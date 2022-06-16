Arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? ARPACIK NEDEN OLUR?

Arpacığa Ne İyi Gelir?
Arpacık tedavisinde kullanılan maddeler, genellikle antibiyotik göz damlalarıdır. Bu nedenle de gözünde arpacık çıkmış olan kişilerin mutlaka bir doktora başvurmaları gereklidir. Bununla beraber arpacığı olan kişilerin gözlerine sargı bezleri ve doktor tarafından verilmiş maddeler ile pansuman yapmaları önerilir.
Arpacık Nasıl Geçer?
Arpacığın geçebilmesi için doktorlar, taraflarınca verilmiş ilaçların doğru ve düzenli kullanılması gerektiğini söylerler. Ancak bununla beraber, kişilerin göz ve kirpik temizliklerine oldukça dikkat etmeleri gereklidir. Tozlu ortamlardan uzak durulması ve gözlere kirli ellerle dokunulmaması gereklidir.
Evde Arpacık Tedavisi Nasıl Yapılır?
Gözdeki arpacıkların tedavisi için yapılması gereken en önemli şey, evde kirli ya da mikroplu olduğu bilinen bir şeye dokunulmasından sonra gözlere temas edilmemesidir. Ancak evde doğal tedavi arayan kişiler için sarımsak tedavisi önerilir. Birkaç diş sarımsağın üzerine bir bardak kadar su eklenir ve kaynatılır. Kaynamaya başlamasından sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Soğumaya bırakılan sarımsak suyunun içinde kalan sarımsakların alınması gereklidir. Soğumasından sonra bir pamuk yardımı ile arpacığa sürülür. Bir hafta, günde bir kez sarımsak suyunun sürülmesinden sonra arpacık geçecektir. Ancak kişilerin öncelikli olarak doktora danışmaları ve kendilerine verilen göz damlalarını kullanmaları gereklidir.
Arpacık Ne Kadar Sürede Geçer?
Arpacığın geçme süresi, ortalama 1 haftadır. 1 hafta içinde gözde çıkmış olan arpacık gözde daha fazla mikrop yoksa kendiliğinden geçer. Ancak gözde mikrop olması ve kalması durumunda bu süre uzayabilir. Doktor tarafından verilen ilaçların düzenli kullanılması ile beraber 1 haftadan kısa bir süre içinde de arpacık geçebilir.
Gözde Sürekli Arpacık Çıkması Neden Olur?
Gözlerde sürekli olarak arpacık çıkması, gözde bulunan yağ bezelerinde enfeksiyon olması ve bu enfeksiyonun kendiliğinden geçmesini önlemesi anlamını taşır. Bu nedenden dolayı da gözlerinde sürekli olarak arpacık olan kişilerin mutlaka bir göz doktoruna gitmeleri gereklidir.