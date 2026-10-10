İlaç raporu olanların yeniden reçete yazdırma zorunluluğu bitiyor! Sağlık Bakanı Memişoğlu duyurdu
Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, milyonlarca kronik hastayı yakından ilgilendiren yeni uygulamayı ilk kez duyurdu. İlaç raporu bulunan hastaların her 3 ayda bir sırf reçete yazdırmak için hastaneye gitme çilesi sona eriyor. Kurulacak yeni elektronik onay sistemi sayesinde hastalar raporlu ilaçlarını doğrudan eczaneden alabilecek. Aynı zamanda aile hekimlerinin yetkileri de genişletilerek sağlık sisteminde yepyeni bir döneme geçiliyor.
Sağlık Bakanı Prof. Dr. Kemal Memişoğlu, ilaç raporu bulunan hastaların yeniden reçete yazdırma zorunluluğunu ortadan kaldıracak yeni bir çalışmayı duyurdu.
10 Ekim 2026 sabah saatlerinde TRT Haber canlı yayınında paylaşılan bilgilere göre vatandaşlar, çok yakında raporlu ilaçlarını yalnızca elektronik onay aşamasından geçirerek doğrudan eczanelerden alabilecek ve tekrar tekrar doktora gitmek zorunda kalmayacak.
AİLE HEKİMLİKLERİNDE REÇETE VE RAPOR DÖNÜŞÜMÜ
Sağlık sisteminde birinci basamak sağlık hizmetlerinin kapsamı genişletilerek hastanelerdeki poliklinik yoğunluğunun önüne geçiliyor. Bakanlık tarafından hayata geçirilen yeni altyapı çalışmalarıyla birlikte aile hekimlerinin yetki ve erişim sınırları yeniden çizildi. Uygulamaya alınan kolaylıklar şu şekilde sıralanıyor:
RİSKLİ GRUPLAR İÇİN PROAKTİF TAKİP VE EVDE RAPOR DEVRİ
Yeni sağlık modelinin bir diğer önemli ayağını, yaşlılar ile şeker, hipertansiyon ve kalp gibi kronik rahatsızlığı bulunan hastaların yakından takibi oluşturuyor.
İlaç raporu olan hastaların sadece reçete yazdırmak amacıyla hastaneye gitme çilesini bitirecek bu yeni dijital onaysız ilaç temini uygulamasının çok yakında resmi olarak ilan edilmesi bekleniyor.