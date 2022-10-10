Sonbaharla birlikte grip salgını artış gösteriyor!

Sonbaharla birlikte, virüsler fırsat kolluyor! Bu aylarda sık görülen grip üst hava yollarındaki burun tıkanıklığı, hapşırık, geniz tıkanıklığı, gözlerde kaşıntı, yaşarma, halsizlik, titreme, boğaz ağrısı, kas-eklem ağrısı semptomlarıyla kendisini gösteriyor. Dr. Şirin Yurtlu Temel, kronik hastalığı olanları uyarıyor. "Kronik kalp hastalığı, solunumsal hastalık, astım, KOAH, kanser geçmişi olanlar ya da aktif olarak kanser tedavisi gören bireyler, diyabet- şeker hastalığı, böbrek yetmezliği, kronik böbrek hastalığı olanlar ve 65 yaş üstü bireyler grip aşısı olmalı" diyor. Dr. Yurtlu, şöyle devam ediyor: Hastalar maske takmaya devam etsin. Özellikle okul çağı çocuklarına temas sırasında maskeli korunma hastalarımızın ataklarını azaltacaktır.



STRES YAPMA GENÇ KAL

Kadın ve erkek herkes, daha güzel bir cilde sahip olmak istiyor. Bunun yolu, stresten ve güneşten kaçınmaktan geçiyor. Cilt Uzmanı Ahmet Akın, genç kalmanın sırrının stres yapmamak olduğunu belirtiyor. "Cilt insanın aynası gibidir. Bu yüzden cilde etki eden faktörlere iç ve dış faktörler olarak ikiye ayırabiliriz. Kuru ciltler çabuk yıprandığı için nemlendirerek her iki faktöre karşı çözüm üretmiş ve müdehale ederek yaşlanmayı yavaşlatmış oluruz" diyor.



BİTTER SAĞLIK DOLU

Ağızları tatlandıran bitter çikolata cilt sağlığına iyi gelir. Diyabetle savaşır. Stresi azaltır. Felce karşı koruma sağlar. Kalbi korur.



UYKUSUZLUĞA DEREOTU

Sindirim sistemini güçlendiren dereotu, hazımsızlığı önler. Uykusuzluğa iyi gelir. Kas ve kemik sağlığını destekler. Kan şekerini dengeler.



DOKTOR AVOKADO

Avokado, tansiyonu dengeler. Bağışıklık sistemini güçlendirir. Kabızlığı önler. Demir eksikliğini önler. Kolesterolü düşürür. Kataraktı yok eder.

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