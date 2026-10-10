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İlaç raporu olanların yeniden reçete yazdırma zorunluluğu bitiyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milyonlarca kronik hastayı yakından ilgilendiren yeni uygulamayı ilk kez duyurdu. İlaç raporu bulunan hastaların her 3 ayda bir sırf reçete yazdırmak için hastaneye gitme çilesi sona eriyor. Kurulacak yeni elektronik onay sistemi sayesinde hastalar raporlu ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek. Aynı zamanda aile hekimlerinin yetkileri de genişletilerek sağlık sisteminde yepyeni bir döneme geçiliyor.

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İlaç raporu olanların yeniden reçete yazdırma zorunluluğu bitiyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu

Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilaç raporu bulunan hastaların yeniden reçete yazdırma zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni bir çalışmayı duyurdu.

10 Ekim 2026 sabah saatlerinde TRT Haber canlı yayınında paylaşılan bilgilere göre vatandaşlar, çok yakında raporlu ilaçlarını yalnızca elektronik onay aşamasından geçirerek doğrudan eczanelerden alabilecek ve tekrar tekrar doktora gitmek zorunda kalmayacak.

1859 farklı ilaç, aile hekimleri tarafından reçete edilebilir hale getirildi. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.1859 farklı ilaç, aile hekimleri tarafından reçete edilebilir hale getirildi. | Görseller Takvim Foto Arşivi'ne aittir.

RAPORLU İLAÇLARDA YENİ DÖNEM
Elektronik onay süreciyle doğrudan eczaneden temin
HASTALAR İÇİN
Yeniden reçete yazdırma zorunluluğu kalkacak
YENİ SÜREÇ
Raporlu ilaçlar eczanelerden alınabilecek

İlaç raporu olanların yeniden reçete yazdırma zorunluluğu bitiyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu-3

AİLE HEKİMLİKLERİNDE REÇETE VE RAPOR DÖNÜŞÜMÜ

Sağlık sisteminde birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilerek hastanelerdeki poliklinik yoğunluğunun önüne geçiliyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni altyapı çalışmalarıyla birlikte aile hekimlerinin yetki ve erişim sınırları yeniden çizildi. Uygulamaya alınan kolaylıklar şu şekilde sıralanıyor:

BİRİNCİ BASAMAKTAKİ KOLAYLIKLAR
  • 1859 farklı ilaç aile hekimleri tarafından yazılabilir hale getirildi.
  • Hastanede ilk kez uzman doktor tarafından başlatılan ilaç tedavilerinin devam reçeteleri artık aile hekimleri tarafından yazılabiliyor.
  • Hastaneye gidilmesine gerek olmayan sağlık ve ilaç raporlarının büyük bir kısmı doğrudan aile hekimliğinden alınabiliyor.
  • Aile hekimleri, gerekli gördükleri durumlarda hastaları için herhangi bir hastanenin tüm branşlarından randevu alarak uzman doktorla elektronik ortamda karşılıklı bilgi alışverişi yapabiliyor.

- Yaşlı ve kronik hastaların takipleri, sağlık kuruluşuna gitmeden evden yürütülebilecek.- Yaşlı ve kronik hastaların takipleri, sağlık kuruluşuna gitmeden evden yürütülebilecek.

RİSKLİ GRUPLAR İÇİN PROAKTİF TAKİP VE EVDE RAPOR DEVRİ

Yeni sağlık modelinin bir diğer önemli ayağını, yaşlılar ile şeker, hipertansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yakından takibi oluşturuyor.

PROAKTİF HASTA TAKİBİ

Hastaların sağlık kuruluşlarına gelmesi beklenmeden aile hekimleri tarafından bizzat aranarak tetkik ve kontrolleri yapılıyor.

EVDE RAPOR SÜRECİ

Evde sağlık hizmetleri kapsamında hastaların rapor yazım ve devam süreçleri evden yürütülebilir hale getirildi.

RESMİ AÇIKLAMA BEKLENİYOR

İlaç raporu olan hastaların sadece reçete yazdırmak amacıyla hastaneye gitme çilesini bitirecek bu yeni dijital onaysız ilaç temini uygulamasının çok yakında resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.

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