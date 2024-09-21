Süt güzelliği

Doğumdan itibaren aldığımız ilk besin olan süt, başta gelişme çağındaki çocuklar, hamileler, emzirenler ve yaşlılar olmak üzere 7'den 70'e herkesin vücudu için gerekli olan bütün besinleri dengeli olarak içinde bulunduruyor. İşte vazgeçilmez bir besin kaynağı olan sütün mucize faydaları: Göbek yağlarını yakıyor. Kemikleri güçlendiriyor. Cildin yıpranmasını ve yaşlanmasını önlüyor. Beyne ihtiyacı olan enerjiyi sağlıyor. Kolesterol düşürüyor. Kronik bronşit ve bağırsak kanserini önlenmesine yardımcı oluyor.

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