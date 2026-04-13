İlerleyici ve nörodejeneratif bir sinir sistemi hastalığı Parkinson hastalığı, beyindeki dopamin üreten hücrelerin azalmasıyla ortaya çıkıyor. 60 yaş ve üzerinde olmak, genetik geçmiş ve uzun süre tarım ilaçları, herbisitlere veya belirli ağır metallere maruz kalan kişiler hastalık için risk oluşturuyor. Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. Selçuk Göçmen, Parkinson hastalığıyla ilgili bilgileri paylaştı.

Parkinson hastalığı, beyinde dopamin üreten hücrelerin azalmasıyla ortaya çıkar.



ERKEKLERDE 1.5 KAT DAHA FAZLA GÖRÜLÜYOR



Parkinson'un erkeklerde görülme oranı kadınlara oranla yaklaşık 1.5 kat daha fazladır. Hastalık ilerledikçe donma adı verilen anlık duraksamalar ciddi yaralanmalara, kalça kırıklarına ve beyin kanamalarına yol açabiliyor. Bu düşmeler sadece fiziksel bir travma değil, hastanın dış dünyaya küsmesine ve yatağa bağımlı hale gelmesine de neden olabilir.