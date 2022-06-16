Arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? ARPACIK NEDEN OLUR?

Arpacığa Ne İyi Gelir?

Arpacık tedavisinde kullanılan maddeler, genellikle antibiyotik göz damlalarıdır. Bu nedenle de gözünde arpacık çıkmış olan kişilerin mutlaka bir doktora başvurmaları gereklidir. Bununla beraber arpacığı olan kişilerin gözlerine sargı bezleri ve doktor tarafından verilmiş maddeler ile pansuman yapmaları önerilir.

Arpacık Nasıl Geçer?

Arpacığın geçebilmesi için doktorlar, taraflarınca verilmiş ilaçların doğru ve düzenli kullanılması gerektiğini söylerler. Ancak bununla beraber, kişilerin göz ve kirpik temizliklerine oldukça dikkat etmeleri gereklidir. Tozlu ortamlardan uzak durulması ve gözlere kirli ellerle dokunulmaması gereklidir.