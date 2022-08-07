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    Günümüzün en yaygın hastalığı obezite kansere neden oluyor

    Obezite, bir salgın gibi yayılıyor! Yanlış beslenme ve hareketsizliğin yol açtığı bu durum, kanser riskini de artırıyor. İşte sizler için derlediğimiz 8 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Büyük göbek kanser demek

    Yanlış beslenme alışkanları, hastalıkları da beraberinde getiriyor. Günümüzde fazla kilo yani obezite rahatsızlığı bir salgın gibi yayılıyor. Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Taner Bayraktaroğlu, Türkiye'nin obezitede Avrupa birincisi olduğunu açıkladı. Bu hastalıkla mücadelede egzersizin önemine vurgu yaptı. Günlük 10 bin adıma kadar yürüyüşlerin yanı sıra yaşam boyu sağlıklı beslenmenin de obeziteyle mücadelede önem taşıdığını söyleyen Prof. Dr. Bayraktaroğlu, "Obezite bir sağlık sorunu hale gelinen vücuttaki yağ dokusu fazlalığıdır. Tansiyon, şeker hastalığı, kas eklem hastalıkları ve kansere kadar yolu olan bir sürecin başlangıcı. Bütün besinlere ihtiyacımız var, bu besinleri ölçülü almamız gerekiyor" bilgisini verdi. Vücut Kitle Endeksi 25'in üzerine çıktığında kilo fazlalığı, 30'u geçerse obezite olduğunu anlatan Prof. Dr. Bayraktaroğlu şöyle devam etti: "Bel çevresi kadınlarda 88, erkeklerde 102 santimetrenin üzerindeyse yağ dokusunun vücuttaki birikiminin sağlık sorunu geldiğine dair bir işarettir."



    SIRRI KEREVİZ SUYU
    Ünlülerin zayıflamak için tercih ettikleri yöntemler, herkesin ilgisini çekti. Mankenlerden oyunculara kadar dünyaca ünlü isimler beslenme trendlerinde başı çekti. Miranda Kerr, Kylie Jenner ve Naomi Campbell, son dönemde kereviz suyu içerek formda kalan isimlerdendi. Sindirimi hızlandıran, kanserden koruyan kereviz suyunun kilo vermeyi kolaylaştırdığı belirtildi. Ancak uzmanlar, kereviz suyunun faydası kadar zararı olduğunu da söyledi. Bu içeceğin ciltte güneşe karşı hassasiyet yarattığını, ilerleyen dönemde cilt kanseri riskini artırdığını kaydetti.



    BAĞIRSAKLARA PAPATYA ÇAYI
    Doğal bitki çayları, sindirim sistemi problemleriyle savaşıyor. Beslenme Uzmanı Dr. Josh Axe, kabızlığı bitirecek çayları sıralıyor:
    ZENCEFİL: Sindirimi rahatlatır ve bağırsak hareketlerini artırır.
    KARA HİNDİBA: Şişkinliği alır, kabızlığı bitirir.
    MEYAN KÖKÜ: Bağırsakları çalıştırır. Sindirim sorunlarını bitirir.
    PAPATYA: Bedende rahatlatıcı etkisi vardır.



        ÜLSERİN ÇARESİ MUTFAKTA
        Mide ya da onikiparmak bağırsağının, mide asidi tarafından tahrip edilmesiyle ortaya çıkan ülser, sık görülen sindirim sistemi hastalıkları arasında yer alıyor. Gastroenteroloji Uzmanı Uzm. Dr. Halil Genç, bu hastalıkla ilgili önemli bilgiler paylaşıyor. Karnın üst kısmında yanma, bulantı, hazımsızlık, şişkinlik, iştahsızlık ve kilo kaybına neden olan ülserin ortaya çıkmasında dengesiz ve sağlıksız beslenme, besinleri az çiğneme, mideyi fazla doldurma ve aşırı tuz tüketimi etkili oluyor. Uzm. Dr. Genç, hastalığın şikayetlerini azaltmak için şu önerilerde bulunuyor:
        Çay ve kahveyi sınırlayın.
        Kızartma, aşırı şekerli ve yağlı tatlılardan uzak durun.
        Kahvaltı etmeyi ve öğünlerinizi ihmal etmeyin.
        Akşamları buharda pişmiş yemekleri tercih edin.



        BİR ISIRIKTA GÜZELLİK!
        Kötü beslenme, tüm vücudu etkilediği gibi cildin de hızlı yaşlanmasına neden oluyor. Sağlık ve Güzellik Uzmanı Sunny Shaper, kusursuz bir cilde sahip olmak için beslenme tüyolarını açıklıyor. "Yaşlanmaya karşı C vitamini yönünden zengin meyve ve sebzeler tüketilmeli" diyerek turunçgiller, çilek, brokoli ve kırmızıbiber tüketilmesini öneriyor.

        DİŞLERE CEVİZ GÜCÜ
        En sevilen kuruyemişlerden ceviz, kalp krizi riskini azaltır. Bağırsakları temizler. Diyabet oluşumunu engeller. Kemik ve dişleri güçlendirir.

        SEMİZOTU SAĞLIK DOLU
        İçerdiği omega-3 ile semizotu tansiyonu ve kolesterolü düşürür. Kalp ve damar hastalıklarına karşı koruma sağlar. Böbrekteki kum ve taşları döker.

        İLAÇ GİBİ NANE
        Kokusuyla bile mutluluk veren nane, burun tıkanıklığını giderir. Sinüsleri açar. Boğaz kuruluğunu bitirir. Gaza ve hazımsızlığa da son verir.

        YÜZDE YÜZ TEHLİKELİ
        Yaz aylarında artan klima kullanımı, yüz felci vakalarını da beraberinde getiriyor. Nöroloji Uzmanı Dr. Gülten Özdemir, araba ile seyahat ederken açılan camdan yüzün sadece bir bölgesine yoğunlaşan soğuk havanın ya da açık iki cam, kapı arasında cereyanda kalmanın da yüz felcine neden olduğuna dikkat çekiyor. Bu hastalığın tedavisiyle ilgili de şunları söylüyor: Yüz felci tedavisi, 1 aylık zaman dilimi içinde kortizon gibi ödem çözücü ilaçlarla ve viral enfeksiyon şüphesi durumunda antiviral ilaçlarla, bakteriyal enfeksiyon şüphesi durumunda antibiyotik tedavisi ve B vitamini takviyesi ile birlikte fizik tedaviye de başlanarak yapılmakta. Yüz felcinden korunmak için klimanın önünde uzun süre durulmamalı, terli terli çok soğuk su ya da dondurma tüketilmemeli, araçta camlar karşılıklı açık bırakılmamalı, soğuk havalarda atkı, bere kullanılmalı...

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        Haberler Sağlık Günümüzün en yaygın hastalığı obezite kansere neden oluyor
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