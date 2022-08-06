Kadınların sinsi düşmanı çikolata kisti gebeliği yarı oranda azaltıyor





CİNSEL HAYATA ZARAR VERİR

Ülkemizde her 5 kadından birini tehdit eden bu hastalık, en çok 18-45 yaş arasında ortaya çıkıyor. Gebeliği yarı oranda azaltıyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalık, dayanılamayacak adet sancısı ve kasık ağrısı ile belirti veriyor. Bunların dışında cinsel ilişkide ağrı, kanlı idrar ve idrarı yaparken acı duymak gibi şikayetlerin altında da bu hastalık yatıyor. Tedavi, hastalının yaşına ve hastalığın şiddetine göre değişiklik gösteriyor. Bazı kişilerde ilaç tedavisi etkili olurken kimi zaman cerrahi yöntemler tercih edilebiliyor.