Akıllı telefon kullanan çocuklarda yeme bozukluğu riski yükseldi! Özellikle o yaş aralığına dikkat
Çocukların hayatına giderek daha erken giren akıllı telefonlarla ilgili dikkat çeken bir araştırma yayımlandı. ABD’de yaklaşık 9 bin ergenin verileri incelenerek yapılan çalışmada, 12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocuklarda yeme bozukluğu belirtileri ve beden algısıyla ilgili risklerin ilerleyen yaşlarda belirgin şekilde arttığı ortaya çıktı.
Akıllı telefonların çocukların hayatına giriş yaşı, yalnızca ekran süresi açısından değil, beden algısı ve yeme davranışları açısından da tartışma konusu olmaya başladı. ABD'de yaklaşık 9 bin ergenin verileri üzerinden yapılan yeni bir araştırma, 12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocuklarda ilerleyen yıllarda yeme bozukluğu belirtilerinin daha sık görüldüğünü ortaya koydu.
YÜZDE 36 DAHA YÜKSEK
Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, 12 yaşında akıllı telefon kullanan çocukların herhangi bir yeme bozukluğu belirtisi bildirme olasılığının, akıllı telefonu olmayan yaşıtlarına göre yüzde 36 daha yüksek olduğu belirlendi. Tıkınırcasına yeme belirtilerinde ise bu fark yüzde 61'e çıktı. Araştırmaya dahil edilen çocukların yaklaşık yüzde 70'inin 12 yaşında akıllı telefona sahip olduğu belirtildi.
RİSK 14 YAŞINDA DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ
Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, akıllı telefon kullanımının ilerleyen yaşlardaki yeme bozukluğu belirtileriyle ilişkisi oldu.
Bulgulara göre 12 yaşından itibaren akıllı telefon kullanan çocukların 14 yaşına geldiklerinde herhangi bir yeme bozukluğu belirtisi bildirme riski, telefonu olmayan akranlarına kıyasla yüzde 49 daha yüksek bulundu.
Bu grupta çocukların öz değerlerini kilolarıyla ilişkilendirme olasılığı da yüzde 103 daha fazla olarak hesaplandı. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.
SOSYAL MEDYA VE BEDEN ALGISI ÖNE ÇIKIYOR
Uzmanlara göre ortaya çıkan tablo, akıllı telefonun tek başına yeme bozukluğuna yol açtığı anlamına gelmiyor. Ancak cihazların çocuklara sosyal medya ve beden algısını şekillendiren içeriklere çok daha erken yaşta erişim sağlaması önemli bir risk faktörü olabilir.
Özellikle kusursuz bedenleri öne çıkaran paylaşımlar, "fitspiration" içerikleri ve sürekli karşılaştırmaya dayalı sosyal medya kullanımı, ergenlerde beden memnuniyetsizliğini artırabiliyor. Bu durum bazı çocuklarda sağlıksız yeme davranışlarının gelişmesine zemin hazırlayabiliyor.
Araştırmayı yöneten çocuk hastalıkları uzmanı Jason Nagata ve ekibi, erken yaşta ve denetimsiz akıllı telefon erişiminin ergenlik döneminde beden memnuniyetsizliğini artırabileceğine dikkat çekti.
MESELE YALNIZCA EKRAN SÜRESİ DEĞİL
Araştırmacılar, ebeveynlerin çocuklarına akıllı telefon verme yaşını değerlendirirken yalnızca günlük ekran süresine odaklanmaması gerektiğini vurguluyor. Çocuğun telefonda ne yaptığı, hangi içeriklere maruz kaldığı ve sosyal medyayı nasıl kullandığı da en az kullanım süresi kadar önem taşıyor.
Science Alert'te yer alan habere göre uzmanlar ayrıca yeme bozukluğu değerlendirmelerinde çocukların akıllı telefon ve sosyal medya kullanımının da sorgulanmasını öneriyor. Bulgular nedensellik göstermese de araştırma, çocukların dijital dünyayla tanışma yaşının yeniden düşünülmesi gerektiğine işaret ediyor.
Özellikle beden algısının ve sosyal çevreye duyarlılığın hızla değiştiği erken ergenlik döneminde, kontrolsüz dijital içeriklere erişim konusunda ebeveyn gözetimi daha önemli hale geliyor.