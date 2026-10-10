- Yaşlı ve kronik hastaların takipleri, sağlık kuruluşuna gitmeden evden yürütülebilecek.

RİSKLİ GRUPLAR İÇİN PROAKTİF TAKİP VE EVDE RAPOR DEVRİ

Yeni sağlık modelinin bir diğer önemli ayağını, yaşlılar ile şeker, hipertansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yakından takibi oluşturuyor.

PROAKTİF HASTA TAKİBİ Hastaların sağlık kuruluşlarına gelmesi beklenmeden aile hekimleri tarafından bizzat aranarak tetkik ve kontrolleri yapılıyor. EVDE RAPOR SÜRECİ Evde sağlık hizmetleri kapsamında hastaların rapor yazım ve devam süreçleri evden yürütülebilir hale getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR İlaç raporu olan hastaların sadece reçete yazdırmak amacıyla hastaneye gitme çilesini bitirecek bu yeni dijital onaysız ilaç temini uygulamasının çok yakında resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.