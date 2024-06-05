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Spordan önce ne yenir? Bunları yapın üçgen olun! Spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!

Spordan önce yenecek ya da içilecek olan gıdalarda kişilere enerji vermesi ve yağ yakımını hızlandırmasına dikkat edilmesi gereklidir. Ayrıca bu besinlerin belirli bir porsiyon kadar tüketişmelidir. Kişilerin vücutlarının ihtiyacı kadarından fazla tüketilmeleri, kalori yakımını değil alımını hızlandırır.

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Giriş Tarihi 05 Haziran 2024, 16:26 Güncelleme 05 Haziran 2024, 16:26
Spordan önce ne yenir? Bunları yapın üçgen olun! Spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!

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Spordan önce ne yenir? Spordan sonra ne yenir? Soruları spor yapanlar tarafından merak ediliyor? İşte kasları geliştirecek besinler!Spor yapılmasından sonra en geç 45 dakika içinde besin tüketilmesi gereklidir. Spordan önce yenmesi gerekli bazı besinler, yağ yakımını hızlandırır. Ancak spor yaptıktan sonra herhangi bir besin tüketilmemesi, sporda yakılmış olan yağların kasa dönüşmemesine neden olur. Bu nedenle spor yapılmasından sonra mutlaka protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi gereklidir.

Spora başlamadan önce tüketilmesi gereken besinler, şunlardır:
• Kahve
• Smoothie
• Meyve Suyu
• Sebze Suyu
• Aloe Vera Suyu
• Yulaf
• Muz
• Kuru
• Meyveler
• Nohut
• Elma ve Portaka
• Haşlama Sebzeler
• Tam Tahıllı Ekmek
• Kırmızı Pancar
• Yaban Mersini
• Keten Tohumu

Spordan önce yenecek ya da içilecek olan gıdalarda kişilere enerji vermesi ve yağ yakımını hızlandırmasına dikkat edilmesi gereklidir. Ayrıca bu besinlerin belirli bir porsiyon kadar tüketişmelidir. Kişilerin vücutlarının ihtiyacı kadarından fazla tüketilmeleri, kalori yakımını değil alımını hızlandırır.

Spordan Sonra Ne Yenir?

Spor sonrasında yenmesi gerekli olan besin maddeleri, şunlardır:
• Yumurta
• Kinoa
• Kefir
• Muz
• Somon ve yağsız balık türleri
• Yaban mersini
• Kuru meyveler ve kuruyemiş
• Kivi
• Su
• Ayran
• Portakal ya da greyfurt suyu
• Ton balığı
• Çilek
• Salata
• Avokado
• Kuruyemiş ve kuru meyve
• Ananasa
• Baklagiller
• Köfte

Spor yapılmasından sonra en geç 45 dakika içinde besin tüketilmesi gereklidir. Spordan önce yenmesi gerekli bazı besinler, yağ yakımını hızlandırır. Ancak spor yaptıktan sonra herhangi bir besin tüketilmemesi, sporda yakılmış olan yağların kasa dönüşmemesine neden olur. Bu nedenle spor yapılmasından sonra mutlaka protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi gereklidir.

İşte Kasları Geliştirecek Besinler!

Kasların daha hızlı gelişebilmesi için tüketimi önerilen besinler, şunlardır:

• Yağsız organik etler
• Balık
• Derisiz doğal/organik Tavuk/hindi
• Yoğurt/yağsız süt/peynir (lor)
• Yumurta
• Fıstık ve badem ezmesi
• Baklagiller (mercimek/nohut)
• Yulaf ezmesi
• Tam tahıllar
• Meyve ve sebzeler (organik/doğal)
• Sağlıklı yağlar (avokado, keten tohumu, badem, kabak çekirdeği, kaju, ceviz)
• Soya
Vücuttaki kasların temelini protein oluşturur. Bu nedenle de özellikle spor yaparak bir kas kütlesine sahip olmak isteyen kişilerin mutlaka protein tüketmeleri gereklidir. Ancak alınacak olan protein ve besin kalorisinin miktarı, vücutta kas yapımı ile beraber yağ yapımını da desteklememelidir. Bundan dolayı, spordan önce ya da sonra tüketimine tüm proteinler için dikkat edilmesi tavsiye edilir.

Spordan Kaç Saat Önce Yemek Yemeli?

Spora başlamadan önce yemek yenmesi gereklidir. Ancak spordan önce yenecek olan yemeğin en az 2-3 saat erken yenmesi tavsiye edilir. Böylece vücut, sindirime geçebilir ve vücuda giren besinlerin yakımını hızlandırarak kendine enerji üretir.

Spordan Önce Kahvaltıda Ne Yenmeli?

Spor yapmadan önce kahvaltı edecek olan kişilerin kahvaltılarında tüketmeleri gereken besinler, şöyle sıralanabilir:
• Muz
• Yulaf
• Kurutulmuş Meyve
• Yoğurt
• Tahıllı Ekmek
• Yumurtanın Beyazı

Besin değeri yüksek olan bu besinlerin tüketilmesi ile beraber kahvaltısını spordan önce yapmış olan kişiler, almaları gereken besin değerlerini doğru ve kendilerine uygun şekilde almayı başarabilirler. Doğru şekilde beslenmeleri de yaptıkları spordan daha yüksek seviyelerde verim alabilmelerini sağlar.

Yemekten Hemen Sonra Spor Yapılır Mı?

Yemek yedikten sonra hemen spor yapılmaya başlanması, vücudun daha hızlı bir şekilde yorulmasına neden olur. Bu nedenle de spordan önce yemek yenmesi ancak yemek yendikten sonra spor yapmak için en az 2 saat beklenmesi tavsiye edilir. Bu sayede vücut birden enerjisini hızlı bir şekilde atmaz ve spor yaparken de fazla aç hissetmediği için öncelikle yağları yakarak kas kazanımı sağlar.

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