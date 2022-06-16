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    • Sağlık
    • 16.06.2022 12:31
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    • 16.06.2022 12:36
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    Ada çayı faydaları neler? Ada çayı neye iyi gelir, nasıl hazırlanır?

    Ada çayı ağrı kesici etkisi olan ve kış mevsimlerinde soğuk algınlığına karşı etkili rolü bulunan bir çay çeşididir. Boğazdaki iltihabı almada etkili olur. Ağız sağlığının korunmasına da destek verir.

    takvim.com.tr
    Ada çayı faydaları neler?

    Ada çayı şifa vermede en fazla etkili olan bitkilerden biridir. Ada çayını içenler iltihaplarına çözüm bulabilir. Boğazda oluşan iltihaplanma ve buna bağlı olarak gelişen boğaz ağrılarında ada çayı kullanılır. Boğazdaki yaraları iyileştirir. Bununla birlikte diş etlerindeki ödem ve şişkinlik durumlarında ada çayı ile gargara yapılması etkilidir. Bakterileri yok eden etkilere sahip olan ada çayı mental sağlık üzerinde de olumlu etkiler gösterir. Zihinsel olarak daha sakin kalınmasına yardım eder.

    Ada Çayının Faydaları Nelerdir?

    Ada çayının faydaları şunlardır:

    Ada çayı mental sağlığı destekler. Yoğun ve yorgun bir günün ardından çay ile sakinleşmek mümkündür. Zihnin daha iyi çalışmasına da yardımcı olur. Beyni sakinleştirici etkiler gösterirken diğer yandan da zihnin açık olmasına destek olur. Böylece işlere daha iyi odaklanmada etkilidir.

    Boğaz ağrısında oldukça etkili bir çözüm olur. Boğazı ağrıyanlar ada çayı içtiklerinde boğazlardaki enfeksiyon ve bakteri etkisini azaltır. Ağrıya bağlı olarak gelişen öksürük ve diğer şikayetler de azalır. Özellikle kış mevsimlerinde grip enfeksiyonlarının tedavi sürecinde kullanılabilir.

    Geceleri terleme sorunu yaşayanlar için faydalıdır. Terlemeyi önler. Böylece uyku sırasında çok fazla uyanılmasını engeller. Sabahları daha dinç kalkmada yardımcı olur.

    Mantar enfeksiyonlarının tedavisinde kullanılır. Ciltte yer alan mantarların kaşıntı ve kızarıklık gibi etkilerinde ada çayından destek alınabilir. Mantarı iyileştirirken diğer yandan da etkilerinin azalmasına yardım eder.

    Cilt yaralarının tedavisinde olumlu sonuçlar alınmasında etkilidir. Ciltte oluşan yaralarda ada çayı ve pamukla pansuman yapılabilir. Yara üzerindeki bakterileri yok eder.

        Unutkanlık sorunu yaşayanlar ya da hafızanın daha kuvvetli olmasını isteyenler ada çayı içebilir. Zihin açıcı etkilere sahiptir.

        Kepek sorunu yaşayanlar için iyileşici özelliktedir. Saçların daha sağlıklı ve bakımlı görünmesine destek olur.

        Adet döneminde oluşan sancılarda ağrı kesici etkiler gösterir. Kadınların bu dönemi daha sakin ve ağrısız bir şekilde geçirmesine yardım eder.

        Dişlerdeki hastalıkların tedavi edilmesinde etkilidir. Özellikle ağız içinde yer alan yaralarda son derece olumlu sonuçlar verir. Diş ve diğer ağız yaralarındaki bakterileri yok ederken ağız kokusuna da çözüm olur.

        Ada Çayı Nasıl Yapılır?

        Ada çayı yapımı için kaynar suya ihtiyaç duyulur. Suyun içine ada çayı yaprakları atıldıktan sonra demlenmesi için bekletilir. Yaklaşık olarak 5-6 dakika bekletilen çay içilmek üzere hazır hale gelir.

        Ada Çayı Nasıl Tüketilmeli?

        Ada çayı gün içinde 2 ya da 3 kez kullanılabilir. Taze olarak demlenen ada çayı tüketimi için kısa sürede hazır hale gelir.

            Ada Çayında Hangi Vitamin Ve Mineraller Var?

            Ada çayı içinde yer alan vitaminlerden bir tanesi B vitamindir. B vitamini sistemlerin çalışmasında en etkili olan vitaminler arasında yer alır. Ada çayında bulunan diğer vitaminler ise A ve K vitaminidir. Aynı zamanda E vitamini açısından da zengin olan çay vücudun ihtiyaç duyduğu tüm vitaminleri karşılamada etkili olur. Vitaminlerle birlikte mineral açısından da zengin içeriğe sahiptir. Kalsiyum ve demir açısından zengin olan çay kemik erimesini önleyici etkiler gösterir. Kemiklerin çok daha güçlü olmasına yardım eder. Potasyum ve magnezyum gibi minerallerin de yer aldığı çayın tüketilmesi minerallerin eksiksiz olarak tamamlanmasına yardım eder. Vitamin ve minerallerle birlikte ada çayı içeriği liflerden de meydana gelir.
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