Su orucu diyeti 1, 3, 7, 21 günde kaç kilo verdiriyor? Kilo verdiren su diyeti nasıl yapılıyor?

👉1 Haftada 10 Kilo Verdiren Su Diyeti Nedir? 1 hafta boyunca sadece su ve kalorisi çok düşük seviyede olan sıvı içerikli besinlerin tüketilmesi ile 10 kiloya kadar kayıp sağlayan diyete verilen isimdir. Diyetin isminde yer alan 10 kilo temsili bir rakam olarak belirtilmiştir. Bazı kişiler bünyelerine göre 8, bazıları ise 11'e kadar kilo kaybedebilmektedir. Yaz mevsimi öncesinde hızlıca kilo vermek isteyen kişiler tarafından oldukça fazla tercih edilen bu diyetin ana malzemesi sudur. Bu diyete başlayan kişiler, gün boyunca en az 3 litre su içerler. Su yanında tükettikler besinler ise genellikle sıvı ve kalorisi yok denebilecek kadar az besinlerdir.

👉3 Günlük Su Diyeti Nedir? 3 gün uygulanabilen su diyeti, 3 gün içinde 3 kilo verilmesini sağlayan bir diyettir. Genellikle spor yapaya yeni başlayan veya direnç kiloları veya vücutlarının toplamış olduğu ödem dolayısıyla kilo vermekte zorlanan kişiler tarafından tercih edilir. Bu diyetin doğru bir şekilde uygulanması sayesinde kişilerin metabolizmaları hızlanır, kilo kayıpları hızlanır ve tatlı krizleri ile başa çıkma ihtimalleri artar. Ancak bu diyetin olumlu sonuç verebilmesi için kişilerin diyetleri boyunca uzak durmaları gereken şeyleri tüketmemeleri gereklidir.

👉21 Günlük Su Diyeti Listesi Nasıldır? 21 gün boyunca yapılacak olan su diyeti, herhangi bir besin içeriği olan katı ya da sıvı tüm yiyeceklerden uzak durularak yapılan bir diyettir. 3, 7 veya 10 günlük su diyetlerinin aksine genellikle bir doktor veya uzman gözetimi altında, çeşitli hastalıkların iyileştirilmesi için yapılır. 21 günlük su diyeti uygulanırken genellikle içilen suya herhangi bir besin; limon, salatalık ya da maydanoz gibi bitkilerin katılması onaylanmaz. Bu nedenle, 21 gün boyunca yalnızca su ile beslenmek birçok insan tarafından uygulanması kolay bir durum olarak görülmez. Ancak özellikle alkol, sigara ya da madde bağımlılıklarından kurtulmak isteyen kişilere uygulanması uygun görülür. Bir hastalığa sahip olan kişilerin ise bu diyeti yapmaları uygun görülmez.