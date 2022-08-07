Tansiyon kalbi tehdit ediyor! Tedavi edilmezse kalp ve böbrek yetmezliğine neden oluyor

Tüm dünyada ve ülkemizde en çok görülen kronik hastalık tansiyon, ihmale gelmiyor. Genetik faktörlerden beslenmeye, stresten diğer kronik rahatsızlıklara kadar pek çok faktör tansiyon hastalığına neden oluyor. Kardiyoloji Uzmanı Dr. Demet Erciyes, hayatı tehdit eden tansiyonla ilgili bilgi veriyor. Hipertansiyon çoğu zaman belirti vermeden sinsice ilerliyor. Özellikle bazı hastalar, sağlık sorunları yaşamadan doktora gitmiyor. Bu durumda çoğu zaman tedavi için geç kalınmış olabiliyor. Tansiyon damarlarda hasar bırakınca geri dönülemez sonuçlara neden oluyor. Yüksek tansiyon, enseden başlayan baş ağrısı, çarpıntı, fenalık hissi, göğüste baskı, sırt ağrısı, baş dönmesi yapıyor.