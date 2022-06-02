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    Sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlara zemin hazırlayan adet düzensizliği, kanserinden habercisi olabilir

    Adet düzensizliği, sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlara zemin hazırlıyor. Uzmanlar, rahim ağzı ve yumurtalık kanserine işaret ettiğini söylüyor...

    Dikkat kanser habercisi

    Adet düzensizliği, genellikle adet döngüsü yeni başlayan kız çocuklarında ve adet döngüsünün kesilme sürecinde görülüyor. Prof. Dr. Sadıman Kıykaç Altınbaş, adet düzensizliğinin duygusal ve fiziksel stres, fazla kilo veya zayıflık gibi nedenlerden kaynaklanabildiği gibi polipler, miyomlar, yumurtlama bozuklukları, rahim içi anormallikleri gibi rahatsızlıklar nedeniyle de ortaya çıkabildiğini belirtiyor. Önemli bilgiler veriyor: Yumurtlama sonrası süre ortalama 14 gündür ve sonrasında hormon etkisiyle kalınlaşan rahim içi, gebelik oluşmazsa dökülür.



    HORMONAL DÜŞÜŞ KANAMAYI ETKİLER
    Bu döngüyü etkileyen her durum adet düzensizliğine neden olabilir. Ara kanamaların sebeplerinden biri, yumurtlama zamanındaki hormonal düşüştür. Adet düzensizliği, rahim içi-rahim ağzı polipler, miyomlar, adenomyozis, rahim ağzı kanseri, rahim duvarı kanseri, yumurtalık kanseri gibi her türlü kadın hastalıkları kanserleri ve hormonal düzensizliğe sebep olan her türlü sistemik hastalığın habercisi olabilir. Rahim ağzı kanser taraması, rahim iç duvarı ve yumurtalıkların değerlendirilmesi olası bir kötü huylu tümörün önüne geçilmesi açısından önemlidir. Adet düzensizliği olması durumunda yumurtlama zamanın kestirilememesi sebebiyle de çocuk sahibi olunması gecikebilir, mümkün olmayabilir.

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    Haberler Sağlık Sosyal, fiziksel ve psikolojik sorunlara zemin hazırlayan adet düzensizliği, kanserinden habercisi olabilir
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