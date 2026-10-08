Akıllı telefonların çocukların hayatına giriş yaşı, yalnızca ekran süresi açısından değil, beden algısı ve yeme davranışları açısından da tartışma konusu olmaya başladı. ABD'de yaklaşık 9 bin ergenin verileri üzerinden yapılan yeni bir araştırma, 12 yaşında akıllı telefon sahibi olan çocuklarda ilerleyen yıllarda yeme bozukluğu belirtilerinin daha sık görüldüğünü ortaya koydu.

YÜZDE 36 DAHA YÜKSEK Kaliforniya Üniversitesi San Francisco (UCSF) araştırmacılarının yürüttüğü çalışmada, 12 yaşında akıllı telefon kullanan çocukların herhangi bir yeme bozukluğu belirtisi bildirme olasılığının, akıllı telefonu olmayan yaşıtlarına göre yüzde 36 daha yüksek olduğu belirlendi. Tıkınırcasına yeme belirtilerinde ise bu fark yüzde 61'e çıktı. Araştırmaya dahil edilen çocukların yaklaşık yüzde 70'inin 12 yaşında akıllı telefona sahip olduğu belirtildi.

12 yaşında akıllı telefon kullanan çocuklarda yeme bozukluğu riski daha yüksek çıktı. (Foto: AA)

RİSK 14 YAŞINDA DAHA DA BELİRGİNLEŞTİ

Araştırmanın dikkat çeken sonuçlarından biri, akıllı telefon kullanımının ilerleyen yaşlardaki yeme bozukluğu belirtileriyle ilişkisi oldu.

Bulgulara göre 12 yaşından itibaren akıllı telefon kullanan çocukların 14 yaşına geldiklerinde herhangi bir yeme bozukluğu belirtisi bildirme riski, telefonu olmayan akranlarına kıyasla yüzde 49 daha yüksek bulundu.

Bu grupta çocukların öz değerlerini kilolarıyla ilişkilendirme olasılığı da yüzde 103 daha fazla olarak hesaplandı. Araştırma sonuçları JAMA Network Open dergisinde yayımlandı.