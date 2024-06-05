Spordan önce ne yenir? Bunları yapın üçgen olun! Spordan sonra ne yenir? İşte kasları geliştirecek besinler!

Spordan önce ne yenir? Spordan sonra ne yenir? Soruları spor yapanlar tarafından merak ediliyor? İşte kasları geliştirecek besinler!Spor yapılmasından sonra en geç 45 dakika içinde besin tüketilmesi gereklidir. Spordan önce yenmesi gerekli bazı besinler, yağ yakımını hızlandırır. Ancak spor yaptıktan sonra herhangi bir besin tüketilmemesi, sporda yakılmış olan yağların kasa dönüşmemesine neden olur. Bu nedenle spor yapılmasından sonra mutlaka protein değeri yüksek besinlerin tüketilmesi gereklidir.

Spora başlamadan önce tüketilmesi gereken besinler, şunlardır:

• Kahve

• Smoothie

• Meyve Suyu

• Sebze Suyu

• Aloe Vera Suyu

• Yulaf

• Muz

• Kuru

• Meyveler

• Nohut

• Elma ve Portaka

• Haşlama Sebzeler

• Tam Tahıllı Ekmek

• Kırmızı Pancar

• Yaban Mersini

• Keten Tohumu

Spordan önce yenecek ya da içilecek olan gıdalarda kişilere enerji vermesi ve yağ yakımını hızlandırmasına dikkat edilmesi gereklidir. Ayrıca bu besinlerin belirli bir porsiyon kadar tüketişmelidir. Kişilerin vücutlarının ihtiyacı kadarından fazla tüketilmeleri, kalori yakımını değil alımını hızlandırır.