Günümüzün en yaygın hastalığı obezite kansere neden oluyor





BİR ISIRIKTA GÜZELLİK!

Kötü beslenme, tüm vücudu etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, kusursuz bir cilde sahip olmak için beslenme tüyolarını açıklıyor. "Yaşlanmaya karşı C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli" diyerek turunçgiller, çilek, brokoli ve kırmızıbiber tüketilmesini öneriyor.



DİŞLERE CEVİZ GÜCÜ

En sevilen kuruyemişlerden ceviz, kalp krizi riskini azaltır. Bağırsakları temizler. Diyabet oluşumunu engeller. Kemik ve dişleri güçlendirir.



SEMİZOTU SAĞLIK DOLU

İçerdiği omega-3 ile semizotu tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Böbrekteki kum ve taşları döker.



İLAÇ GİBİ NANE

Kokusuyla bile mutluluk veren nane, burun tıkanıklığını giderir. Sinüsleri açar. Boğaz kuruluğunu bitirir. Gaza ve hazımsızlığa da son verir.



YÜZDE YÜZ TEHLİKELİ

Yaz aylarında artan klima kullanımı, yüz felci vakalarını da beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, araba ile seyahat ederken açılan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoğunlaşan soğuk havanın ya da açık iki cam, kapı arasında cereyanda kalmanın da yüz felcine neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu hastalığın tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Yüz felci tedavisi, 1 aylık zaman dilimi içinde kortizon gibi ödem çözücü ilaçlarla ve viral enfeksiyon şüphesi durumunda antiviral ilaçlarla, bakteriyal enfeksiyon şüphesi durumunda antibiyotik tedavisi ve B vitamini takviyesi ile birlikte fizik tedaviye de başlanarak yapılmakta. Yüz felcinden korunmak için klimanın önünde uzun süre durulmamalı, terli terli çok soğuk su ya da dondurma tüketilmemeli, araçta camlar karşılıklı açık bırakılmamalı, soğuk havalarda atkı, bere kullanılmalı...

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