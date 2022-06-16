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    • Sağlık
    • 16.06.2022 13:47
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    • 16.06.2022 13:51
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    Arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? ARPACIK NEDEN OLUR?

    Gözde arpacığın çıkma sebeplerinin en başında göze bağlı oluşan enfeksiyonlar gelir. Göz, vücudun en hassas gölgelerinden biri olması nedeni ile mikrop kapmaya da son derece elverişlidir. Bu nedenle ellerin mikroplu bir şekilde göze sürülmesi ile arpacık çıkabilir. Bununla beraber, lens kullanan kimselerin lenslerini doğru ve düzenli şekilde temizlememesinden dolayı arpacık olabilir. Peki arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? ARPACIK NEDEN OLUR?

    takvim.com.tr
    Arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? ARPACIK NEDEN OLUR?

    Arpacığa Ne İyi Gelir?

    Arpacık tedavisinde kullanılan maddeler, genellikle antibiyotik göz damlalarıdır. Bu nedenle de gözünde arpacık çıkmış olan kişilerin mutlaka bir doktora başvurmaları gereklidir. Bununla beraber arpacığı olan kişilerin gözlerine sargı bezleri ve doktor tarafından verilmiş maddeler ile pansuman yapmaları önerilir.

    Arpacık Nasıl Geçer?

    Arpacığın geçebilmesi için doktorlar, taraflarınca verilmiş ilaçların doğru ve düzenli kullanılması gerektiğini söylerler. Ancak bununla beraber, kişilerin göz ve kirpik temizliklerine oldukça dikkat etmeleri gereklidir. Tozlu ortamlardan uzak durulması ve gözlere kirli ellerle dokunulmaması gereklidir.

    Evde Arpacık Tedavisi Nasıl Yapılır?

    Gözdeki arpacıkların tedavisi için yapılması gereken en önemli şey, evde kirli ya da mikroplu olduğu bilinen bir şeye dokunulmasından sonra gözlere temas edilmemesidir. Ancak evde doğal tedavi arayan kişiler için sarımsak tedavisi önerilir. Birkaç diş sarımsağın üzerine bir bardak kadar su eklenir ve kaynatılır. Kaynamaya başlamasından sonra ocaktan alınır ve soğumaya bırakılır. Soğumaya bırakılan sarımsak suyunun içinde kalan sarımsakların alınması gereklidir. Soğumasından sonra bir pamuk yardımı ile arpacığa sürülür. Bir hafta, günde bir kez sarımsak suyunun sürülmesinden sonra arpacık geçecektir. Ancak kişilerin öncelikli olarak doktora danışmaları ve kendilerine verilen göz damlalarını kullanmaları gereklidir.

    Arpacık Ne Kadar Sürede Geçer?

    Arpacığın geçme süresi, ortalama 1 haftadır. 1 hafta içinde gözde çıkmış olan arpacık gözde daha fazla mikrop yoksa kendiliğinden geçer. Ancak gözde mikrop olması ve kalması durumunda bu süre uzayabilir. Doktor tarafından verilen ilaçların düzenli kullanılması ile beraber 1 haftadan kısa bir süre içinde de arpacık geçebilir.

    Gözde Sürekli Arpacık Çıkması Neden Olur?

    Gözlerde sürekli olarak arpacık çıkması, gözde bulunan yağ bezelerinde enfeksiyon olması ve bu enfeksiyonun kendiliğinden geçmesini önlemesi anlamını taşır. Bu nedenden dolayı da gözlerinde sürekli olarak arpacık olan kişilerin mutlaka bir göz doktoruna gitmeleri gereklidir.

        Arpacık Stresten Olur Mu?

        Gözde çıkan arpacığın sebeplerinden birinin stres olduğu, doktorlar tarafından kanıtlanan sebeplerden biri değildir. Ancak gözde çıkmış arpacıkların sebeplerinden biri de vücuttaki bağışıklığın düşmesinden kaynaklanır. Stres, bu durumu tetikler. Bu nedenle de yoğun stres altında kalmış veya çalışan kişilerin gözlerinde stres dolayısıyla arpacık çıkabilir.

        İç Arpacık Nedir?

        İç arpacık olarak bilinen arpacık türü, göz kapağının altında yani gözün içinde çıkmış olan arpacık türüdür. Bu tür arpacıkların sebebi, gözlerin içinde yer alan mikroplardır. Bu nedenle iç arpacığa sahip olan kişilerin mutlaka göz damlası kullanmaları gereklidir.

        Arpacık Göze Zarar Verir Mi?

        Arpacıkların çıkma nedenleri gözlerde oluşmuş olan mikroplar olduğu için arpacıkla gözlere zarar verir. İlk başta küçük gibi görülen arpacıklar eğer tedavi edilmezlerse, önce çıkmış oldukları göze ardından da diğer göze sıçrayarak zarar verebilir. Özellikle büyük arpacıklar, göz kırpmasına engel olabilecekleri gibi zamanla görme kaybına ya da gözlerde yaşanabilecek görme kayıplarına neden olabilir. Bu nedenle, normal ya da iç arpacığa sahip olan kişilerin en kısa zamanda bir doktora giderek pomad içerikli verilmiş damlaları alarak kullanmaları gereklidir. Aksi takdirde daha büyük sorunları olabilir.
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        Haberler Sağlık Arpacığa ne iyi gelir? Arpacık nasıl geçer? ARPACIK NEDEN OLUR?
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