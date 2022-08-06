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    Kadınların sinsi düşmanı çikolata kisti gebeliği yarı oranda azaltıyor

    Kadınların sinsi düşmanı çikolata kisti, aşk hayatını olumsuz etkiliyor. Gebeliği de yarı oranda azaltıyor. İşte sizler için derlediğimiz 7 Ağustos tarihli TAKVİM gazetesi sağlık tavsiyeleri...

    Çikolata kisti anneliğe engel

    Doğurganlık dönemindeki kadınlarda sık görülen çikolata kisti, ülkemizde 2 milyon kişide görülüyor. Kimi zaman sinsi ilerleyen bu hastalık, kadınların annelik hayalini engelliyor. Kadın Sağlığı ve Hastalıkları Uzmanı Op. Dr. Çiğdem Yavuz Yurtsever, çikolata kistiyle ilgili bilinmesi gerekenleri açıklıyor.



    CİNSEL HAYATA ZARAR VERİR
    Ülkemizde her 5 kadından birini tehdit eden bu hastalık, en çok 18-45 yaş arasında ortaya çıkıyor. Gebeliği yarı oranda azaltıyor. Genetik faktörlerin etkili olduğu bu hastalık, dayanılamayacak adet sancısı ve kasık ağrısı ile belirti veriyor. Bunların dışında cinsel ilişkide ağrı, kanlı idrar ve idrarı yaparken acı duymak gibi şikayetlerin altında da bu hastalık yatıyor. Tedavi, hastalının yaşına ve hastalığın şiddetine göre değişiklik gösteriyor. Bazı kişilerde ilaç tedavisi etkili olurken kimi zaman cerrahi yöntemler tercih edilebiliyor.



    BOL SU İÇİN BALIK YİYİN
    Beslenme alışkanlıkları da çikolata kistinin tedavisinde etkiliyor. Bu noktada daha çok; taze sebzemeyve, bol Omega- 3 ve balık ürünleri, karbonhidratsız bir beslenme listesi ve bol su öneriliyor.



        SAĞLIKLI BÖBREĞİN SIRRI SU
        Üroloji Uzmanı Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, yaz aylarında su tüketimine dikkat çekiyor. Özellikle böbreklerin suyla çalışan bir fabrika olduğunu belirtiyor. Günlük su tüketiminin normal insanlarda 2-3 litre arasında olması gerektiğine dikkat çeken Prof. Dr. Abdullah Demirtaş, "Taş hastalığı olan kişilerin bu suya çok dikkat etmesi gerekiyor. Yapılan çalışmaya göre bir bardak su böbrek taşı oluşum riskini yüzde 13 oranında azaltıyor. Dolayısıyla böbrek sağlığı için normal zamanda ve özellikle sıcak havalarda sıvı alımına dikkat etmek lazım" diyor.



        2-3 LİTRE İÇİLMELİ
        Sağlıklı böbrekler için günde 2-3 litre su içmek gerekiyor. Ancak su alımı olarak kahve, çay ve gazlı içecekler, hiçbir zaman bu miktar içerisine girmiyor. Gazlı içecekler zararlı bile olabiliyor.



        KARPUZ KALBİNİ ÇALSIN
        Sıcak yaz günlerinnde ferahlatan karpuz, içerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudu koruyor. Dyt. Aslıhan Altuntaş, karpuzun faydalarını sıralıyor:
        Kan basıncını düzenler, tansiyonu dengeler.
        Kanserle savaşır.
        Vücutta yağ birikimini engeller.
        Kalp ve damar sağlığını korur.
        Güçlü antioksidandır.
        Sindirimi düzenleyip, kabızlığı, hazımsızlığı önlemektedir.
        Susuzluğa çaredir.
        Hafızayı güçlendirir.
        Kas ağrılarını azaltır.
        Cildi nemlendirip, saç hücrelerini geliştirmektedir.

        KIZILCIKLA DİŞLER GÜÇLÜ
        Yüksek oranda C vitamini içeren kızılcık, şifa deposudur. İdrar yolu enfeksiyonunu bitirir. Kolon ve meme kanseriyle savaşır. Diş çürüklerini önler. Solunum yolu enfeksiyonlarını tedavi eder. Böbrek taşlarının oluşmasını engeller. Cilt ve saç sağlığını korur. Mideyi güçlendirir.

        KİŞNİŞLE GÜZEL KOKUN
        Güzel kokusuyla bilinen kişniş, gözleri güçlendirir. Yorgunluğu azaltır. Kalp krizi ve felce karşı korur. Bağışıklığı güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Kemikleri besler. Cilt problemlerini iyileştirir. Enfeksiyonlarla mücadele eder.

        DİYABETE SARIMSAK YETER
        Doğal antibiyotik sarımsak, kalp ve damar sağlığını korur. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Toksinleri temizleyen sarımsak, tansiyonu dengeler. Kolesterolü düşürür. Diş çürümesini engelleyen sarımsak, diyabet riskini azaltır.

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        Haberler Sağlık Kadınların sinsi düşmanı çikolata kisti gebeliği yarı oranda azaltıyor
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