığı olan bu yöntem, tansiyon kontrolünde yeni bir sayfa açıyor. Tansiyon kontrolünde kritik role sahip böbreklerdeki sinirler, etkisiz hale getirilerek tansiyon düşürülüyor. Lokal anestezi altında minik kesilerle yapılan bir işlem bu" diyor.

Huzeyfe ATICI