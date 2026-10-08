Devekuşu yumurtası da tavuk yumurtası gibi dokuz temel amino asit içerir.

2. TOPLAM YAĞ DAHA DÜŞÜK, TEKLİ DOYMAMIŞ YAĞ DAHA YÜKSEK

Devekuşu yumurtası doymamış yağ asitleri ve omega-3 içerir. Karşılaştırmalarda tavuk yumurtasına göre toplam yağ oranının daha düşük, tekli doymamış yağ oranının ise daha yüksek olduğu bildirildi.

Amerikan Kalp Derneği, doymamış yağ içeren besinlerin iltihabın ve kolesterol düzeylerinin iyileştirilmesine, kalp hastalığı ve inme riskinin azaltılmasına yardımcı olabileceğini belirtiyor. Bu genel beslenme bilgisidir; devekuşu yumurtasının hastalıkları önlediği anlamına gelmez.