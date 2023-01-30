Sosyal hayatı bitiren ağız kokusunun kaynağı bademcik olabilir!





BAL GİBİ MUTLULUK

Mutluluğun yolu, besinlerden geçiyor. Dyt. Tuba Örnek, mutsuz ve kaygılı hissedildiğinde yapılacak en iyi şeyin, serotonin hormonunu harekete geçiren besinleri tüketmek olduğunu söylüyor. Ruh halini iyileştiren, mutluluk ve enerji veren besinleri sıralıyor:

KARPUZ: B6 vitamini sayesinde uykuyu düzenler. Mutluluk verir.

ELMA: Antioksidan içeriği sayesinde beyin fonksiyonlarını olumlu yönde etkiler.

BALIK: Kalp koruyuculuğunun yanı sıra depresyonu önler.

KUŞKONMAZ: İyi bir folik asit kaynağıdır. Depresyona iyi gelir.

YEŞİL ÇAY: Enerji verir konsantrasyonu artırır.

ÇİKOLATA: Mutluluk verir.

BAL: Mutluluk hormonu olan serotonini herakete geçirir. Enerji verir.



AĞRI KESİCİ KANSER EDER

İngiliz bilim insanları araştırdı. Sonuç, panik yarattı! Buna göre fazla ağrı kesici ve hazımsızlık ilacı kullanan kadınların yumurtalık kanserine yakalanma riski daha yüksek çıktı! Imperial College London, araştırmayla ilgili "Yumurtalık kanseri, hastalığın erken evrelerinde mide ağrısı ve hazımsızlığa neden olur. Kişiler, semptomlarını hafifletmek için ilaç alır. Bu durum teşhisin geç konulmasına yol açar" ifadesini kullandı.



ACI BİBER TATLI HAYAT

Amerikan Kalp Derneği, acı biberin faydalarını araştırdı. Sonuç büyük ilgi topladı. Acıbiberin içerisindeki kapsaisinin, anti-enflamatuar, antioksidan, anti-kanser ve kan şekerini düzenleyici etkiye sahip olduğu anlaşıldı. Kalp hastalıkları ve kanserden ölüm riskini önemli ölçüde azaltan acıbiberin ömrü uzattığı vurgulandı. Damar ve Göğüs Enstitüsü'nde görevli kardiyolog Dr. Bo X "Daha önce yayımlanan bu çalışmalarda düzenli acı biber tüketiminin tüm nedenlere ve kardiyovasküler hastalıklara bağlı ölümlerde ve kanser ölümlerinde genel bir risk azaltmayla ilişkili olduğunu bulduğumuzda çok şaşırdık" açıklaması yaptı.



KOLESTEROLE AYVA YETER

Bağışıklık sistemini güçlendiren ayva, kalbi güçlendirir. Ağız kokusunu giderir. Kanser riskini azaltır. Kabızlığı tedavi eder. Mide ve bağırsağı güçlendirir. Yaşlanmayı yavaşlatır. Kolesterolü dengeler. Stresi azaltır. Ülser ve reflüyü tedavi eder. Metabolizmayı hızlandırır.



ELMA SİRKESİ NASIRA ÇARE

Kas ağrılarını hafifleten elma sirkesi, kalp ve damar sağlığını korur. Kan basınını dengeler. Menopoz dönemindeki kadınların şikayetlerini azaltır. Nasır oluşumunu engeller. Gut hastalığına iyi gelir.



KARALAHANA GÜCÜ

Metabolizmayı hızlandıran karalahana, iç organları temizler. Ülsere iyi gelir. Yaraların iyileşmesini hızlandırır. Bağırsakları hareketlendirir ve kabızlık sorununu giderir. Beyni güçlendirir.



BADEM ÖKSÜRÜĞÜ KESER

Öksürüğe iyi gelen badem, kolon kanserinden korur. Solunum yollarını temizler. Öksürüğü iyileştirir. Kansızlığı bitirir. Cinsel gücü attırır. Dişleri güçlendirir. Tansiyonu dengeler ve kabızlığı engeller. Bağırsakları rahatlatır.

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